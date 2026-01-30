В Киеве разоблачили схему сбыта поддельных долларов: фальшивые купюры продавали за полцены

Двое молодых людей в Киеве продавали поддельные доллары США номиналом по 100, предлагая их за половину настоящей стоимости. По данным следствия, они сбывали купюры высокого качества и готовили масштабные поставки для клиентов. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура, пишет УНН.

При процессуальном руководстве прокуроров Киевской городской прокуратуры двум 23-летним мужчинам сообщено о подозрении в незаконном хранении, перевозке и сбыте поддельных долларов США - говорится в сообщении.

Установлено, что сообщники сбывали в Киеве поддельную американскую валюту купюрами по 100 долларов. Подделки были высокого качества. Клиентам их продавали за половину номинальной стоимости, то есть за 1000 поддельных долларов покупатели должны были заплатить 500 настоящих американских долларов.

На первый раз клиентам предлагали приобрести небольшую сумму, а впоследствии готовы были продать до 100 000 долларов США. Сейчас задокументированы факты сбыта подделок на сумму 2000 долларов США.

Двум мужчинам сообщено о подозрении в хранении, приобретении, перевозке, а также сбыте поддельной иностранной валюты, совершенном повторно по предварительному сговору группой лиц (ч.ч. 1, 2 ст. 199 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

