Keurig Dr Pepper покупает производителя кофе Jacobs за 18 миллиардов долларов

Американский гигант по производству безалкогольных напитков Keurig Dr Pepper приобретет голландскую компанию JDE Peet's, известным брендом которой является кофе Jacobs.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg и Reuters.

Детали

Производитель Dr Pepper, 7UP и Schweppes, Keurig Dr Pepper стоит также за кофейным брендом Green Mountain, и при этом имеет партнерство с отраслевым конкурентом Lavazza.

В начале этой недели американская компания со штаб-квартирами в Берлингтоне, Массачусетс, и Фриско, Техас, объявила о приобретении голландской компании JDE Peet's за 18 миллиардов долларов.

По данным аналитиков, сделка является крупнейшим приобретением компании в Европе за более чем два года, в контексте попытки создать мирового кофейного гиганта.

Таким, который конкурировал бы, например, с лидером рынка - компанией Nestlé (швейцарский производитель пищевых продуктов, со штаб-квартирой в городе Веве).

JDE Peet's является относительно новой компанией. Частично она происходит от голландской Douwe Egberts. Эта компания ранее котировалась на фондовой бирже в 2012 году, но вскоре была приобретена немецкой JAB, компанией, стоящей за крупным немецким брендом кофе Jacobs.

Важно отметить, что текущая рыночная стоимость JDE Peet на Амстердамской фондовой бирже составляла примерно 15 миллиардов долларов (оценки Bloomberg). Что касается Keurig Dr Pepper - рыночная стоимость компании из США достигает почти 50 миллиардов долларов.

Справочно из истории глобальной компании из Нидерландов, производителя кофе и чая

Douwe Egberts имеет происхождение из города Яуре в нидерландской провинции Фрисландия. Как указано в истории, Эгберт Доувес открыл свой продуктовый магазин De Witte Os в 1753 году. Тем самым он заложил основу для того, что впоследствии превратится в международно известное и влиятельное предприятие, являющееся розничным продавцом кофе, чая и табачных изделий.

Нынешняя JDE Peet's включает различные бренды, среди которых L'OR, Senseo, Tassimo и Pickwick.

Хозяйственная деятельность:

JDE Peet's содержит более 21 000 сотрудников по всему миру;

в 2024 году нидерландская компания получила доход в размере 8,8 миллиарда евро,

Справочно о Keurig Dr Pepper

Это одна из крупнейших компаний по производству напитков в США. Keurig Dr Pepper создана в 2018 году путем слияния Keurig Green Mountain и Dr Pepper Snapple Group.

Штаб-квартиры расположены в Берлингтоне, Массачусетсе, и Фриско, Техас. Портфель KDP насчитывает более 125 брендов, среди которых:

Dr Pepper, Canada Dry, 7UP, Keurig и Peet's.

Компания содержит более 29 000 сотрудников.

Годовой доход Keurig Dr Pepper превышает 15 миллиардов долларов.

Напомним

