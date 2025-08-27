$41.430.15
Cпецпредставник президента США повідомив, чи хоче путін завершити війну в Україні
Ексклюзив
26 серпня, 17:12 • 44925 перегляди
Президент підписав закони про Defence City: чи відкриються нові перспективи для української оборонної промисловості й авіації?
26 серпня, 16:15 • 79450 перегляди
Уряд дозволив виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років
26 серпня, 14:13 • 53238 перегляди
Магнітні бурі у вересні 2025: дати та поради для метеочутливих
Ексклюзив
26 серпня, 12:42 • 118726 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
26 серпня, 10:16 • 142205 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
Ексклюзив
26 серпня, 11:32 • 141162 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
26 серпня, 11:23 • 57150 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 153228 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 63853 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Курс валют на 27 серпня: Нацбанк зміцнив гривню

Київ • УНН

 • 582 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на 41,4047 грн/дол., зміцнивши її на 3 копійки. Курси євро та злотого також оновлені.

Курс валют на 27 серпня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4047 грн/дол., що зміцнило гривню на 3 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,40 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,26 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,32 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,70-41,15 грн, а євро за 48,59-48,02 грн, злотий за 11,60-11,00 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,30-41,37 грн, а євро - за 48,20-48,35 грн, злотий за 11,24-11,35 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,35-41,38, грн/дол. та 48,18-48,20 грн/євро.

        Держборг України наблизився до 7,8 трлн грн: деталі від Мінфіну26.08.25, 17:02 • 3166 переглядiв

        Доповнення

        Київ став лідером за туристичними зборами з початку цього року, принісши близько чверті з усіх отриманих від нього місцевими бюджетами 178 мільйонів гривень.

