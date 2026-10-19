НБУ снизил курс доллара, евро существенно дорожает
Киев • УНН
Официальный курс доллара снизился до 44,86 грн, евро подорожал до 50,50 грн. Курс злотого составляет 11,56 грн.
По состоянию на понедельник, 14 октября, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 44,86 гривны за один доллар. Официальный курс в воскресенье составлял 44,89 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 50,50. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 44,8625 грн (-3 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 50,4977 грн (+19 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,5573 грн. (+4 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 понедельника:
- в банках доллар торгуется по курсу 44,69–45,20 грн, евро — по 50,20–50,87 грн, злотый — по 11,24–11,68 грн;
- на межбанке курсы составляют 44,91–44,95 грн/долл. и 50,56–50,58 грн/евро.
Напомним
На 14 октября НБУ повысил официальный курс доллара до исторического максимума — 45,08 грн за один доллар.
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