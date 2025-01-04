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Запроваджено обмежуючі коефіцієнти на найбільші пенсії: що це означає та кого торкнеться

Запроваджено обмежуючі коефіцієнти на найбільші пенсії: що це означає та кого торкнеться

Київ • УНН

 • 41468 перегляди

В Україні запроваджують обмежуючі коефіцієнти для пенсій, що перевищують 23 610 грн. Обмеження не торкнуться учасників бойових дій та військових, які захищають країну з 2014 року.

В Україні запроваджено обмежуючі коефіцієнти на спецпенсії. Мова йде про обмеження пенсій, які на сьогодні можуть становити 60, 80 чи навіть 100 тисяч гривень і вище. Обмеження не будуть застосовуватися до людей, які воюють на фронті або брали участь у захисті Батьківщини з 2014 року. Про це УНН повідомляє з посиланням на Мінсоцполітики.

Мінсоцполітики заявило, що на сьогодні в пенсійній системі накопичились дисбаланси, які роблять систему несправедливою та непрозорою, і знижують як довіру до пенсійної системи, так і мотивацію до сплати ЄСВ в суспільстві.

В Мінсоцполітики заявили, що зокрема, вже напрацьовано три важливих законопроєкти, які мають сприяти виправленню недоліків чинного законодавства та встановленню більшої справедливості в системі пенсійного забезпечення. Це проєкти законів щодо модернізації солідарної пенсійної системи, впровадження накопичувальних пенсій і реформи соціального страхування.

Але, крім того, декілька важливих кроків було реалізовано в Законі "Про державний бюджет".

"Зокрема, зважаючи на те, що пенсійна система має забезпечити виплату пенсій всім без виключення українцям в умовах дуже обмеженого через війну фінансового ресурсу, Законом "Про державний бюджет на 2025 рік" було затверджено норму про застосування у 2025 році обмежувальних коефіцієнтів до пенсій, які в 4 чи більше рази перевищують середню пенсію по країні, або 10 прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, мова йде про обмеження пенсій, які на сьогодні можуть становити 60, 80 чи навіть 100 тисяч гривень і вище.

"Важливо: обмеження НЕ будуть застосовуватися до пенсій людей, які сьогодні воюють на фронті або брали участь у захисті Батьківщини від агресії рф, починаючи з 2014 року. Водночас обмежуючі коефіцієнти дозволять зменшити величезну різницю між так званими "спеціальними" і загальними пенсіями", - інформує Мінсоцполітики.

Отримували підвищені пенсії: п’ять керівників обласних прокуратур написали заяви на звільнення25.10.24, 20:14 • 17305 переглядiв

На виконання закону "Про державний бюджет на 2025 рік" Кабмін ухвалив постанову, яка визначає розмір цих коефіцієнтів.

Відповідно до постанови, до пенсій, які перевищують 10 прожиткових мінімумів (зокрема, розмір яких визначено за рішеннями судів), застосовуватимуться понижувальні коефіцієнти.

Механізм працюватиме так, що чим вищим є розмір пенсії, тим більший коефіцієнт буде застосовуватись Зокрема:

⦁ до частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів (23 610 грн) та не перевищує 11 прожиткових мінімумів (25 971 грн), буде застосовуватись коефіцієнт 0,5;

⦁ до частини пенсії, що перевищує 11 ПМ (25 971 грн) та не перевищує 13 ПМ (30 693 грн) - 0,4

⦁ до частини пенсії, що перевищує 13 ПМ (30 693 грн) та не перевищує 17 ПМ (40 137 грн) - 0,3

⦁ до частина пенсії, що перевищує 17 ПМ (40 137 грн), та не перевищує 21 ПМ (49 581 грн)- 0,2

⦁ до частина пенсії, що перевищує 21 ПМ (49 581 грн) - 0,1.

"Таким чином, диференціація розмірів пенсій залишається але, з урахуванням реалій воєнного часу, обмеженого фінансування і – головне – справедливості і пропорційності нарахування розмірів пенсій, у 2025 році будуть застосовуватися вищезгадані обмеження", - інформує міністерство.

Індексація пенсій у 2025: коли вона відбудеться 01.01.25, 07:30 • 83093 перегляди

Окрім того, Мінсоцполітики наголошує, що обмеження будуть застосовуватися лише на той розмір виплати, яка НЕ є страховою частиною пенсії (тобто для забезпечення якої не сплачувались страхові внески), а є додатковою виплатою від держави за роботу в окремих силових чи інших структурах.

"Під дію норми підпаде близько 17,6 тис. "спеціальних" пенсіонерів", - йдеться в повідомленні.

Також в міністерстві звертають увагу на те, що рішення про запровадження обмежуючих коефіцієнтів ухвалено в законі "Про державний бюджет на 2025 рік", оскільки саме за рахунок коштів держбюджету фінансуються всі видатки на спеціальні пенсії.

Застосування обмежень спричинене наявними фінансовими обмеженнями внаслідок воєнного стану. При цьому страхова (тобто забезпечена страховими внесками, і гарантована Конституцією) частина пенсій буде виплачуватись без обмежень; коефіцієнти застосовуються лише для тієї частини виплати, яка не забезпечена внесками і є додатковим "привілеєм" від держави для певних професій та (чи) категорій осіб. Відтак, своїм рішенням Уряд реалізував норму Закону, визначивши механізм застосування коефіцієнтів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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