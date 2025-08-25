Keurig Dr Pepper купує виробника кави Jacobs за 18 мільярдів доларів
Американський гігант Keurig Dr Pepper придбає голландську компанію JDE Peet's, відому брендом кави Jacobs, за 18 мільярдів доларів. Це придбання має на меті створити світового кавового гіганта, що конкуруватиме з лідером ринку Nestlé.
Американський гігант з виробництва безалкогольних напоїв Keurig Dr Pepper придбає голландську компанію JDE Peet's, відомим брендом якої є кава Jacobs.
Деталі
Виробник Dr Pepper, 7UP та Schweppes, Keurig Dr Pepper стоїть також за кавовим брендом Green Mountain, і при цьому має партнерство з галузевим конкурентом Lavazza.
На початку цього тижня американська компанія зі штаб-квартирами в Берлінгтоні, Массачусетс, і Фріско, Техас, оголосила у про придбання голландської компанії JDE Peet's за 18 мільярдів доларів.
За даними аналітиків, угода є найбільшим придбанням компанії у Європі за понад два роки, у контексті спроби створити світового кавового гіганта.
Таким, який конкурував би, наприклад, з лідером ринку - компанією Nestlé (швейцарський виробник харчових продуктів, зі штаб-квартирою у місті Веве).
JDE Peet's є відносно новою компанією. Частково вона походить від голландської Douwe Egberts. Ця компанія раніше котирувалась на фондовій біржі у 2012 році, але невдовзі була придбана німецькою JAB, компанією, що стоїть за великим німецьким брендом кави Jacobs.
Важливо зазначити, що поточна ринкова вартість JDE Peet на Амстердамській фондовій біржі становила приблизно 15 мільярдів доларів (оцінки Bloomberg). Щодо Keurig Dr Pepper - ринкова вартість компанії з США досягає майже 50 мільярдів доларів.
Довідково з історії глобальної компанії з Нідерландів, виробника кави та чаю
Douwe Egberts має походження з міста Яуре у нідерландській провінції Фрисландія. Як вказано в історії, Егберт Доувес відкрив свій продуктовий магазин De Witte Os у 1753 році. Тим самим він заклав основу для того, що згодом перетвориться у міжнародно відоме та впливове підприємство, що є роздрібним продавцем кави, чаю та тютюнових виробів.
Нинішня JDE Peet's включає різні бренди, серед яких L'OR, Senseo, Tassimo та Pickwick.
Господарська діяльність:
- JDE Peet's утримує понад 21 000 працівників по всьому світу;
- у 2024 році нідерландська компанія отримала дохід у розмірі 8,8 мільярда євро,
Довідково про Keurig Dr Pepper
Це одна з найбільших компаній з виробництва напоїв у США. Keurig Dr Pepper створена в 2018 році шляхом злиття Keurig Green Mountain і Dr Pepper Snapple Group.
Штаб-квартири розташовані в Берлінгтоні, Массачусетсі, і Фріско, Техас. Портфель KDP налічує понад 125 брендів, серед яких:
Dr Pepper, Canada Dry, 7UP, Keurig та Peet's.
Компанія утримує понад 29 000 працівників.
Річний дохід Keurig Dr Pepper перевищує 15 мільярдів доларів.
Нагадаємо
