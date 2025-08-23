Мінсоцполітики про солідарну пенсійну систему: з цих внесків не мають платитися спеціальні пенсії

В Україні пенсійна система досить нестабільна. Потрібно змінити підходи солідарної пенсійної системи. З цих внесків не мають платитися, якісь спеціальні пенсії, підвищені пенсії. Про це повідомив міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін в ефірі телемарафону, передає УНН.

Солідарна пенсійна система

"Пенсійна система досить нестабільна, ми всі знаємо про її дефіцитність, про низькі пенсії, це про те, що всі говорять. Немає довіри людей до солідарної пенсійної системи. Це те, що ми маємо поміняти, ми маємо змінити підходи солідарної пенсійної системи. Солідарна пенсійна система має бути саме про солідарну. З цих внесків не мають платитися, якісь спеціальні пенсії, підвищені пенсії, або будь-які речі, які перевантажують солідарну систему", - розповів Улютін.

Міністр зазначив, що солідарна пенсійна система має бути чіткою та прозорою.

"Скільки ти вніс в цю систему, стільки ти й отримаєш в майбутньому", - сказав Улютін.

Улютін прокоментував перевід спеціальних пенсій в професійні пенсії.

"Друга частина - це перевід спеціальних пенсій в професійні пенсії. Тобто будь-які речі додаткові, які роботодавець хоче зробити своєму працівнику за професійною ознакою має фінансуватися з іншої накопичувальної частини, не перевантажуючи солідарну систему. В ідеалі такі пенсії, ці додаткові частини по професійній ознаці мають платитися з внесків роботодавця, або з того органу, який такі пенсії створює", - заявив Улютін.

Міністр зазначив, що роботодавець може заохочувати людину певним збільшенням бонусів в майбутньому в пенсійній системі.

"Великий пласт, який ми маємо вирішити й ми зараз активно спілкуємося в середині з експертами - це пенсії військовослужбовців. Це досить велике питання. Воно дійсно складне. Ми будемо це розробляти в законопроєкті про професійні пенсії", - сказав Улютін.

Накопичувальна система

Улютін заявив, що головне завдання - це захист персональних внесків на пенсію в Україні.

"Це коли почати думати про пенсію. Це має бути виключно свої власні, персональні внески, ті які ти бажаєш отримувати в майбутньому. Головне - це забезпечити захист цих внесків. Потрібно створити фінансовий механізм, який захистить внески у майбутньому, через 10, 20, 30 років. Наразі ми почали говорити з нашими міжнародними партнерами про те, що до моменту створення Фондового ринку в Україні, ми можемо говорити про якість міжнародні інструменти для того, щоб захищати такі внески", - заявив міністр.

Доповнення

На початку серпня Мінсоцполітики заявляло, що в Україні буде змінено модель підтримки громадян, в пріоритеті пенсійне забезпечення і адресна підтримка.