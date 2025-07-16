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Заработали более 122 млн грн на подделке кофе: на Киевщине разоблачили группу фальсификаторов

Киев • УНН

 • 1828 просмотра

В Киевской области разоблачена группа, которая производила и продавала фальсифицированный кофе под видом мировых брендов, заработав более 122 млн грн. Во время обысков изъято оборудование, наличные и 11 элитных автомобилей.

Заработали более 122 млн грн на подделке кофе: на Киевщине разоблачили группу фальсификаторов

В Киевской области правоохранители разоблачили группу лиц, которая изготавливала и продавала фальсифицированный кофе под видом продукции мировых брендов. По данным следствия, за несколько лет преступники нелегально заработали более 122 млн грн, а во время обысков у них изъяли элитные авто, технику, деньги и оборудование для производства подделок. Об этом сообщил Офис генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

При процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры детективы ТУ БЭБ Киевской области при оперативном сопровождении УПК в Киевской области ДКП НПУ пресекли преступную деятельность организованной группы в составе организатора и пяти исполнителей, которая специализировалась на производстве поддельной кофейной продукции в промышленных масштабах. Всем участникам организованной группы сообщено о подозрении

- говорится в сообщении.

Как указано, по данным следствия, подозреваемые, не имея соответствующих лицензий и заключенных договоров на использование торговых марок, организовали масштабное производство и сбыт контрафактного кофе. Фальсифицированный товар, который сбывался в пределах Украины под видом оригинальной продукции оптом и в розницу, изготавливали в складских помещениях.

В результате таких действий подозреваемые легализовали доходы, полученные незаконным путем, на общую сумму более 122 млн грн

- добавили прокуроры.

Во время проведенных обысков, как указано, правоохранители изъяли оборудование для изготовления, обработки и фасовки кофейной продукции, упаковки фальсифицированного кофе, наличные средства, компьютерную технику, мобильные телефоны, а также документацию и черновые записи, подтверждающие преступную деятельность.

Кроме того, обнаружено и изъято 11 элитных транспортных средств, среди которых автомобили марок Maserati Quattroporte, Mercedes-Benz S 65, CHEVROLET CORVETTE и другие 

- отметили в Офисе генпрокурора.

Сейчас в суд поданы ходатайства об избрании мер пресечения для подозреваемых и наложении ареста на их имущество.

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Алена Уткина

Алена Уткина

ОбществоКриминал и ЧП
Киевская область
Генеральный прокурор Украины
Tesla
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