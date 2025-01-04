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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Введены ограничивающие коэффициенты на самые большие пенсии: что это значит и кого коснется

Введены ограничивающие коэффициенты на самые большие пенсии: что это значит и кого коснется

Киев  •  УНН

 • 4963 просмотра

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В Украине вводят ограничивающие коэффициенты для пенсий, превышающих 23 610 грн. Ограничения не коснутся участников боевых действий и военных, которые защищают страну с 2014 года.

В Украине введены ограничивающие коэффициенты на спецпенсии. Речь идет об ограничении пенсий, которые на сегодня могут составлять 60, 80 или даже 100 тысяч гривен и выше. Ограничения не будут применяться к людям, которые воюют на фронте или участвовали в защите Родины с 2014 года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минсоцполитики.

Минсоцполитики заявило, что на сегодня в пенсионной системе накопились дисбалансы, которые делают систему несправедливой и непрозрачной, и снижают как доверие к пенсионной системе, так и мотивацию к уплате ЕСВ в обществе.

В Минсоцполитики заявили, что в частности, уже наработаны три важных законопроекта, которые должны способствовать исправлению недостатков действующего законодательства и установлению большей справедливости в системе пенсионного обеспечения. Это проекты законов по модернизации солидарной пенсионной системы, внедрение накопительных пенсий и реформы социального страхования.

Но, кроме того, несколько важных шагов было реализовано в Законе "О государственном бюджете".

"В частности, несмотря на то, что пенсионная система должна обеспечить выплату пенсий всем без исключения украинцам в условиях очень ограниченного из-за войны финансового ресурса, Законом "О государственном бюджете на 2025 год" была утверждена норма о применении в 2025 году ограничительных коэффициентов к пенсиям, которые в 4 или более раза превышают среднюю пенсию по стране, или 10 прожиточных минимумов для нетрудоспособных лиц", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет об ограничении пенсий, которые на сегодня могут составлять 60, 80 или даже 100 тысяч гривен и выше.

"Важно: ограничения НЕ будут применяться к пенсиям людей, которые сегодня воюют на фронте или участвовали в защите Родины от агрессии рф, начиная с 2014 года. В то же время ограничивающие коэффициенты позволят уменьшить огромную разницу между так называемыми "специальными" и общими пенсиями", - информирует Минсоцполитики.

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Во исполнение закона "О государственном бюджете на 2025 год" Кабмин принял постановление, которое определяет размер этих коэффициентов.

Согласно постановлению, к пенсиям, превышающим 10 прожиточных минимумов (в частности, размер которых определен по решениям судов), будут применяться понижающие коэффициенты.

Механизм будет работать так, что чем выше размер пенсии, тем больший коэффициент будет применяться в частности:

⦁ к части пенсии, превышающей 10 прожиточных минимумов (23 610 грн) и не превышающей 11 прожиточных минимумов (25 971 грн), будет применяться коэффициент 0,5;

⦁ к части пенсии, превышающей 11 ПМ (25 971 грн) и не превышающей 13 ПМ (30 693 грн) - 0,4

⦁ к части пенсии, превышающей 13 ПМ (30 693 грн) и не превышающей 17 ПМ (40 137 грн) - 0,3

⦁ к части пенсии, превышающей 17 ПМ (40 137 грн), и не превышающей 21 ПМ (49 581 грн)- 0,2

⦁ к части пенсии, превышающей 21 ПМ (49 581 грн) - 0,1.

"Таким образом, дифференциация размеров пенсий остается но, с учетом реалий военного времени, ограниченного финансирования и - главное - справедливости и пропорциональности начисления размеров пенсий, в 2025 году будут применяться вышеупомянутые ограничения", - информирует министерство.

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Кроме того, Минсоцполитики отмечает, что ограничения будут применяться только на тот размер выплаты, которая НЕ является страховой частью пенсии (то есть для обеспечения которой не платились страховые взносы), а является дополнительной выплатой от государства за работу в отдельных силовых или других структурах.

"Под действие нормы подпадет около 17,6 тыс. "специальных" пенсионеров", - говорится в сообщении.

Также в министерстве обращают внимание на то, что решение о введении ограничивающих коэффициентов принято в законе "О государственном бюджете на 2025 год", поскольку именно за счет средств госбюджета финансируются все расходы на специальные пенсии.

Применение ограничений вызвано имеющимися финансовыми ограничениями вследствие военного положения. При этом страховая (то есть обеспеченная страховыми взносами, и гарантированная Конституцией) часть пенсий будет выплачиваться без ограничений; коэффициенты применяются только для той части выплаты, которая не обеспечена взносами и является дополнительной "привилегией" от государства для определенных профессий и (или) категорий лиц. Следовательно, своим решением Правительство реализовало норму Закона, определив механизм применения коэффициентов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Обществополитика
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