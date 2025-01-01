Індексація пенсій у 2025: коли вона відбудеться

У березні 2025 року в Україні буде проведено індексацію пенсій, як це й передбачено законом. За прогнозами аналітиків, перерахунок буде здійснено відповідно до рівня інфляції від 13 до 17%, передає УНН.

"Перерахунок скорегує пенсійні виплати. Якщо говорити про суми, то мінімальна індексація складе 100 грн, максимальна – 1500 грн. Люди віком від 70 до 80 років мають право на додаткову надбавку від 300 до 570 грн. Що стосується спецпенсій, то зараз парламентський Комітет соціальної політики працює над тим, щоб вирівняти та збалансувати ці виплати", - розповідала нардеп Леся Забуранна.

Вона нагадала, що в Україні продовжено дію програми ООН, яка надає додаткову підтримку певним групам громадян.

"Зараз ця програма охоплює не лише пенсіонерів, а й дітей та людей з інвалідністю. Допомога надається тим громадянам, які проживають у 8 областях, де ведуться активні бойові дії або біля цієї зони. Виплата нараховується наступним чином: за базову виплату від держави чи соціальну допомогу береться сума 3250 грн. ООН виплачує різницю між цією сумою і тою, яку отримує громадянин. Приміром, людина отримує мінімальну пенсію 2400 грн, відповідно, вона може претендувати на 850 грн допомоги", - пояснювала народна депутатка.

Старша наукова співробітниця Інституту демографії та соціальних досліджень Лідія Ткаченко зазначала, що прем’єр-міністр та міністерка соцполітики запевняють, що в проєкті бюджету на 2025 рік закладені кошти на індексацію пенсій.

Тим не менш, як пояснює Ткаченко, показники можливих підвищень стануть відомими лише на початку наступного року. Залежить індексація пенсій від інфляції в країні та росту заробітних плат, з яких сплачують ЄСВ.

Пенсійний фонд регулярно публікує в себе на сайті статистику. Згідно з нею, станом на перше жовтня в Україні було близько 10,3 млн пенсіонерів. Середній розмір пенсії становив 5 852 грн. За словами Ткаченко, розподіл пенсіонерів за розміром пенсії є дуже нерівномірним. Близько половини людей отримують пенсії в розмірі 3-4 тис. грн, і є понад мільйон осіб, які отримують пенсії понад 10 тис. грн.

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