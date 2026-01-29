Незаконно вивів понад 1,4 млн доларів: у Києві затримали норвезького хакера, що перебував у міжнародному розшуку

$42.770.19
51.230.00
ukenru
07:35 • 4636 перегляди
Україна йде на поступки, а на рф потрібен тиск: Каллас прокоментувала можливі гарантії безпеки США в обмін на територіальні поступки
29 січня, 00:09 • 13731 перегляди
Мерц: Україна не зможе вступити до Євросоюзу у 2027 році
28 січня, 19:02 • 22839 перегляди
Зеленський попередив, що рф готується до нового удару по Україні
28 січня, 18:50 • 23727 перегляди
Рубіо: наступний раунд перемовин пройде у двосторонньому форматі - між Україною та росією
28 січня, 18:25 • 21556 перегляди
Уряд призначив нову наглядову раду Енергоатома: хто у складі та основні завдання
28 січня, 18:10 • 19767 перегляди
В Україні створюють командування “малої” ППО, яке очолить полковник Євгеній Хлєбніков
28 січня, 15:19 • 20545 перегляди
Україна висловила протест Угорщині через неправдиві заяви про втручання у вибори
Ексклюзив
28 січня, 15:18 • 22828 перегляди
Кінець старої моделі Західного світу: чому Британія перезапускає відносини з Китаєм
Ексклюзив
28 січня, 14:57 • 15146 перегляди
Долар чи євро: що більше впливає на ціни в Україні, і що краще обрати для заощаджень в іноземній валюті
28 січня, 14:19 • 26873 перегляди
Через посилення ворожих ударів по поїздах вводять нові обмеження: яких областей торкнеться
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+1°
1.2м/с
92%
739мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Демократи у Сенаті США висунули ультиматум Трампу для запобігання локдауну29 січня, 00:39 • 13577 перегляди
Індонезійські мільярдери втратили 22 мільярди доларів через перевірку MSCI05:00 • 5794 перегляди
Авіакатастрофа в Колумбії: загинули 15 осіб, серед яких відомі політики05:26 • 3860 перегляди
"Міст, який ми не перетнули": Рубіо назвав ключове питання у мирних переговорах щодо війни рф проти України06:15 • 8524 перегляди
Маск анонсував кінець випуску Tesla Model S та Model X на користь роботів06:27 • 5876 перегляди
Публікації
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 42989 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 71965 перегляди
Історична угода ЄС з Індією: що вона означає і які наслідки для України
Ексклюзив
27 січня, 15:20 • 97071 перегляди
Коли і як передавати показання лічильників 27 січня, 14:54 • 76219 перегляди
Київ на межі ресурсів: що буде з теплом, світлом і водою до кінця зими
Ексклюзив
27 січня, 13:14 • 95173 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Кая Каллас
Емманюель Макрон
Актуальні місця
Сполучені Штати Америки
Україна
Іран
Вашингтон
Франція
Реклама
УНН Lite
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 14334 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 41388 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 39667 перегляди
Анатоліч розкритикував поліцію за штраф дружини під час поїздки на прощання із захисником України27 січня, 15:38 • 46272 перегляди
"Трохи залишилася у своєму коконі". Іво Бобул здивував неоднозначною заявою про пісні Ірини Білик27 січня, 11:53 • 48837 перегляди
Актуальне
Техніка
Дипломатка
Опалення
Соціальна мережа
Tesla Model Y

Незаконно вивів понад 1,4 млн доларів: у Києві затримали норвезького хакера, що перебував у міжнародному розшуку

Київ • УНН

 • 72 перегляди

У Києві затримано 44-річного громадянина Норвегії, розшукуваного за фінансові злочини. Він незаконно заволодів 1,4 млн доларів впродовж 2021-2024 років, за що норвезький суд засудив його до майже чотирьох років ув'язнення.

Незаконно вивів понад 1,4 млн доларів: у Києві затримали норвезького хакера, що перебував у міжнародному розшуку
Фото: Національна поліція України

Кіберполіція затримала в Києві 44-річного громадянина Норвегії, який перебував у міжнародному розшуку за фінансові злочини. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Норвезький суд засудив зловмисника майже до чотирьох років увʼязнення за незаконне заволодіння близько 1,4 мільйона доларів впродовж 2021-2024 років. Він перебував у міжнародному розшуку. Вчора, 28 січня, кіберполіцейські Києва спільно з оперативниками Святошинського РУП ГУНП столиці затримали у столиці 44-річного громадянина Норвегії, який перебував у міжнародному розшуку за вчинення фінансових злочинів. Фігурант був засуджений судом Норвегії за багатомільйонне шахрайство у сфері фінансових операцій

 - йдеться у дописі поліції.

Слідство встановило, що упродовж 2021-2024 років чоловік, обіймаючи посаду керівника приватної компанії, систематично привласнював кошти клієнтів. Йдеться про незаконне заволодіння грошима від продажу автомобілів, реалізацію транспортних засобів із незнятими обтяженнями та використання отриманих коштів у власних інтересах.

Загальна сума збитків перевищує 14,1 мільйона норвезьких крон, що еквівалентно близько 1,4 мільйона доларів.

Вироком суду Норвегії фігуранта засуджено до 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Наразі українські правоохоронці готують звернення до суду щодо застосування тимчасового арешту. Після надходження офіційного запиту від норвезької сторони буде вирішено питання про застосування екстрадиційного арешту та подальшу передачу засудженого для відбування покарання 

- наголошують у поліції.

Нагадаємо

На Черкащині у помешканні колишнього військового, який убив 4 поліцейських, правоохоронці виявили і вилучили схрон зброї, боєприпаси, гранати, набої та близько чотирьох кілограмів наркотичної речовини. Самого зловмисника ліквідовано на місці.

Алла Кіосак

Кримінал та НПНовини Світу
Національна поліція України
Норвегія
Україна
Київ