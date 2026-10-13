Нова банкнота у 2000 гривень: скільки таких купюр уже в обігу та чому їх так мало

В Україні з 4 вересня 2026 року ввели в готівковий обіг близько 400 тисяч банкнот номіналом 2000 гривень із зображенням українського поета та дисидента Василя Стуса. Про це повідомляє УНН із посиланням на дані Національного банку України.

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Наразі нова купюра - найрідкісніша серед усіх банкнот національної валюти. Її частка становить лише 0,01% від загальної кількості банкнот в обігу.

За інформацією НБУ, станом на 1 жовтня 2026 року загальна сума готівки в обігу в Україні становила 973 млрд гривень. Це на 46,7 млрд гривень, або 5%, більше порівняно з початком року, коли відповідний показник становив 926,3 млрд гривень. Загалом у готівковому обігу перебувають 2,6 млрд банкнот на суму 962,5 млрд гривень, а також 15,4 млрд монет на суму 10,4 млрд гривень.

Найпоширенішими залишаються банкноти номіналом 500 гривень, на які припадає 25,3% від загальної кількості купюр. Друге місце посідають банкноти номіналом 1000 гривень із часткою 20,5%.

Водночас нові двотисячні банкноти становлять найменшу частку, лише 0,01%. За даними регулятора, з моменту запровадження нового номіналу до обігу надійшло близько 0,4 млн таких банкнот, загальну вартість яких НБУ оцінює у 0,7 млрд гривень.

Чому в Україні з'явилася банкнота номіналом 2000 гривень

Новий номінал Національний банк запровадив 4 вересня 2026 року. Це найбільша за номіналом банкнота в історії незалежної України. Національний фінансовий регулятор пояснив необхідність нового номіналу зростанням зарплат, споживчих цін та загального обсягу готівки. Попередній найбільший номінал, 1000 гривень, запровадили ще у 2019 році. Але одночасно в НБУ наголосили, що введення банкноти номіналом 2000 гривень саме по собі не збільшує грошову масу та не створює додаткового інфляційного тиску. Нові купюри надходять в обіг в обмін на безготівкові кошти або банкноти інших номіналів.

Дату запровадження обрали символічно. Саме 4 вересня 1965 року Стус разом із В'ячеславом Чорноволом та Іваном Дзюбою виступив проти політичних репресій української інтелігенції під час прем'єри фільму "Тіні забутих предків" у Києві. Також 4 вересня 1985 року поет загинув у радянському таборі.

Який вигляд у банкноти в 2000 грн

На лицьовому боці купюри зобразили Василя Стуса, а на зворотному розмістили будівлю філологічного факультету Донецького національного університету, де навчався поет. Банкнота виконана переважно в синіх кольорах і містить понад 20 захисних елементів.

Чому в Україні зростає кількість готівки

За інформацією Національного банку, протягом першого кварталу 2026 року обсяги готівки в обігу скорочувалися, проте у другому та третьому кварталах попит на неї знову пожвавився. Серед основних причин регулятор називає сезонні чинники, а також посилення російських атак на об'єкти критичної інфраструктури, зокрема енергетичної, логістичної та телекомунікаційної.

Попри збільшення обсягу готівки, темпи її зростання сповільнилися. Якщо за дев'ять місяців 2025 року приріст становив 8,2%, то за аналогічний період 2026 року він скоротився до 5%. За підрахунками НБУ, станом на початок жовтня на одного жителя України в середньому припадало 64 банкноти та 199 монет. На цьому тлі банкнота номіналом 2000 гривень поки що залишається малопоширеною.

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