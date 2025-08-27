Курс валют на 27 августа: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4047 грн/долл., что укрепило гривну на 3 копейки, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Официальный курс доллара составляет 41,40 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,26 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,32 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 41,70-41,15 грн, а евро по 48,59-48,02 грн, злотый по 11,60-11,00 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,30-41,37 грн, а евро - по 48,20-48,35 грн, злотый по 11,24-11,35 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,35-41,38 грн/долл. и 48,18-48,20 грн/евро.

