Незаконно вывел более 1,4 млн долларов: в Киеве задержали норвежского хакера, находившегося в международном розыске

Киберполиция задержала в Киеве 44-летнего гражданина Норвегии, находившегося в международном розыске за финансовые преступления. Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает УНН.

Детали

Норвежский суд приговорил злоумышленника почти к четырем годам заключения за незаконное завладение около 1,4 миллиона долларов в течение 2021-2024 годов. Он находился в международном розыске. Вчера, 28 января, киберполицейские Киева совместно с оперативниками Святошинского РУП ГУНП столицы задержали в столице 44-летнего гражданина Норвегии, который находился в международном розыске за совершение финансовых преступлений. Фигурант был осужден судом Норвегии за многомиллионное мошенничество в сфере финансовых операций - говорится в сообщении полиции.

Следствие установило, что в течение 2021-2024 годов мужчина, занимая должность руководителя частной компании, систематически присваивал средства клиентов. Речь идет о незаконном завладении деньгами от продажи автомобилей, реализации транспортных средств с неснимаемыми обременениями и использовании полученных средств в собственных интересах.

Общая сумма ущерба превышает 14,1 миллиона норвежских крон, что эквивалентно около 1,4 миллиона долларов.

Приговором суда Норвегии фигурант приговорен к 3 годам и 8 месяцам лишения свободы. В настоящее время украинские правоохранители готовят обращение в суд о применении временного ареста. После поступления официального запроса от норвежской стороны будет решен вопрос о применении экстрадиционного ареста и последующей передаче осужденного для отбывания наказания - отмечают в полиции.

