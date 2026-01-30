$42.850.08
Ексклюзив
13:54 • 2880 перегляди
Вірус з високою летальністю Ніпах шириться Азією: що це за інфекція і чи є загроза для України
Ексклюзив
12:21 • 7546 перегляди
Не виявили чи не хотіли виявити? В МОЗ заявили, що дві компанії, повʼязані зі скандальною клінікою Odrex успішно пройшли перевірку
11:34 • 11554 перегляди
Зеленський: без ударів по енергетиці вночі, але росія переорієнтувала атаки на логістику, пошкодила склади американської компанії
Ексклюзив
10:25 • 14509 перегляди
У Києві під час ремонту знайшли муміфіковане тіло чоловіка: його було роками замкнено в квартирі
09:11 • 20568 перегляди
Рух поїздів між Дніпром та Запоріжжям обмежили через атаки рф - Укрзалізниця
30 січня, 08:27 • 29009 перегляди
Зеленський: дата або місце наступного раунду мирних переговорів за посередництва США може змінитися
Ексклюзив
30 січня, 06:30 • 34834 перегляди
Чи можливе існування НАТО без США та яку роль отримає Україна за такого сценарію
29 січня, 23:28 • 41318 перегляди
Трамп запровадив надзвичайний стан у США через загрозу з боку Куби, та вводить нову систему мит
29 січня, 21:40 • 65262 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
29 січня, 19:28 • 48602 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
У Києві викрили схему збуту підроблених доларів: фальшиві купюри продавали за пів ціни

Київ • УНН

 • 154 перегляди

Двоє чоловіків у Києві продавали високоякісні підроблені долари США номіналом по 100 за половину їх справжньої вартості. Їм повідомлено про підозру у незаконному збуті фальшивих купюр.

У Києві викрили схему збуту підроблених доларів: фальшиві купюри продавали за пів ціни

Двоє молодиків у Києві продавали підроблені долари США номіналом по 100, пропонуючи їх за половину справжньої вартості. За даними слідства, вони збували купюри високої якості і готували масштабні поставки для клієнтів. Про це повідомляє Київька міська прокуратура, пише УНН.

За процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури двом 23-річним чоловікам повідомлено про підозру у незаконному зберіганні, перевезенні та збуті підроблених доларів США

- йдеться у повідомленні.

Встановлено, що спільники збували у Києві підроблену американську валюту купюрами по 100 доларів. Підробки були високої якості. Клієнтам їх продавали за половину номінальної вартості, тобто за 1000 підроблених доларів покупці мали заплатити 500 справжніх американських доларів.

На перший раз клієнтам пропонували придбати невелику суму, а згодом готові були продати до 100 000 доларів США. Наразі задокументовано факти збуту підробок на суму 2000 доларів США.

Двом чоловікам повідомлено про підозру у зберіганні, придбанні, перевезенні, а також збуті підробленої іноземної валюти, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб (ч.ч. 1, 2 ст. 199 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з конфіскацією майна.

Незаконно вивів понад 1,4 млн доларів: у Києві затримали норвезького хакера, що перебував у міжнародному розшуку29.01.26, 10:51 • 6044 перегляди

Ольга Розгон

