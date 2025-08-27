Курс валют на 27 серпня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4047 грн/дол., що зміцнило гривню на 3 копійки, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Офіційний курс долара становить 41,40 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,26 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,32 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

у банках долар торгується за курсом 41,70-41,15 грн, а євро за 48,59-48,02 грн, злотий за 11,60-11,00 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,30-41,37 грн, а євро - за 48,20-48,35 грн, злотий за 11,24-11,35 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,35-41,38, грн/дол. та 48,18-48,20 грн/євро.

