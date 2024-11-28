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Зеленский подписал госбюджет-2025: куда пойдут рекордные 3,6 трлн гривен

Зеленский подписал госбюджет-2025: куда пойдут рекордные 3,6 трлн гривен

Киев  •  УНН

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Президент Украины утвердил бюджет на 2025 год с расходами 3,6 трлн грн и доходами 2,05 трлн грн. наибольшая доля средств - 2,23 трлн грн - пойдет на оборону и безопасность.

Президент Украины Владимир Зеленскийй подписал закон О государственном бюджете на 2025 год, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН

Приоритетом сметы остается защита нашего государства. Финансирование Сил безопасности и обороны, закупка и производство оружия, дронов и техники. На это выделяем 2,23 трлн грн

- указал Шмыгаль. 

420,9 млрд грн направляют на социальную защиту, 217 млрд грн — на здравоохранение, 199 млрд грн — на образование.

В целом расходы в следующем году запланированы на уровне 3,6 трлн грн. доходы — 2,05 трлн грн.

"Правительство четко понимает, что следующий финансовый год пройдем уверенно. Имеем слаженность ветвей власти и прочную поддержку наших партнеров", - подчеркнул Шмыгаль.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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