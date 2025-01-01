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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Индексация пенсий в 2025 году: когда она состоится

Индексация пенсий в 2025 году: когда она состоится

Киев  •  УНН

 • 14059 просмотра

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В марте 2025 года в Украине проведут индексацию пенсий на уровне 13-17%. Минимальная прибавка составит 100 грн, максимальная - 1500 грн, а пенсионеры 70-80 лет получат дополнительно 300-570 грн.

В марте 2025 года в Украине будет проведена индексация пенсий, как это и предусмотрено законом. По прогнозам аналитиков, перерасчет будет осуществлен в соответствии с уровнем инфляции от 13 до 17%, передает УНН

"Перерасчет скорректирует пенсионные выплаты. Если говорить о суммах, то минимальная индексация составит 100 грн, максимальная - 1500 грн. Люди в возрасте от 70 до 80 лет имеют право на дополнительную надбавку от 300 до 570 грн. Что касается спецпенсий, то сейчас парламентский Комитет социальной политики работает над тем, чтобы выровнять и сбалансировать эти выплаты", - рассказывала нардеп Леся Забуранная.

Она напомнила, что в Украине продлено действие программы ООН, которая оказывает дополнительную поддержку определенным группам граждан.

"Сейчас эта программа охватывает не только пенсионеров, но и детей и людей с инвалидностью. Помощь предоставляется тем гражданам, которые проживают в 8 областях, где ведутся активные боевые действия или возле этой зоны. Выплата начисляется следующим образом: за базовую выплату от государства или социальную помощь берется сумма 3250 грн. ООН выплачивает разницу между этой суммой и той, которую получает гражданин. К примеру, человек получает минимальную пенсию 2400 грн, соответственно, он может претендовать на 850 грн помощи", - объясняла народный депутат.

Старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко отмечала, что премьер-министр и министр соцполитики уверяют, что в проекте бюджета на 2025 год заложены средства на индексацию пенсий. 

Тем не менее, как объясняет Ткаченко, показатели возможных повышений станут известны лишь в начале следующего года. Зависит индексация пенсий от инфляции в стране и роста заработных плат, с которых платят ЕСВ.

Пенсионный фонд регулярно публикует у себя на сайте статистику. Согласно ей, по состоянию на первое октября в Украине было около 10,3 млн пенсионеров. Средний размер пенсии составлял 5 852 грн. По словам Ткаченко, распределение пенсионеров по размеру пенсии является очень неравномерным. Около половины людей получают пенсии в размере 3-4 тыс. грн, и есть более миллиона человек, которые получают пенсии более 10 тыс. грн. 

Зеленский подписал госбюджет-2025: куда пойдут рекордные 3,6 трлн гривен28 нояб. 2024, 13:13 • 18564 просмотра

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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