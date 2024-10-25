Отримували підвищені пенсії: п’ять керівників обласних прокуратур написали заяви на звільнення

Керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону написали заяви про звільнення. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, цитає пресслужба Офісу генпрокурора, передає УНН.

Продовжуємо комплексні заходи із протидії та запобігання зловживанням в органах прокуратури. П’ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення з посад. Це керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду