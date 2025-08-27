Ціни на золото знижуються на тлі зміцнення долара

Ціни на золото впали в середу на тлі зростання долара, хоча побоювання, що відновилися, з приводу незалежності центрального банку США після погрози президента Дональда Трампа звільнити члена ради керуючих Федеральної резервної системи Лізу Кук надали підтримку злиткам золота, пише УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Ціни на спотове золото впали на 0,5% до 3375,06 долара за унцію за 05:08 за Гринвічем (08:08 за Києвом), досягнувши у вівторок найвищого рівня з 11 серпня.

Доповнюється...