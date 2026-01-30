В Киеве разоблачили схему сбыта поддельных долларов: фальшивые купюры продавали за полцены

$42.850.08
51.240.01
ukenru
Эксклюзив
13:54 • 2740 просмотра
Вирус с высокой летальностью Нипах распространяется по Азии: что это за инфекция и есть ли угроза для Украины
Эксклюзив
12:21 • 7300 просмотра
Не выявили или не хотели выявить? В Минздраве заявили, что две компании, связанные со скандальной клиникой Odrex, успешно прошли проверку
11:34 • 11443 просмотра
Зеленский: без ударов по энергетике ночью, но россия переориентировала атаки на логистику, повредила склады американской компании
Эксклюзив
10:25 • 14404 просмотра
В Киеве во время ремонта нашли мумифицированное тело мужчины: он годами был заперт в квартире
09:11 • 20477 просмотра
Движение поездов между Днепром и Запорожьем ограничено из-за атак РФ - Укрзализныця
30 января, 08:27 • 28929 просмотра
Зеленский: дата или место следующего раунда мирных переговоров при посредничестве США может измениться
Эксклюзив
30 января, 06:30 • 34776 просмотра
Возможно ли существование НАТО без США и какую роль получит Украина при таком сценарии
29 января, 23:28 • 41283 просмотра
Трамп ввел чрезвычайное положение в США из-за угрозы со стороны Кубы и вводит новую систему пошлин
29 января, 21:40 • 65207 просмотра
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
29 января, 19:28 • 48540 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
4.7м/с
81%
744мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Биткойн обвалился до двухмесячного минимума из-за массового оттока капитала из американских ETF30 января, 04:46 • 17709 просмотра
"АТЕШ" обнародовал доказательства поражения здания отдела внутренних дел в ЧечнеPhoto30 января, 05:12 • 38523 просмотра
Потери РФ в войне против Украины резко возросли: Европа обеспокоена новыми методами рекрутинга россиян – Bloomberg30 января, 05:47 • 43516 просмотра
Выезд на встречную полосу и смертельная авария: мэра Вознесенска задержали после ДТПPhoto30 января, 08:38 • 31173 просмотра
Волна "минирований" прокатилась по Киеву и регионам09:47 • 17173 просмотра
публикации
Американская торговая палата: бизнес должен иметь возможность доминировать в будущем13:45 • 2946 просмотра
Ошибки прошлого. Как предыдущее руководство Госавиаслужбы уничтожило репутацию регулятора12:58 • 4830 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
29 января, 17:45 • 70743 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 56225 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 58548 просмотра
Актуальные люди
Владимир Кудрицкий
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Виктор Ляшко
Музыкант
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Донецкая область
Запорожская область
Одесская область
Реклама
УНН Lite
57-летняя Селин Дион выходит в TikTok: легенда музыки пробует что-то совершенно новоеVideo13:24 • 2212 просмотра
Звезда голливудских комедий Роб Шнайдер разводится с женой, младше его на 25 лет11:39 • 7708 просмотра
30 января – церковный праздник Собор Трех Святых: его значение, история и традиции10:58 • 9862 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли29 января, 18:08 • 31684 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 31846 просмотра
Актуальное
Отопление
Социальная сеть
Техника
The New York Times
Фильм

В Киеве разоблачили схему сбыта поддельных долларов: фальшивые купюры продавали за полцены

Киев • УНН

 • 78 просмотра

Двое мужчин в Киеве продавали высококачественные поддельные доллары США номиналом по 100 за половину их настоящей стоимости. Им сообщено о подозрении в незаконном сбыте фальшивых купюр.

В Киеве разоблачили схему сбыта поддельных долларов: фальшивые купюры продавали за полцены

Двое молодых людей в Киеве продавали поддельные доллары США номиналом по 100, предлагая их за половину настоящей стоимости. По данным следствия, они сбывали купюры высокого качества и готовили масштабные поставки для клиентов. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры двум 23-летним мужчинам сообщено о подозрении в незаконном хранении, перевозке и сбыте поддельных долларов США

- говорится в сообщении.

Установлено, что сообщники сбывали в Киеве поддельную американскую валюту купюрами по 100 долларов. Подделки были высокого качества. Клиентам их продавали за половину номинальной стоимости, то есть за 1000 поддельных долларов покупатели должны были заплатить 500 настоящих американских долларов.

На первый раз клиентам предлагали приобрести небольшую сумму, а впоследствии готовы были продать до 100 000 долларов США. Сейчас задокументированы факты сбыта подделок на сумму 2000 долларов США.

Двум мужчинам сообщено о подозрении в хранении, приобретении, перевозке, а также сбыте поддельной иностранной валюты, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч.ч. 1, 2 ст. 199 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

Незаконно вывел более 1,4 млн долларов: в Киеве задержали норвежского хакера, находившегося в международном розыске29.01.26, 10:51 • 6044 просмотра

Ольга Розгон

КиевКриминал и ЧП
Доллар США
Киев