Десятки тисяч доларів за зняття з розшуку та бронювання: підозрюється директорка столичного підприємства

Діючи з корисливих мотивів, фігурантка налагодила схему: зняття військовозобов’язаних з військового обліку та подальше бронювання під "роботу" на підприємстві. Про це ідеться у звіті Офісу Генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

За зняття з розшуку військовозобов’язаних та оформлення бронювання на підприємстві, підозрювана у афері запросила 19 тис доларів США, - ідеться у слідстві. Наразі з'ясовано наступну версію:

діючи з корисливих мотивів, фігурантка налагодила схему сприяння у наданні неправомірної вигоди службовим особам одного з ТЦК та СП міста Києва за вирішення питання щодо зняття військовозобов’язаних з військового обліку та з розшуку в системі «Оберіг»;

крім того пропонувалося бронювання, шляхом фіктивного працевлаштування на підконтрольне підприємство.

Вартість таких "послуг" становила 5,5 тис доларів США за зняття із розшуку та 8 тис доларів США за оформлення бронювання шляхом працевлаштування. - інформує Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у серпні 2025 року було досягнуто домовленості щодо надання "послуг" двом особам за загальну суму неправомірної вигоди у розмірі 19 тис доларів США.

Після одержання неправомірної вигоди у вищезазначеному розмірі підозрювану затримано в порядку ст. 208 КПК України, предмет неправомірної вигоди вилучено.

Їй обрано запобіжний захід у виді нічного домашнього арешту. - повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Нагадаємо

