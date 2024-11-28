Зеленский подписал госбюджет-2025: куда пойдут рекордные 3,6 трлн гривен
Киев • УНН
Президент Украины утвердил бюджет на 2025 год с расходами 3,6 трлн грн и доходами 2,05 трлн грн. наибольшая доля средств - 2,23 трлн грн - пойдет на оборону и безопасность.
Президент Украины Владимир Зеленскийй подписал закон О государственном бюджете на 2025 год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН.
Приоритетом сметы остается защита нашего государства. Финансирование Сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники. На это выделяем 2,23 трлн грн
420,9 млрд грн направляют на социальную защиту, 217 млрд грн — на здравоохранение, 199 млрд грн — на образование.
В целом расходы в следующем году запланированы на уровне 3,6 трлн грн. доходы — 2,05 трлн грн.
"Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно. Имеем слаженность ветвей власти и прочную поддержку наших партнеров", - подчеркнул Шмыгаль.