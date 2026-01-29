$42.770.19
Незаконно вывел более 1,4 млн долларов: в Киеве задержали норвежского хакера, находившегося в международном розыске

Киев • УНН

 • 52 просмотра

В Киеве задержан 44-летний гражданин Норвегии, разыскиваемый за финансовые преступления. Он незаконно завладел 1,4 млн долларов в течение 2021-2024 годов, за что норвежский суд приговорил его к почти четырем годам заключения.

Незаконно вывел более 1,4 млн долларов: в Киеве задержали норвежского хакера, находившегося в международном розыске
Фото: Национальная полиция Украины

Киберполиция задержала в Киеве 44-летнего гражданина Норвегии, находившегося в международном розыске за финансовые преступления. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Норвежский суд приговорил злоумышленника почти к четырем годам заключения за незаконное завладение около 1,4 миллиона долларов в течение 2021-2024 годов. Он находился в международном розыске. Вчера, 28 января, киберполицейские Киева совместно с оперативниками Святошинского РУП ГУНП столицы задержали в столице 44-летнего гражданина Норвегии, который находился в международном розыске за совершение финансовых преступлений. Фигурант был осужден судом Норвегии за многомиллионное мошенничество в сфере финансовых операций

 - говорится в сообщении полиции.

Следствие установило, что в течение 2021-2024 годов мужчина, занимая должность руководителя частной компании, систематически присваивал средства клиентов. Речь идет о незаконном завладении деньгами от продажи автомобилей, реализации транспортных средств с неснимаемыми обременениями и использовании полученных средств в собственных интересах.

Общая сумма ущерба превышает 14,1 миллиона норвежских крон, что эквивалентно около 1,4 миллиона долларов.

Приговором суда Норвегии фигурант приговорен к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы. В настоящее время украинские правоохранители готовят обращение в суд о применении временного ареста. После поступления официального запроса от норвежской стороны будет решен вопрос о применении экстрадиционного ареста и последующей передаче осужденного для отбывания наказания 

- отмечают в полиции.

Напомним

В Черкасской области в помещении бывшего военного, убившего 4 полицейских, правоохранители обнаружили и изъяли схрон оружия, боеприпасы, гранаты, патроны и около четырех килограммов наркотического вещества. Сам злоумышленник ликвидирован на месте.

Алла Киосак

Криминал и ЧПНовости Мира
Национальная полиция Украины
Норвегия
Украина
Киев