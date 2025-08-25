Десятки тысяч долларов за снятие с розыска и бронирование: подозревается директор столичного предприятия
Киев • УНН
Директор столичного предприятия организовала схему снятия военнообязанных с учета и их бронирования. За свои "услуги" она запросила 19 тыс. долларов США.
Действуя из корыстных побуждений, фигурантка наладила схему: снятие военнообязанных с воинского учета и последующее бронирование под "работу" на предприятии. Об этом говорится в отчете Офиса Генерального прокурора, передает УНН.
Детали
За снятие с розыска военнообязанных и оформление бронирования на предприятии, подозреваемая в афере запросила 19 тыс долларов США, - говорится в следствии. Сейчас выяснена следующая версия:
- действуя из корыстных побуждений, фигурантка наладила схему содействия в предоставлении неправомерной выгоды должностным лицам одного из ТЦК и СП города Киева за решение вопроса о снятии военнообязанных с воинского учета и с розыска в системе «Оберіг»;
- кроме того, предлагалось бронирование путем фиктивного трудоустройства на подконтрольное предприятие.
Стоимость таких "услуг" составляла 5,5 тыс долларов США за снятие с розыска и 8 тыс долларов США за оформление бронирования путем трудоустройства.
По данным следствия, в августе 2025 года была достигнута договоренность о предоставлении "услуг" двум лицам за общую сумму неправомерной выгоды в размере 19 тыс долларов США.
После получения неправомерной выгоды в вышеуказанном размере подозреваемая задержана в порядке ст. 208 УПК Украины, предмет неправомерной выгоды изъят.
Ей избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.
Санкция инкриминируемой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.
