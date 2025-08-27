Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара

$41.430.15
48.470.56
ukenru
01:39 • 11227 просмотра
Спецпредставитель президента США сообщил, хочет ли Путин завершить войну в Украине
26 августа, 16:15 • 81034 просмотра
Правительство разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет
26 августа, 14:13 • 54538 просмотра
Магнитные бури в сентябре 2025: даты и советы для метеочувствительных
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 120858 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
26 августа, 10:16 • 143241 просмотра
Атакующие действия ВСУ вывели из строя 17% нефтеперерабатывающих мощностей России
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 142641 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:23 • 57500 просмотра
Прощай, лето: какая погода ожидает украинцев осенью 2025 года
26 августа, 06:24 • 153421 просмотра
Учебный год 2025: какие изменения в образовательной программе ожидают школьников
26 августа, 05:36 • 63987 просмотра
Вето не отключает Starlink для Украины: у президента Польши прокомментировали заявление вице-премьера
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 57120 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
1м/с
64%
751мм
Популярные новости
130 боестолкновений на фронте: самая горячая ситуация на двух направлениях26 августа, 21:13 • 2836 просмотра
Гауляйтер оккупированной Херсонщины отчитался Путину об «экономическом росте» (видео)PhotoVideo26 августа, 22:43 • 5204 просмотра
Виткофф встретится с представителями Украины в Нью-Йорке на этой неделе - Reuters26 августа, 23:58 • 10791 просмотра
ВСУ сорвали летнее наступление россиян: сколько территории Украины оккупировано02:20 • 10963 просмотра
Похищенный нацистами более 80 лет назад портрет найден на сайте риелтора в Аргентине03:18 • 7368 просмотра
публикации
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 46660 просмотра
Вкусные и питательные блюда из картофеля: топ рецептов для каждого столаPhoto26 августа, 14:05 • 45017 просмотра
Испытание на прочность: как украинская авиация остается конкурентоспособной в условиях войны
Эксклюзив
26 августа, 12:42 • 120869 просмотра
Антигосударственный законопроект Кузьминых: как "реформы" нардепа уничтожают аптеки и играют на руку фармгигантам
Эксклюзив
26 августа, 11:32 • 142647 просмотра
Акционеры банков, выводимых с рынка, вынуждены искать справедливости в ЕСПЧ26 августа, 08:06 • 172552 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Стив Уиткофф
Илон Маск
Рафаэль Гросси
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Израиль
Сумы
Покровск
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свифт и Трэвис Келси объявили о помолвке после двух лет отношенийPhoto26 августа, 17:52 • 12366 просмотра
Netflix отменил «Побережье» — один из самых популярных сериалов года26 августа, 13:17 • 63035 просмотра
"Поймать с поличным": Даррен Аронофски снял новый триллер с Остином БатлеромVideo26 августа, 10:03 • 114236 просмотра
Неизвестное явление зафиксировали ночью в небе над УкраинойPhoto26 августа, 06:39 • 136397 просмотра
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 64101 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Боеприпасы
Дія (сервис)
Доллар США
Гривна

Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара

Киев • УНН

 • 540 просмотра

Цены на спотовое золото снизились на 0,5% до 3375,06 доллара за унцию. Это происходит на фоне роста доллара и опасений относительно независимости центрального банка США после угрозы Трампа.

Цены на золото снижаются на фоне укрепления доллара

Цены на золото упали в среду на фоне роста доллара, хотя возобновившиеся опасения по поводу независимости центрального банка США после угрозы президента Дональда Трампа уволить члена совета управляющих Федеральной резервной системы Лизу Кук оказали поддержку слиткам золота, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Цены на спотовое золото упали на 0,5% до 3375,06 доллара за унцию к 05:08 по Гринвичу (08:08 по Киеву), достигнув во вторник самого высокого уровня с 11 августа.

Американские фьючерсы на золото с поставкой в декабре снизились на 0,2% до $3425,30.

Индекс доллара вырос примерно на 0,3% к другим валютам, что сделало золото менее привлекательным для держателей других валют.

"Краткосрочные спекулянты сейчас фиксируют небольшую прибыль. Тем не менее, золото по-прежнему пользуется поддержкой, особенно на фоне того, что мы начинаем видеть гораздо более ясную "голубиную" позицию Федеральной резервной системы", - отметил старший аналитик рынка OANDA Кельвин Вонг.

"В ближайшей перспективе мы можем наблюдать потенциальный рост ценового давления, направленного на проверку уровня $3400, выше которого будет $3435", - отметил он.

Трамп заявил, что увольняет Кук из-за вероятных нарушений при получении ипотечных кредитов, что может стать испытанием для президентской власти над ФРС США, пишет издание. В ответ Кук заявила, что Трамп не имеет полномочий увольнять ее из центрального банка, и она не уйдет в отставку.

Трамп подталкивает Центральный банк США к снижению ставок и неоднократно критиковал главу ФРС Джерома Пауэлла за слишком медленные действия.

Теперь основное внимание уделяется индексу потребительских расходов (PIN), желаемому индикатору инфляции для ФРС, который должен быть опубликован в пятницу для получения дополнительных данных о траектории процентной ставки после "голубиных" заявлений Пауэлла на симпозиуме на прошлой неделе.

По данным инструмента CME FedWatch Tool, рынки сейчас закладывают 87% вероятность снижения ставки на четверть пункта на заседании ФРС по вопросам политики 17 сентября.

Неприбыльное золото обычно демонстрирует хорошие результаты в условиях низких процентных ставок.

Спотовое серебро упало на 0,4% до 38,42 долларов за унцию, платина осталась на уровне 1348,20 долларов, а палладий вырос на 0,5% до 1098,96 долларов.

Цены на нефть стабилизируются на фоне слежения рынком за войной в Украине и пошлинами США на Индию27.08.25, 08:24 • 1172 просмотра

Юлия Шрамко

ЭкономикаНовости Мира
Доллар США
Федеральная резервная система
Reuters
Дональд Трамп
Соединённые Штаты
Харьков