Зеленский подписал госбюджет-2025: куда пойдут рекордные 3,6 трлн гривен

Президент Украины Владимир Зеленскийй подписал закон О государственном бюджете на 2025 год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.

Приоритетом сметы остается защита нашего государства. Финансирование Сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники. На это выделяем 2,23 трлн грн - указал Шмыгаль.

420,9 млрд грн направляют на социальную защиту, 217 млрд грн — на здравоохранение, 199 млрд грн — на образование.

В целом расходы в следующем году запланированы на уровне 3,6 трлн грн. доходы — 2,05 трлн грн.

"Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно. Имеем слаженность ветвей власти и прочную поддержку наших партнеров", - подчеркнул Шмыгаль.