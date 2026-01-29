Незаконно вивів понад 1,4 млн доларів: у Києві затримали норвезького хакера, що перебував у міжнародному розшуку

Фото: Національна поліція України

Кіберполіція затримала в Києві 44-річного громадянина Норвегії, який перебував у міжнародному розшуку за фінансові злочини. Про це повідомляє Національна поліція України, передає УНН.

Деталі

Норвезький суд засудив зловмисника майже до чотирьох років увʼязнення за незаконне заволодіння близько 1,4 мільйона доларів впродовж 2021-2024 років. Він перебував у міжнародному розшуку. Вчора, 28 січня, кіберполіцейські Києва спільно з оперативниками Святошинського РУП ГУНП столиці затримали у столиці 44-річного громадянина Норвегії, який перебував у міжнародному розшуку за вчинення фінансових злочинів. Фігурант був засуджений судом Норвегії за багатомільйонне шахрайство у сфері фінансових операцій - йдеться у дописі поліції.

Слідство встановило, що упродовж 2021-2024 років чоловік, обіймаючи посаду керівника приватної компанії, систематично привласнював кошти клієнтів. Йдеться про незаконне заволодіння грошима від продажу автомобілів, реалізацію транспортних засобів із незнятими обтяженнями та використання отриманих коштів у власних інтересах.

Загальна сума збитків перевищує 14,1 мільйона норвезьких крон, що еквівалентно близько 1,4 мільйона доларів.

Вироком суду Норвегії фігуранта засуджено до 3 років і 8 місяців позбавлення волі. Наразі українські правоохоронці готують звернення до суду щодо застосування тимчасового арешту. Після надходження офіційного запиту від норвезької сторони буде вирішено питання про застосування екстрадиційного арешту та подальшу передачу засудженого для відбування покарання - наголошують у поліції.

Нагадаємо

На Черкащині у помешканні колишнього військового, який убив 4 поліцейських, правоохоронці виявили і вилучили схрон зброї, боєприпаси, гранати, набої та близько чотирьох кілограмів наркотичної речовини. Самого зловмисника ліквідовано на місці.