Минсоцполитики о солидарной пенсионной системе: из этих взносов не должны платиться специальные пенсии

Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 22009 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 06:14 • 21837 просмотра
Зеленский: мы свою землю не подарим оккупанту
23 августа, 03:30 • 22925 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
22 августа, 18:18 • 15081 просмотра
Трамп о войне в Украине: «В течение следующих двух недель мы узнаем, чем все обернется»
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 37371 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачиваютPhoto
Эксклюзив
22 августа, 14:47 • 30479 просмотра
Авиация может стать драйвером экономики: нардеп Вениславский о перспективах отрасли после принятия Defence City
22 августа, 14:39 • 27550 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo
Эксклюзив
22 августа, 14:30 • 25237 просмотра
Инновации спасли Украину, теперь - время промышленного развития: генерал Дэвид Грандж об обороне, ВСУ и авиацииPhoto
Эксклюзив
22 августа, 13:07 • 24740 просмотра
Некачественные очки для военных на 25 миллионов. История одного преступленияPhoto
Эксклюзив
22 августа, 12:16 • 13894 просмотра
Военные отпуска: что меняет подписанный Президентом закон – объяснение эксперта
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
23 августа, 06:00 • 20353 просмотра
Ночная атака рф дронами: что известно о последствиях
23 августа, 07:59 • 11015 просмотра
Связали и заклеили рот: в Харькове совершили нападение на мать украинского военного
23 августа, 09:07 • 5096 просмотра
Утренняя атака рф на Киев: полиция показала упавший дрон
23 августа, 09:13 • 8636 просмотра
Китай выразил готовность направить войска в Украину в рамках миротворческой миссии - СМИ
09:52 • 11734 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
23 августа, 07:20 • 22011 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцем
23 августа, 06:00 • 20462 просмотра
День Государственного Флага Украины и День города Харькова: что еще отмечают 23 августа
23 августа, 03:30 • 22928 просмотра
Вкусные и питательные блюда из риса: топ интересных рецептов
22 августа, 15:31 • 24960 просмотра
Фармрынок завис в правовом вакууме: правительство медлит, а пациенты переплачивают
Эксклюзив
22 августа, 15:16 • 37374 просмотра
22 августа, 15:16 • 37374 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходные
22 августа, 14:39 • 27552 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони
22 августа, 13:10 • 17565 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенка
22 августа, 11:46 • 19495 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку
22 августа, 10:17 • 22203 просмотра
США отправят певца на российский конкурс «Интервидение» в москве - Politico
22 августа, 02:18 • 29771 просмотра
Минсоцполитики о солидарной пенсионной системе: из этих взносов не должны платиться специальные пенсии

Киев • УНН

 • 910 просмотра

Министр социальной политики Денис Улютин заявил о необходимости изменения подходов к солидарной пенсионной системе в Украине, исключив из нее специальные и повышенные пенсии. Он также отметил важность защиты персональных пенсионных взносов и перевода спецпенсий в профессиональные.

Минсоцполитики о солидарной пенсионной системе: из этих взносов не должны платиться специальные пенсии

В Украине пенсионная система достаточно нестабильна. Нужно изменить подходы солидарной пенсионной системы. Из этих взносов не должны платиться какие-то специальные пенсии, повышенные пенсии. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в эфире телемарафона, передает УНН.

Солидарная пенсионная система

"Пенсионная система достаточно нестабильна, мы все знаем о ее дефицитности, о низких пенсиях, это о том, что все говорят. Нет доверия людей к солидарной пенсионной системе. Это то, что мы должны поменять, мы должны изменить подходы солидарной пенсионной системы. Солидарная пенсионная система должна быть именно о солидарной. Из этих взносов не должны платиться какие-то специальные пенсии, повышенные пенсии, или любые вещи, которые перегружают солидарную систему", - рассказал Улютин.

Министр отметил, что солидарная пенсионная система должна быть четкой и прозрачной.

"Сколько ты внес в эту систему, столько ты и получишь в будущем", - сказал Улютин.

Улютин прокомментировал перевод специальных пенсий в профессиональные пенсии.

"Вторая часть - это перевод специальных пенсий в профессиональные пенсии. То есть любые дополнительные вещи, которые работодатель хочет сделать своему работнику по профессиональному признаку, должны финансироваться из другой накопительной части, не перегружая солидарную систему. В идеале такие пенсии, эти дополнительные части по профессиональному признаку, должны платиться из взносов работодателя или из того органа, который такие пенсии создает", - заявил Улютин.

Кабмин предлагает в 2026 году увеличить минимальную пенсию на 203 гривны01.07.25, 12:15 • 1187 просмотров

Министр отметил, что работодатель может поощрять человека определенным увеличением бонусов в будущем в пенсионной системе.

"Большой пласт, который мы должны решить и мы сейчас активно общаемся внутри с экспертами - это пенсии военнослужащих. Это достаточно большой вопрос. Он действительно сложный. Мы будем это разрабатывать в законопроекте о профессиональных пенсиях", - сказал Улютин.

Накопительная система

Улютин заявил, что главная задача - это защита персональных взносов на пенсию в Украине.

"Это когда начать думать о пенсии. Это должны быть исключительно свои собственные, персональные взносы, те, которые ты желаешь получать в будущем. Главное - это обеспечить защиту этих взносов. Нужно создать финансовый механизм, который защитит взносы в будущем, через 10, 20, 30 лет. Сейчас мы начали говорить с нашими международными партнерами о том, что до момента создания Фондового рынка в Украине, мы можем говорить о качестве международных инструментов для того, чтобы защищать такие взносы", - заявил министр.

Введены ограничивающие коэффициенты на самые большие пенсии: что это значит и кого коснется04.01.25, 17:02 • 41574 просмотра

Дополнение

В начале августа Минсоцполитики заявляло, что в Украине будет изменена модель поддержки граждан, в приоритете пенсионное обеспечение и адресная поддержка.

Анна Мурашко

ЭкономикаПолитика
Пенсионный фонд Украины
Министерство социальной политики Украины
Украина