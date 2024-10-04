Допомагали влаштуватись на роботу на держпідприємство заради бронювання: двоє адвокатів отримали підозру
Київ • УНН
Двом адвокатам повідомили про підозру в організації схеми ухилення від військової служби. Вони допомагали чоловікам влаштуватися на держпідприємство та отримати бронювання за $10-12 тис.
Правоохоронці повідомили про підозру двом адвокатам, які допомагали чоловікам влаштуватися на держпідприємство заради бронювання. Використовуючи зв'язки в ТЦК та ВЛК вони допомагали безперешкодно стати на військовий облік перед працевлаштуванням. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, передає УНН.
Деталі
Слідство встановило, що підозрювані організували схему ухилення від військової служби особами призовного віку, влаштовуючи чоловіків до одного з державних підприємств, яке забезпечує виконання завдань особливої державної важливості із доступом до державної таємниці.
Крім цього, використовуючи певні зв’язки серед посадовців регіональних ТЦК та СП, ВЛК, підозрювані допомагали чоловікам безперешкодно стати на військовий облік перед працевлаштуванням, гарантуючи, що їх клієнти не отримають повістки, пройшовши військово-лікарську комісію.
Ціна таких послуг варіювалась від 10 до 12 тис. доларів США.
Так, одного адвоката затримали під час одержання хабаря у 5,5 тисяч доларів у Києві. Його спільника у цей же час затримали у Черкаській області.
Затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Перевіряється інформація про причетність службових осіб ТЦК та державного підприємства до схеми із отриманням бронювань для військовозобов’язаних.
На Хмельниччині викрито керівницю МСЕК та очільника облуправління ПФУ на незаконному збагачені на мільйони доларів04.10.24, 12:07 • 12585 переглядiв