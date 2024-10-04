Допомагали влаштуватись на роботу на держпідприємство заради бронювання: двоє адвокатів отримали підозру

ukenru
Ексклюзив
24 березня, 15:27 • 54825 перегляди

У Києві на дівчину впав інформаційний щит: правоохоронці встановлюють обставини інциденту

Ексклюзив
24 березня, 12:16 • 103591 перегляди

Через кібератаку на "Укрзалізницю" на столичному вокзалі утворились великі черги - фото

24 березня, 11:58 • 141862 перегляди

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:26 • 117433 перегляди

Зеленський схвалив створення Вищого адміністративного суду: що зміниться

Ексклюзив
24 березня, 11:21 • 109650 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": експерт розповів про проблеми із кібербезпекою

Ексклюзив
24 березня, 11:09 • 114040 перегляди

Фармацевтика на війні: "Лікарі без кордонів" розповіли, чи є шанс на доступність ліків біля фронту

Ексклюзив
24 березня, 11:02 • 139646 перегляди

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Ексклюзив
24 березня, 09:46 • 75209 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

24 березня, 08:52 • 83663 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
24 березня, 07:02 • 177398 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

У кремлі відреагували на заяву Трампа про контури майбутньої угоди щодо України

24 березня, 15:36 • 26872 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 31820 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30872 перегляди
Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

Порошенко зробив усе, щоб в Україні не було верховенства права, на якому наполягає ЄС - різка заява Скрипіна

24 березня, 17:00 • 22518 перегляди
Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

Ракетна атака рф на Суми: кількість постраждалих зросла до 88, серед них - 17 дітей

24 березня, 17:08 • 34868 перегляди
Публікації
Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

Магнітні бурі у квітні 2025: коли очікувати

24 березня, 11:58 • 141862 перегляди
Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"

Юлія Ярмоленко: "Статеве виховання починається з народження"
Ексклюзив

24 березня, 11:02 • 139647 перегляди
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

24 березня, 07:02 • 177398 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 516129 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 595650 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

У зірки серіалу “Пліткарка” Еда Вествіка народився син. Його назвали Оскар

19:57 • 5906 перегляди
Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

Лорен Санчес загадково натякнула на весілля з засновником Amazon Джеффом Безосом

24 березня, 16:15 • 30872 перегляди
Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

Роберт Дауні-молодший у ролі зловісного Доктора Дума – як створювалася концепція

24 березня, 15:51 • 31820 перегляди
Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

Дженніфер Еністон і Педро Паскаль викликали чутки про роман тригодинною вечерею

24 березня, 14:21 • 35094 перегляди
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

24 березня, 10:22 • 59096 перегляди
Актуальне
Допомагали влаштуватись на роботу на держпідприємство заради бронювання: двоє адвокатів отримали підозру

Допомагали влаштуватись на роботу на держпідприємство заради бронювання: двоє адвокатів отримали підозру

Київ • УНН

 • 12195 перегляди

Двом адвокатам повідомили про підозру в організації схеми ухилення від військової служби. Вони допомагали чоловікам влаштуватися на держпідприємство та отримати бронювання за $10-12 тис.

Правоохоронці повідомили про підозру двом адвокатам, які допомагали чоловікам  влаштуватися на держпідприємство заради бронювання. Використовуючи зв'язки в ТЦК та ВЛК вони допомагали безперешкодно стати на військовий облік перед працевлаштуванням. Про це повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, передає УНН

Деталі

Слідство встановило, що підозрювані організували схему ухилення від військової служби особами призовного віку, влаштовуючи чоловіків до одного з державних підприємств, яке забезпечує виконання завдань особливої державної важливості із доступом до державної таємниці.

Крім цього, використовуючи певні зв’язки серед посадовців регіональних ТЦК та СП, ВЛК, підозрювані допомагали чоловікам безперешкодно стати на військовий облік перед працевлаштуванням, гарантуючи, що їх клієнти не отримають повістки, пройшовши військово-лікарську комісію.

Ціна таких послуг варіювалась від 10 до 12 тис. доларів США.

Так, одного адвоката затримали під час одержання хабаря у 5,5 тисяч доларів у Києві. Його спільника у цей же час затримали у Черкаській області.

Затриманим повідомлено про підозру, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Перевіряється інформація про причетність службових осіб ТЦК та державного підприємства до схеми із отриманням бронювань для військовозобов’язаних.

На Хмельниччині викрито керівницю МСЕК та очільника облуправління ПФУ на незаконному збагачені на мільйони доларів04.10.24, 12:07 • 12585 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$273.96
Brent
$72.43
Bitcoin
$87,605.80
S&P 500
$5,758.77
Газ TTF
$42.75
Золото
$3,047.05
Ethereum
$2,086.35