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Нова банкнота у 2000 гривень: скільки таких купюр уже в обігу та чому їх так мало

Київ • УНН

 • 146 перегляди

НБУ ввів в обіг близько 400 тисяч банкнот номіналом 2000 гривень із Василем Стусом. Їхня частка становить лише 0,01%.

Нова банкнота у 2000 гривень: скільки таких купюр уже в обігу та чому їх так мало

В Україні з 4 вересня 2026 року ввели в готівковий обіг близько 400 тисяч банкнот номіналом 2000 гривень із зображенням українського поета та дисидента Василя Стуса. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Національного банку України.

Деталі

Наразі нова купюра - найрідкісніша серед усіх банкнот національної валюти. Її частка становить лише 0,01% від загальної кількості банкнот в обігу.

За інформацією НБУ, станом на 1 жовтня 2026 року загальна сума готівки в обігу в Україні становила 973 млрд гривень. Це на 46,7 млрд гривень, або 5%, більше порівняно з початком року, коли відповідний показник становив 926,3 млрд гривень. Загалом у готівковому обігу перебувають 2,6 млрд банкнот на суму 962,5 млрд гривень, а також 15,4 млрд монет на суму 10,4 млрд гривень.

Найпоширенішими залишаються банкноти номіналом 500 гривень, на які припадає 25,3% від загальної кількості купюр. Друге місце посідають банкноти номіналом 1000 гривень із часткою 20,5%.

Водночас нові двотисячні банкноти становлять найменшу частку, лише 0,01%. За даними регулятора, з моменту запровадження нового номіналу до обігу надійшло близько 0,4 млн таких банкнот, загальну вартість яких НБУ оцінює у 0,7 млрд гривень.

Чому в Україні з'явилася банкнота номіналом 2000 гривень

Новий номінал Національний банк запровадив 4 вересня 2026 року. Це найбільша за номіналом банкнота в історії незалежної України. Національний фінансовий регулятор пояснив необхідність нового номіналу зростанням зарплат, споживчих цін та загального обсягу готівки. Попередній найбільший номінал, 1000 гривень, запровадили ще у 2019 році. Але одночасно в НБУ наголосили, що введення банкноти номіналом 2000 гривень саме по собі не збільшує грошову масу та не створює додаткового інфляційного тиску. Нові купюри надходять в обіг в обмін на безготівкові кошти або банкноти інших номіналів.

Дату запровадження обрали символічно. Саме 4 вересня 1965 року Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою виступив проти політичних репресій української інтелігенції під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" у Києві. Також 4 вересня 1985 року поет загинув у радянському таборі.

Який вигляд у банкноти в 2000 грн

На лицьовому боці купюри зобразили Василя Стуса, а на зворотному розмістили будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет. Банкнота виконана переважно в синіх кольорах і містить понад 20 захисних елементів.

Чому в Україні зростає кількість готівки

За інформацією Національного банку, протягом першого кварталу 2026 року обсяги готівки в обігу скорочувалися, проте у другому та третьому кварталах попит на неї знову пожвавився. Серед основних причин регулятор називає сезонні чинники, а також посилення російських атак на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичної, логістичної та телекомунікаційної.

Попри збільшення обсягу готівки, темпи її зростання сповільнилися. Якщо за дев'ять місяців 2025 року приріст становив 8,2%, то за аналогічний період 2026 року він скоротився до 5%. За підрахунками НБУ, станом на початок жовтня на одного жителя України в середньому припадало 64 банкноти та 199 монет. На цьому тлі банкнота номіналом 2000 гривень поки що залишається малопоширеною.

2000 гривень відсьогодні в обігу - які особливості і чи зросте інфляція04.09.26, 09:45 • 26089 переглядiв

Олександра Василенко

СуспільствоЕкономікаФінанси
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