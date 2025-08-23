Минсоцполитики о солидарной пенсионной системе: из этих взносов не должны платиться специальные пенсии

В Украине пенсионная система достаточно нестабильна. Нужно изменить подходы солидарной пенсионной системы. Из этих взносов не должны платиться какие-то специальные пенсии, повышенные пенсии. Об этом сообщил министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин в эфире телемарафона, передает УНН.

Солидарная пенсионная система

"Пенсионная система достаточно нестабильна, мы все знаем о ее дефицитности, о низких пенсиях, это о том, что все говорят. Нет доверия людей к солидарной пенсионной системе. Это то, что мы должны поменять, мы должны изменить подходы солидарной пенсионной системы. Солидарная пенсионная система должна быть именно о солидарной. Из этих взносов не должны платиться какие-то специальные пенсии, повышенные пенсии, или любые вещи, которые перегружают солидарную систему", - рассказал Улютин.

Министр отметил, что солидарная пенсионная система должна быть четкой и прозрачной.

"Сколько ты внес в эту систему, столько ты и получишь в будущем", - сказал Улютин.

Улютин прокомментировал перевод специальных пенсий в профессиональные пенсии.

"Вторая часть - это перевод специальных пенсий в профессиональные пенсии. То есть любые дополнительные вещи, которые работодатель хочет сделать своему работнику по профессиональному признаку, должны финансироваться из другой накопительной части, не перегружая солидарную систему. В идеале такие пенсии, эти дополнительные части по профессиональному признаку, должны платиться из взносов работодателя или из того органа, который такие пенсии создает", - заявил Улютин.

Министр отметил, что работодатель может поощрять человека определенным увеличением бонусов в будущем в пенсионной системе.

"Большой пласт, который мы должны решить и мы сейчас активно общаемся внутри с экспертами - это пенсии военнослужащих. Это достаточно большой вопрос. Он действительно сложный. Мы будем это разрабатывать в законопроекте о профессиональных пенсиях", - сказал Улютин.

Накопительная система

Улютин заявил, что главная задача - это защита персональных взносов на пенсию в Украине.

"Это когда начать думать о пенсии. Это должны быть исключительно свои собственные, персональные взносы, те, которые ты желаешь получать в будущем. Главное - это обеспечить защиту этих взносов. Нужно создать финансовый механизм, который защитит взносы в будущем, через 10, 20, 30 лет. Сейчас мы начали говорить с нашими международными партнерами о том, что до момента создания Фондового рынка в Украине, мы можем говорить о качестве международных инструментов для того, чтобы защищать такие взносы", - заявил министр.

Дополнение

В начале августа Минсоцполитики заявляло, что в Украине будет изменена модель поддержки граждан, в приоритете пенсионное обеспечение и адресная поддержка.