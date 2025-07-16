Заробили понад 122 млн грн на підробці кави: на Київщині викрили групу фальсифікаторів

У Київській області правоохоронці викрили групу осіб, яка виготовляла та продавала фальсифіковану каву під виглядом продукції світових брендів. За даними слідства, за кілька років злочинці нелегально заробили понад 122 млн грн, а під час обшуків у них вилучили елітні авто, техніку, гроші та обладнання для виробництва підробок. Про це повідомив Офіс генерального прокурора, пише УНН.

Деталі

За процесуального керівництва Київської обласної прокуратури детективи ТУ БЕБ Київської області за оперативного супроводу УПК в Київській області ДКП НПУ припинили злочинну діяльність організованої групи у складі організатора та п’ятьох виконавців, яка спеціалізувалася на виробництві підробленої кавової продукції в промислових масштабах. Усім учасникам організованої групи повідомлено про підозру - йдеться у дописі.

Як вказано, за даними слідства, підозрювані, не маючи відповідних ліцензій та укладених договорів на використання торгівельних марок, організували масштабне виробництво та збут контрафактної кави. Фальсифікований товар, який збувався у межах України під виглядом оригінальної продукції гуртом та у роздріб, виготовляли у складських приміщеннях.

Внаслідок таких дій підозрювані легалізували доходи, отримані незаконним шляхом, на загальну суму понад 122 млн грн - додали прокурори.

Під час проведених обшуків, як вказано, правоохоронці вилучили обладнання для виготовлення, обробки та фасування кавової продукції, упаковки фальсифікованої кави, готівкові кошти, комп'ютерну техніку, мобільні телефони, а також документацію та чорнові записи, що підтверджують злочинну діяльність.

Крім того, виявлено та вилучено 11 елітних транспортних засобів, серед яких автомобілі марок Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz S 65, CHEVROLET CORVETTE та інші - зазначили в Офісі генпрокурора.

Наразі до суду подані клопотання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних та накладення арешту на їхнє майно.

Іноземець за $9 000 допомагав складати іспит майбутнім лікарям: йому оголошено про підозру