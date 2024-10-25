Отримували підвищені пенсії: п’ять керівників обласних прокуратур написали заяви на звільнення
Київ • УНН
Керівники п'яти обласних прокуратур та однієї спеціалізованої написали заяви про звільнення через отримання підвищених пенсій. В ОГП проводять розслідування щодо правомірності нарахування пенсій та статусу інвалідності прокурорів.
Керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону написали заяви про звільнення. Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін, цитає пресслужба Офісу генпрокурора, передає УНН.
Продовжуємо комплексні заходи із протидії та запобігання зловживанням в органах прокуратури. П’ять керівників обласних прокуратур та керівник однієї зі спеціалізованих прокуратур у сфері оборони написали заяви про звільнення з посад. Це керівники Запорізької, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Черкаської обласних прокуратур та спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону. Всі вони отримували підвищені пенсії у зв’язку з вислугою років, призначені за рішенням суду
Додамо
Зазначається, що наразі триває службове розслідування щодо правомірності набуття прокурорами статусу особи з інвалідністю та нарахування прокурорам пенсійних виплат.
Також в Офісі Генерального прокурора відбулося перше засідання незалежної комісії з добору кандидатів для включення до кадрового резерву на заміщення керівних посад в обласних та окружних прокуратурах.
Окрім того, Рада прокурорів підтримала внесення змін до закону "Про прокуратуру", які покликані унеможливити для прокурорів отримання пенсій одночасно із заробітною платою.
"Згідно з цими пропозиціями, виплата пенсії за вислугу років прокурорам буде здійснюватися лише після їх звільнення з роботи. Тобто за принципом: або зарплата, або пенсія. Відповідні напрацювання будуть передані суб’єкту законодавчої ініціативи", - зазначив Костін.
Нагадаємо
В Офісі генпрокурора повідомили про службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів при отриманні груп інвалідності. У Черкаській та Хмельницькій областях виявлено найвищий відсоток прокурорів зі статусом інвалідності.