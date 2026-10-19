НБУ понизив курс долара, євро суттєво дорожчає

$44.8950.31
ukenru
04:36 • 7890 перегляди
Перемога демократів на виборах може не стримати Трампа - NYT
01:47 • 18371 перегляди
Атака на Київ: дві станції метро зранку будуть зачинені
00:38 • 18448 перегляди
Ракетна атака на Київ: пошкоджено станцію метро, ворог поцілив у 25-поверхівку
18 жовтня, 22:03 • 18781 перегляди
Зеленський не хоче завершення війни і, ймовірно, ніколи цього не хотів - Трамп
18 жовтня, 21:32 • 19157 перегляди
Атака на Київ: загинула людина, двоє постраждали
18 жовтня, 20:19 • 21188 перегляди
росія атакувала Київ балістикою: попередньо запустили 8 ракет
18 жовтня, 16:18 • 35169 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрілись з Зеленським: озвучені теми розмови
18 жовтня, 13:02 • 44108 перегляди
Світ не усвідомлює, що наближається до Третьої світової війни - FT
18 жовтня, 11:15 • 38575 перегляди
Новий інцидент в аеропорту Лейпцига: огорожу протаранили поряд із російськими вантажними літаками
18 жовтня, 10:44 • 30608 перегляди
Протести у Франції: пошкоджено 1500 магазинів, збитки сягають сотень мільйонів євро
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
5.3м/с
95%
754мм
Популярнi новини
Зеленський: перехід США на бік росії стане історичною помилкоюVideo18 жовтня, 19:33 • 9562 перегляди
Країни НАТО можуть захистити українців від атак рф, є план дій - The Telegraph18 жовтня, 20:06 • 17445 перегляди
Дрон влучив у дах 16-поверхівки в Харкові, двоє постраждалих18 жовтня, 21:01 • 8314 перегляди
Макрон засудив погроми у Франції та допустив заборону зібраньPhoto18 жовтня, 22:34 • 6550 перегляди
Військовий загинув після падіння з каната на матчі з американського футболуVideo01:12 • 5132 перегляди
Публікації
Ретроградні Венера й Меркурій принесуть фінансові та емоційні випробування
Ексклюзив
18 жовтня, 09:18 • 42306 перегляди
Не поспішайте братися за секатор: які рослини категорично не слід обрізати перед зимоюPhoto18 жовтня, 08:37 • 43404 перегляди
Кабміну пропонують ввести мораторій до завершення консультацій щодо бронювання
Ексклюзив
18 жовтня, 07:20 • 40744 перегляди
Зернова пастка для України: куди подіти врожай 2026 року та чим обернеться тривале блокування експорту
Ексклюзив
17 жовтня, 10:59 • 72578 перегляди
Скорочення бронювання працівників ОПК може зірвати постачання зброї на фронт - виробники закликали уряд переглянути рішення
Ексклюзив
17 жовтня, 07:05 • 75137 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Беньямін Нетаньягу
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Франція
Іран
Білий дім
Реклама
УНН Lite
Японія запускає першу місію для доставки зразків із супутника Марса18 жовтня, 09:09 • 25358 перегляди
Голкіпер “Челсі” Мартінес переніс операцію після травми, отриманої у матчі проти команди МиколенкаVideo18 жовтня, 07:57 • 25964 перегляди
Дюбуа зберіг титул WBO, здобувши нищівну перемогу над ВордліPhoto18 жовтня, 05:28 • 30500 перегляди
80-річний Трамп зробив дивне зізнання про свій макіяж17 жовтня, 12:08 • 48606 перегляди
Лора Лумер зробила неочікувану пропозицію після короткої "кар'єри" нової речниці Трампа17 жовтня, 08:12 • 50990 перегляди
Актуальне
Starlink
МіГ-29
MIM-104 Patriot
Шахед-136
Financial Times

НБУ понизив курс долара, євро суттєво дорожчає

Київ • УНН

 • 598 перегляди

Офіційний курс долара понизився до 44,86 грн, євро подорожчав до 50,50 грн. Курс злотого становить 11,56 грн.

НБУ понизив курс долара, євро суттєво дорожчає

Станом на понеділок, 14 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,86 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 44,89 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,50. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить: 44,8625 грн (-3 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,4977 грн (+19 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5573 грн. (+4 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:

  • у банках долар торгується за курсом 44,69-45,20 грн, євро за 50,20-50,87 грн, злотий за 11,24-11,68 грн;
    • на міжбанку курси становлять 44,91-44,95 грн/дол. та 50,56-50,58 грн/євро.

      Нагадаємо

      На 14 жовтня НБУ підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму - 45,08 грн за один долар.

      Нова банкнота у 2000 гривень: скільки таких купюр уже в обігу та чому їх так мало13.10.26, 18:55 • 8014 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

      Фінанси
      Злотий
      Національний банк України