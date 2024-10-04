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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Помогали устроиться на работу на госпредприятие ради бронирования: двое адвокатов получили подозрение

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 12:22  •  3102 просмотра

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Двум адвокатам сообщили о подозрении в организации схемы уклонения от военной службы. Они помогали мужчинам устроиться на госпредприятие и получить бронирование за $10-12 тыс.

Правоохранители сообщили о подозрении двум адвокатам, которые помогали мужчинам  устроиться на госпредприятие ради бронирования. Используя связи в ТЦК и ВВК они помогали беспрепятственно стать на воинский учет перед трудоустройством. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской прокуратуры, передает УНН

Детали

Следствие установило, что подозреваемые организовали схему уклонения от военной службы лицами призывного возраста, устраивая мужчин в одно из государственных предприятий, которое обеспечивает выполнение задач особой государственной важности с доступом к государственной тайне.

Кроме этого, используя определенные связи среди должностных лиц региональных ТЦК и СП, ВВК, подозреваемые помогали мужчинам беспрепятственно стать на воинский учет перед трудоустройством, гарантируя, что их клиенты не получат повестки, пройдя военно-врачебную комиссию.

Цена таких услуг варьировалась от 10 до 12 тыс. долларов США.

Так, одного адвоката задержали во время получения взятки в 5,5 тысяч долларов в Киеве. Его сообщника в это же время задержали в Черкасской области.

Задержанным сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Проверяется информация о причастности должностных лиц ТЦК и государственного предприятия к схеме с получением бронирований для военнообязанных.

В Хмельницкой области разоблачили руководительницу МСЭК и главу облуправления ПФУ на незаконном обогащении на миллионы долларов4 октября 2024, 09:07 • 9316 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

политикаКриминал и ЧП