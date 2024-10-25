Получали повышенные пенсии: пять руководителей областных прокуратур написали заявления на увольнение
Киев • УНН
Руководители пяти областных прокуратур и одной специализированной написали заявления об увольнении из-за получения повышенных пенсий. В ОГП проводят расследование относительно правомерности начисления пенсий и статуса инвалидности прокуроров.
Руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона написали заявления об увольнении. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин, цитирует пресс-служба Офиса генпрокурора, передает УНН.
Продолжаем комплексные меры по противодействию и предотвращению злоупотреблений в органах прокуратуры. Пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении с должностей. Это руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Все они получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенные по решению суда
Добавим
Отмечается, что сейчас продолжается служебное расследование относительно правомерности приобретения прокурорами статуса лица с инвалидностью и начисления прокурорам пенсионных выплат.
Также в Офисе Генерального прокурора состоялось первое заседание независимой комиссии по отбору кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение руководящих должностей в областных и окружных прокуратурах.
Кроме того, Совет прокуроров поддержал внесение изменений в закон "О прокуратуре", которые призваны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой.
"Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет осуществляться только после их увольнения с работы. То есть по принципу: или зарплата, или пенсия. Соответствующие наработки будут переданы субъекту законодательной инициативы", - отметил Костин.
Напомним
В Офисе генпрокурора сообщили о служебном расследовании относительно возможных злоупотреблений прокуроров при получении групп инвалидности. В Черкасской и Хмельницкой областях выявлен самый высокий процент прокуроров со статусом инвалидности.