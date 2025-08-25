$41.280.07
47.910.07
ukenru
Ексклюзив
13:29 • 20235 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
13:29 • 16813 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
11:41 • 18587 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 100921 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 102856 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 49166 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 56206 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 61625 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 49182 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 41360 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Keurig Dr Pepper купує виробника кави Jacobs за 18 мільярдів доларів

Київ • УНН

 • 138 перегляди

Американський гігант Keurig Dr Pepper придбає голландську компанію JDE Peet's, відому брендом кави Jacobs, за 18 мільярдів доларів. Це придбання має на меті створити світового кавового гіганта, що конкуруватиме з лідером ринку Nestlé.

Keurig Dr Pepper купує виробника кави Jacobs за 18 мільярдів доларів

Американський гігант з виробництва безалкогольних напоїв Keurig Dr Pepper придбає голландську компанію JDE Peet's, відомим брендом якої є кава Jacobs. 

Передає УНН із посиланням на Bloomberg та Reuters.

Деталі

Виробник Dr Pepper, 7UP та Schweppes, Keurig Dr Pepper стоїть також за кавовим брендом Green Mountain, і при цьому має партнерство з галузевим конкурентом Lavazza.

На початку цього тижня американська компанія зі штаб-квартирами в Берлінгтоні, Массачусетс, і Фріско, Техас, оголосила у про придбання голландської компанії JDE Peet's за 18 мільярдів доларів.

За даними аналітиків, угода є найбільшим придбанням компанії у Європі за понад два роки, у контексті спроби створити світового кавового гіганта.

Таким, який конкурував би, наприклад, з лідером ринку - компанією Nestlé (швейцарський виробник харчових продуктів, зі штаб-квартирою у місті Веве).

JDE Peet's є відносно новою компанією. Частково вона походить від голландської Douwe Egberts. Ця компанія раніше котирувалась на фондовій біржі у 2012 році, але невдовзі була придбана німецькою JAB, компанією, що стоїть за великим німецьким брендом кави Jacobs.

Важливо зазначити, що поточна ринкова вартість JDE Peet на Амстердамській фондовій біржі становила приблизно 15 мільярдів доларів (оцінки Bloomberg). Щодо Keurig Dr Pepper - ринкова вартість компанії з США досягає майже 50 мільярдів доларів.

Довідково з історії глобальної компанії з Нідерландів, виробника кави та чаю

Douwe Egberts має походження з міста Яуре у нідерландській провінції Фрисландія. Як вказано в історії,  Егберт Доувес відкрив свій продуктовий магазин De Witte Os у 1753 році. Тим самим він заклав основу для того, що згодом перетвориться у міжнародно відоме та впливове підприємство, що є  роздрібним продавцем кави, чаю та тютюнових виробів.

Нинішня JDE Peet's включає різні бренди, серед яких  L'OR, Senseo, Tassimo та Pickwick.

Господарська діяльність:

  • JDE Peet's утримує понад 21 000 працівників по всьому світу;
    • у 2024 році нідерландська компанія отримала дохід у розмірі 8,8 мільярда євро,

      Довідково про Keurig Dr Pepper

      Це одна з найбільших компаній з виробництва напоїв у США. Keurig Dr Pepper створена в 2018 році шляхом злиття Keurig Green Mountain і Dr Pepper Snapple Group.

      Штаб-квартири розташовані в Берлінгтоні, Массачусетсі, і Фріско, Техас. Портфель KDP налічує понад 125 брендів, серед яких:

      Dr Pepper, Canada Dry, 7UP, Keurig та Peet's.

      Компанія утримує понад 29 000 працівників.

      Річний дохід Keurig Dr Pepper перевищує 15 мільярдів доларів. 

      Нагадаємо

      Люди, які п'ють каву вранці, отримують користь, яка не спостерігається для тих, хто п'є напій пізніше протягом дня, згідно з першим великим дослідженням користі для здоров'я напою у різний час, повідомляє The Guardian.

      Ігор Тележніков

      ЕкономікаНовини Світу
