Десятки тисяч доларів за зняття з розшуку та бронювання: підозрюється директорка столичного підприємства

Київ • УНН

 • 62 перегляди

Директорка столичного підприємства організувала схему зняття військовозобов'язаних з обліку та їх бронювання. За свої "послуги" вона запросила 19 тис. доларів США.

Десятки тисяч доларів за зняття з розшуку та бронювання: підозрюється директорка столичного підприємства

Діючи з корисливих мотивів, фігурантка налагодила схему: зняття військовозобов’язаних з військового обліку та подальше бронювання під "роботу" на підприємстві. Про це ідеться у звіті Офісу Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За зняття з розшуку військовозобов’язаних та оформлення бронювання на підприємстві, підозрювана у афері запросила 19 тис доларів США,  - ідеться у слідстві. Наразі з'ясовано наступну версію:

  • діючи з корисливих мотивів, фігурантка налагодила схему сприяння у наданні неправомірної вигоди службовим особам одного з ТЦК та СП міста Києва за вирішення питання щодо зняття військовозобов’язаних з військового обліку та з розшуку в системі «Оберіг»;
    • крім того пропонувалося бронювання, шляхом фіктивного працевлаштування на підконтрольне підприємство.

       Вартість таких "послуг" становила 5,5 тис доларів США за зняття із розшуку та 8 тис доларів США за оформлення бронювання шляхом працевлаштування.

      - інформує Офіс Генерального прокурора.

      За даними слідства, у серпні 2025 року було досягнуто домовленості щодо надання "послуг" двом особам за загальну суму неправомірної вигоди у розмірі 19 тис доларів США.

      Після одержання неправомірної вигоди у вищезазначеному розмірі підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України, предмет неправомірної вигоди вилучено.

      Їй обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту.

      - повідомляє Офіс Генерального прокурора.

      Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

      Нагадаємо

      Двом адвокатам повідомили про підозру в організації схеми ухилення від військової служби

      За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої екологічної прокуратури Одеської обласної прокуратури на корупції викрито головного спеціаліста Департаменту економічної політики та стратегічного планування Одеської обласної державної (військової) адміністрації.

      Ігор Тележніков

      Кримінал та НП
      Долар США
      Одеська область
      Генеральний прокурор (Україна)
      Україна
      Київ