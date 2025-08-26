Курс валют на 26 серпня: гривня девальвувала

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 15222 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 99758 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 66246 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 65659 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 190641 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 183088 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 70206 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 67334 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 67317 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 52001 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
3м/с
75%
748мм
Популярнi новини
На фронті відбулося 136 боєзіткнеь, з них 43 - на Покровському напрямку25 серпня, 20:10 • 3304 перегляди
Вуді Аллен відреагував на критику МЗС України через участь у московському кінофестивалі25 серпня, 22:27 • 9756 перегляди
Школярів на ТОТ каратимуть за українську - ЦНС01:35 • 12481 перегляди
День музичної йоги та Міжнародний день актора: що ще відзначають 26 серпня03:18 • 3134 перегляди
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"04:58 • 3110 перегляди
Публікації
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 84232 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 99782 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 190663 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 183103 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 139313 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Йонас Гахр Сторе
Андрій Сибіга
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Німеччина
Білий дім
Реклама
УНН Lite
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 11567 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 84220 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 59391 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 95976 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 77171 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Євро
MIM-104 Patriot
Нафта
Крилата ракета

Курс валют на 26 серпня: гривня девальвувала

Київ • УНН

 • 14 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4300 грн/дол., що девальвувало її на 15 копійок. Також встановлено курси євро та злотого.

Курс валют на 26 серпня: гривня девальвувала

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4300 грн/дол., що девальвувало гривню на 15 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,43 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,47 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,37 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,66-41,12 грн, євро за 48,75-48,10 грн, злотий за 11,65-11,00 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,30-41,38 грн, євро - за 48,28-48,45 грн, злотий за 11,25-11,37 грн;
      • на міжбанку курси становлять 41,37-41,42 грн/дол. та 48,41-48,46 грн/євро.

        Свириденко обговорила з Келлогом безпекові гарантії та російські промислові активи на ТОТ25.08.25, 05:52 • 3740 переглядiв

        Доповнення

        В Україні пенсійна система досить нестабільна. Потрібно змінити підходи солідарної пенсійної системи. З цих внесків не мають платитися, якісь спеціальні пенсії, підвищені пенсії.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Пенсійний фонд України
        Гривня
        Євро
        Долар США
        Міністерство соціальної політики України
        Національний банк України
        Україна