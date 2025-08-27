Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара

Цены на золото упали в среду на фоне роста доллара, хотя возобновившиеся опасения по поводу независимости центрального банка США после угрозы президента Дональда Трампа уволить члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук оказали поддержку слиткам золота, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Цены на спотовое золото упали на 0,5% до 3375,06 доллара за унцию к 05:08 по Гринвичу (08:08 по Киеву), достигнув во вторник самого высокого уровня с 11 августа.

Американские фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились на 0,2% до $3425,30.

Индекс доллара вырос примерно на 0,3% к другим валютам, что сделало золото менее привлекательным для держателей других валют.

"Краткосрочные спекулянты сейчас фиксируют небольшую прибыль. Тем не менее, золото по-прежнему пользуется поддержкой, особенно на фоне того, что мы начинаем видеть гораздо более ясную "голубиную" позицию Федеральной резервной системы", - отметил старший аналитик рынка OANDA Кельвин Вонг.

"В ближайшей перспективе мы можем наблюдать потенциальный рост ценового давления, направленного на проверку уровня $3400, выше которого будет $3435", - отметил он.

Трамп заявил, что увольняет Кук из-за вероятных нарушений при получении ипотечных кредитов, что может стать испытанием для президентской власти над ФРС США, пишет издание. В ответ Кук заявила, что Трамп не имеет полномочий увольнять ее из центрального банка, и она не уйдет в отставку.

Трамп подталкивает Центральный банк США к снижению ставок и неоднократно критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за слишком медленные действия.

Теперь основное внимание уделяется индексу потребительских расходов (PIN), желаемому индикатору инфляции для ФРС, который должен быть опубликован в пятницу для получения дополнительных данных о траектории процентной ставки после "голубиных" заявлений Пауэлла на симпозиуме на прошлой неделе.

По данным инструмента CME FedWatch Tool, рынки сейчас закладывают 87% вероятность снижения ставки на четверть пункта на заседании ФРС по вопросам политики 17 сентября.

Неприбыльное золото обычно демонстрирует хорошие результаты в условиях низких процентных ставок.

Спотовое серебро упало на 0,4% до 38,42 долларов за унцию, платина осталась на уровне 1348,20 долларов, а палладий вырос на 0,5% до 1098,96 долларов.

