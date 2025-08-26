Курс валют на 26 серпня: гривня девальвувала
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4300 грн/дол., що девальвувало її на 15 копійок. Також встановлено курси євро та злотого.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,43 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,47 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,37 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:
- у банках долар торгується за курсом 41,66-41,12 грн,
євро за 48,75-48,10 грн, злотий за 11,65-11,00 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,30-41,38
грн, євро - за 48,28-48,45 грн, злотий за 11,25-11,37 грн;
- на міжбанку курси становлять 41,37-41,42 грн/дол. та
48,41-48,46 грн/євро.
