У Києві викрили схему збуту підроблених доларів: фальшиві купюри продавали за пів ціни

Двоє молодиків у Києві продавали підроблені долари США номіналом по 100, пропонуючи їх за половину справжньої вартості. За даними слідства, вони збували купюри високої якості і готували масштабні поставки для клієнтів. Про це повідомляє Київька міська прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури двом 23-річним чоловікам повідомлено про підозру у незаконному зберіганні, перевезенні та збуті підроблених доларів США - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що спільники збували у Києві підроблену американську валюту купюрами по 100 доларів. Підробки були високої якості. Клієнтам їх продавали за половину номінальної вартості, тобто за 1000 підроблених доларів покупці мали заплатити 500 справжніх американських доларів.

На перший раз клієнтам пропонували придбати невелику суму, а згодом готові були продати до 100 000 доларів США. Наразі задокументовано факти збуту підробок на суму 2000 доларів США.

Двом чоловікам повідомлено про підозру у зберіганні, придбанні, перевезенні, а також збуті підробленої іноземної валюти, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб (ч.ч. 1, 2 ст. 199 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

