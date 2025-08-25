Keurig Dr Pepper покупает производителя кофе Jacobs за 18 миллиардов долларов

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
13:29 • 19305 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 16085 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
11:41 • 17901 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 99569 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 101579 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 48831 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 56001 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 61546 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 49139 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 41340 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+19°
5.5м/с
33%
748мм
Популярные новости
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево25 августа, 06:04 • 47962 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего25 августа, 06:05 • 24769 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto25 августа, 06:33 • 52168 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте25 августа, 08:15 • 63708 просмотра
Норвегия выделит $8,45 млрд на поддержку Украины и усилит оборонные возможности10:57 • 20125 просмотра
публикации
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 4618 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
13:29 • 19291 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 99546 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 101555 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 95853 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Йонас Гар Стере
Кароль Навроцкий
Кит Келлог
Дональд Трамп
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Одесская область
Норвегия
Реклама
УНН Lite
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto14:18 • 4662 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 35702 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 73195 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 56359 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 55181 просмотра
Актуальное
Гривна
Chevrolet Aveo
Доллар США
Боеприпасы
Выборы

Keurig Dr Pepper покупает производителя кофе Jacobs за 18 миллиардов долларов

Киев • УНН

 • 34 просмотра

Американский гигант Keurig Dr Pepper приобретет голландскую компанию JDE Peet's, известную брендом кофе Jacobs, за 18 миллиардов долларов. Это приобретение имеет целью создать мирового кофейного гиганта, который будет конкурировать с лидером рынка Nestlé.

Keurig Dr Pepper покупает производителя кофе Jacobs за 18 миллиардов долларов

Американский гигант по производству безалкогольных напитков Keurig Dr Pepper приобретет голландскую компанию JDE Peet's, известным брендом которой является кофе Jacobs.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg и Reuters.

Детали

Производитель Dr Pepper, 7UP и Schweppes, Keurig Dr Pepper стоит также за кофейным брендом Green Mountain, и при этом имеет партнерство с отраслевым конкурентом Lavazza.

В начале этой недели американская компания со штаб-квартирами в Берлингтоне, Массачусетс, и Фриско, Техас, объявила о приобретении голландской компании JDE Peet's за 18 миллиардов долларов.

По данным аналитиков, сделка является крупнейшим приобретением компании в Европе за более чем два года, в контексте попытки создать мирового кофейного гиганта.

Таким, который конкурировал бы, например, с лидером рынка - компанией Nestlé (швейцарский производитель пищевых продуктов, со штаб-квартирой в городе Веве).

JDE Peet's является относительно новой компанией. Частично она происходит от голландской Douwe Egberts. Эта компания ранее котировалась на фондовой бирже в 2012 году, но вскоре была приобретена немецкой JAB, компанией, стоящей за крупным немецким брендом кофе Jacobs.

Важно отметить, что текущая рыночная стоимость JDE Peet на Амстердамской фондовой бирже составляла примерно 15 миллиардов долларов (оценки Bloomberg). Что касается Keurig Dr Pepper - рыночная стоимость компании из США достигает почти 50 миллиардов долларов.

Справочно из истории глобальной компании из Нидерландов, производителя кофе и чая

Douwe Egberts имеет происхождение из города Яуре в нидерландской провинции Фрисландия. Как указано в истории, Эгберт Доувес открыл свой продуктовый магазин De Witte Os в 1753 году. Тем самым он заложил основу для того, что впоследствии превратится в международно известное и влиятельное предприятие, являющееся розничным продавцом кофе, чая и табачных изделий.

Нынешняя JDE Peet's включает различные бренды, среди которых L'OR, Senseo, Tassimo и Pickwick.

Хозяйственная деятельность:

  • JDE Peet's содержит более 21 000 сотрудников по всему миру;
    • в 2024 году нидерландская компания получила доход в размере 8,8 миллиарда евро,

      Справочно о Keurig Dr Pepper

      Это одна из крупнейших компаний по производству напитков в США. Keurig Dr Pepper создана в 2018 году путем слияния Keurig Green Mountain и Dr Pepper Snapple Group.

      Штаб-квартиры расположены в Берлингтоне, Массачусетсе, и Фриско, Техас. Портфель KDP насчитывает более 125 брендов, среди которых:

      Dr Pepper, Canada Dry, 7UP, Keurig и Peet's.

      Компания содержит более 29 000 сотрудников.

      Годовой доход Keurig Dr Pepper превышает 15 миллиардов долларов.

      Напомним

      Люди, которые пьют кофе утром, получают пользу, которая не наблюдается для тех, кто пьет напиток позже в течение дня, согласно первому крупному исследованию пользы для здоровья напитка в разное время, сообщает The Guardian.

      Заработали более 122 млн грн на подделке кофе: на Киевщине разоблачили группу фальсификаторов16.07.25, 15:07 • 3909 просмотров

      Игорь Тележников

      ЭкономикаНовости Мира
      Евро
      Доллар США
      Bloomberg News
      Хранитель
      Reuters
      Bloomberg L.P.
      Техас
      Амстердам
      Европа
      Германия
      Нидерланды
      Соединённые Штаты