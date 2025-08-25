Десятки тысяч долларов за снятие с розыска и бронирование: подозревается директор столичного предприятия

$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 14614 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 31979 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 36580 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 21372 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 33078 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 48037 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 42667 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 38852 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 62796 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 95916 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
6.1м/с
36%
749мм
Популярные новости
Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситовVideo25 августа, 02:25 • 15248 просмотра
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25 августа, 04:31 • 13122 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево06:04 • 14428 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего06:05 • 5192 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto06:33 • 18224 просмотра
публикации
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
06:07 • 31939 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 36539 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 62781 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 95898 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 62221 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Джей Ди Вэнс
Андрей Сибига
Джо Байден
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Европа
Вашингтон
Волынская область
Реклама
УНН Lite
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 17707 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 55517 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 40100 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 40220 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 42650 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Евро
Боеприпасы
Доллар США
Пистолет

Десятки тысяч долларов за снятие с розыска и бронирование: подозревается директор столичного предприятия

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Директор столичного предприятия организовала схему снятия военнообязанных с учета и их бронирования. За свои "услуги" она запросила 19 тыс. долларов США.

Десятки тысяч долларов за снятие с розыска и бронирование: подозревается директор столичного предприятия

Действуя из корыстных побуждений, фигурантка наладила схему: снятие военнообязанных с воинского учета и последующее бронирование под "работу" на предприятии. Об этом говорится в отчете Офиса Генерального прокурора, передает УНН.

Детали

За снятие с розыска военнообязанных и оформление бронирования на предприятии, подозреваемая в афере запросила 19 тыс долларов США, - говорится в следствии. Сейчас выяснена следующая версия:

  • действуя из корыстных побуждений, фигурантка наладила схему содействия в предоставлении неправомерной выгоды должностным лицам одного из ТЦК и СП города Киева за решение вопроса о снятии военнообязанных с воинского учета и с розыска в системе «Оберіг»;
    • кроме того, предлагалось бронирование путем фиктивного трудоустройства на подконтрольное предприятие.

      Стоимость таких "услуг" составляла 5,5 тыс долларов США за снятие с розыска и 8 тыс долларов США за оформление бронирования путем трудоустройства.

      - информирует Офис Генерального прокурора.

      По данным следствия, в августе 2025 года была достигнута договоренность о предоставлении "услуг" двум лицам за общую сумму неправомерной выгоды в размере 19 тыс долларов США.

      После получения неправомерной выгоды в вышеуказанном размере подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины, предмет неправомерной выгоды изъят.

      Ей избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

      - сообщает Офис Генерального прокурора.

      Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

      Напомним

      Двум адвокатам сообщили о подозрении в организации схемы уклонения от военной службы.

      При процессуальном руководстве прокуроров Специализированной экологической прокуратуры Одесской областной прокуратуры на коррупции разоблачен главный специалист Департамента экономической политики и стратегического планирования Одесской областной государственной (военной) администрации.

      Игорь Тележников

      Криминал и ЧП
      Доллар США
      Одесская область
      Генеральный прокурор Украины
      Украина
      Киев