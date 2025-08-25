У «главного антикоррупционера страны» Шабунина нашли в США дом стоимостью более 1 млн долларов – СМИ

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин может быть владельцем дома в США, оформленного на подставное лицо – гражданина Штатов. Стоимость недвижимости – более 1 млн грн. Об этом говорится в журналистском расследовании, пишет УНН со ссылкой на УНИАН.

Источник, знакомый с материалами уголовного дела в отношении Шабунина, сообщает, что он действительно может быть фактическим владельцем дома в Берлингтоне, оформленного на подставное лицо – гражданина США. И "светить" в декларации свое имение Шабунин не хотел потому, что тогда пришлось бы объяснять откуда он взял средства на его приобретение. Стоимость такого дома в США, как у Шабунина, стартует от 1 млн долларов или более 42 млн гривен – отмечается в расследовании.

Журналисты-расследователи сообщают, что Шабунин скрыл в декларации не только факт владения этим домом, но и даже то, что в 2023 году его жена с детьми проживали в нем.

"11 марта 2023 года Виталий Шабунин просит своего товарища Ростислава Симикова, проживающего в США, отправить его жене Елене Шабуниной отделку для ремонта интерьера нового жилья антикоррупционного активиста. Расследование помогло установить адрес дома Шабунина: штат Нью-Джерси, город Берлингтон, Фонтанный бульвар 41. По этому адресу расположено жилое здание площадью 251 квадратный метр, оформленное на подставное лицо с американским паспортом Томаса Спадаро. Озинт-анализ фотографий подтвердил факт проживания семьи Шабунина именно в этом доме", – подчеркивают они.

Авторы расследования считают, что Шабунин скрыл американскую собственность из-за того, что у него недостаточно официальных доходов для ее легализации. Но средства, которыми оперировал антикоррупционер, согласно отчетам его организации, составляют миллионы долларов.

"Только за время деятельности его грантовой организации через руки этого "антикоррупционера" прошло более 10 миллионов долларов международной помощи. Сколько из них осело в карманах Виталия – должно установить следствие. А грантодателям будет интересно узнать, как деньги, выделенные Виталию на борьбу с коррупцией, превратились в несколько сотен квадратных метров уютного имения в небольшом городке на севере штата Вермонт", – считают они.

Информация о доме, отмечается в материале, стала известна во время расследования громкого уголовного дела против Шабунина об уклонении от службы в Вооруженных Силах Украины.

"Шабунин не появлялся на службе, однако ежемесячно получал денежное довольствие и "боевые" в размере более 50 000 гривен. А также фактически присвоил себе автомобиль, который волонтеры передали для нужд украинской армии. Вместо боевых задач Шабунин разъезжал на авто по киевским ресторанам. А в это время его семья обустраивала новое имение в Штатах", – подытоживают журналисты-расследователи.

Как известно, 11 июля 2025 года ГБР объявило Шабунину подозрение по двум статьям – уклонение от службы и мошенническое завладение имуществом.