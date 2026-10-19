НБУ понизив курс долара, євро суттєво дорожчає
Київ • УНН
Офіційний курс долара понизився до 44,86 грн, євро подорожчав до 50,50 грн. Курс злотого становить 11,56 грн.
Станом на понеділок, 14 жовтня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 44,86 гривні за один долар. Офіційний курс у неділю становив 44,89 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 50,50. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 44,8625 грн (-3 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 50,4977 грн (+19 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,5573 грн. (+4 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 понеділка:
- у банках долар торгується за курсом 44,69-45,20 грн, євро за 50,20-50,87 грн, злотий за 11,24-11,68 грн;
- на міжбанку курси становлять 44,91-44,95 грн/дол. та 50,56-50,58 грн/євро.
Нагадаємо
На 14 жовтня НБУ підвищив офіційний курс долара до історичного максимуму - 45,08 грн за один долар.
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