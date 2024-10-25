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Получали повышенные пенсии: пять руководителей областных прокуратур написали заявления на увольнение

Получали повышенные пенсии: пять руководителей областных прокуратур написали заявления на увольнение

Киев  •  УНН

17:14 • 5352 просмотра

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Руководители пяти областных прокуратур и одной специализированной написали заявления об увольнении из-за получения повышенных пенсий. В ОГП проводят расследование относительно правомерности начисления пенсий и статуса инвалидности прокуроров.

Руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона написали заявления об увольнении. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин, цитирует пресс-служба Офиса генпрокурора, передает УНН.

Продолжаем комплексные меры по противодействию и предотвращению злоупотреблений в органах прокуратуры. Пять руководителей областных прокуратур и руководитель одной из специализированных прокуратур в сфере обороны написали заявления об увольнении с должностей. Это руководители Запорожской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Черкасской областных прокуратур и специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона. Все они получали повышенные пенсии в связи с выслугой лет, назначенные по решению суда 

- сообщил Костин.

Добавим

Отмечается, что сейчас продолжается служебное расследование относительно правомерности приобретения прокурорами статуса лица с инвалидностью и начисления прокурорам пенсионных выплат.

Также в Офисе Генерального прокурора состоялось первое заседание независимой комиссии по отбору кандидатов для включения в кадровый резерв на замещение руководящих должностей в областных и окружных прокуратурах.

Кроме того, Совет прокуроров поддержал внесение изменений в закон "О прокуратуре", которые призваны сделать невозможным для прокуроров получение пенсий одновременно с заработной платой.

"Согласно этим предложениям, выплата пенсии за выслугу лет прокурорам будет осуществляться только после их увольнения с работы. То есть по принципу: или зарплата, или пенсия. Соответствующие наработки будут переданы субъекту законодательной инициативы", - отметил Костин.

Напомним

В Офисе генпрокурора сообщили о служебном расследовании относительно возможных злоупотреблений прокуроров при получении групп инвалидности. В Черкасской и Хмельницкой областях выявлен самый высокий процент прокуроров со статусом инвалидности.

Павел Башинский

Павел Башинский

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generalnii-prokuror-ukrainiГенеральный прокурор Украины
andrei-kostinАндрей Костин
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