У «главного антикоррупционера страны» Шабунина нашли в США дом стоимостью более 1 млн долларов – СМИ

$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 18329 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: стало известно, что предлагается в законопроекте
Эксклюзив
06:07 • 37541 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
05:46 • 41953 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 24058 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 35523 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 49448 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 43425 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
24 августа, 07:11 • 39129 просмотра
Независимость закаляется на поле боя: Зеленский поздравил украинцев с праздникомVideo
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 65506 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 98566 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
6.1м/с
36%
749мм
Популярные новости
Израиль нанес масштабные авиаудары по Йемену после ракетной атаки хуситовVideo25 августа, 02:25 • 17830 просмотра
Потери врага: ВСУ отминусовали 870 солдат и 48 артсистем за сутки25 августа, 04:31 • 15818 просмотра
"Мы пытаемся завершить войну": Вэнс о российском ударе по американскому заводу в Мукачево06:04 • 17139 просмотра
5 производств открыли после поджога и нападения с ножом в Днепропетровской области, где застрелили нападавшего06:05 • 6950 просмотра
Из-за гибели ребенка после выстрела 7-летнего мальчика в Киевской области открыли производство: все детали трагедииPhoto06:33 • 21020 просмотра
публикации
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
06:07 • 37493 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
05:46 • 41909 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 65487 просмотра
Соляр Украины 2025: вопросы и ответы о предстоящем годе
Эксклюзив
23 августа, 07:20 • 98545 просмотра
Знак Зодиака Дева: характеристика знака с аналитическим умом и чувствительным сердцемPhoto23 августа, 06:00 • 64773 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрей Сибига
Йонас Гар Стере
Джей Ди Вэнс
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Норвегия
Европа
Мукачево
Реклама
УНН Lite
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 19114 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 56914 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 41375 просмотра
Звезда "Очень странных дел" Милли Бобби Браун и Джейк Бон Джови усыновили ребенкаPhoto22 августа, 11:46 • 41396 просмотра
После волны возмущений из-за «заимствования» дизайна Adidas принес извинения маленькому мексиканскому городку22 августа, 10:17 • 43751 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Доллар США
Евро
Боеприпасы
Chevrolet Aveo

У «главного антикоррупционера страны» Шабунина нашли в США дом стоимостью более 1 млн долларов – СМИ

Киев • УНН

 • 240 просмотра

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, вероятно, является владельцем дома в США, оформленного на подставное лицо. Недвижимость стоимостью более 1 млн долларов не указана в декларации, а его семья проживала там в 2023 году.

У «главного антикоррупционера страны» Шабунина нашли в США дом стоимостью более 1 млн долларов – СМИ

Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин может быть владельцем дома в США, оформленного на подставное лицо – гражданина Штатов. Стоимость недвижимости – более 1 млн грн. Об этом говорится в журналистском расследовании, пишет УНН со ссылкой на УНИАН.

Источник, знакомый с материалами уголовного дела в отношении Шабунина, сообщает, что он действительно может быть фактическим владельцем дома в Берлингтоне, оформленного на подставное лицо – гражданина США. И "светить" в декларации свое имение Шабунин не хотел потому, что тогда пришлось бы объяснять откуда он взял средства на его приобретение. Стоимость такого дома в США, как у Шабунина, стартует от 1 млн долларов или более 42 млн гривен

– отмечается в расследовании.

Журналисты-расследователи сообщают, что Шабунин скрыл в декларации не только факт владения этим домом, но и даже то, что в 2023 году его жена с детьми проживали в нем.

"11 марта 2023 года Виталий Шабунин просит своего товарища Ростислава Симикова, проживающего в США, отправить его жене Елене Шабуниной отделку для ремонта интерьера нового жилья антикоррупционного активиста. Расследование помогло установить адрес дома Шабунина: штат Нью-Джерси, город Берлингтон, Фонтанный бульвар 41. По этому адресу расположено жилое здание площадью 251 квадратный метр, оформленное на подставное лицо с американским паспортом Томаса Спадаро. Озинт-анализ фотографий подтвердил факт проживания семьи Шабунина именно в этом доме", – подчеркивают они.

Авторы расследования считают, что Шабунин скрыл американскую собственность из-за того, что у него недостаточно официальных доходов для ее легализации. Но средства, которыми оперировал антикоррупционер, согласно отчетам его организации, составляют миллионы долларов.

"Только за время деятельности его грантовой организации через руки этого "антикоррупционера" прошло более 10 миллионов долларов международной помощи. Сколько из них осело в карманах Виталия – должно установить следствие. А грантодателям будет интересно узнать, как деньги, выделенные Виталию на борьбу с коррупцией, превратились в несколько сотен квадратных метров уютного имения в небольшом городке на севере штата Вермонт", – считают они.

Информация о доме, отмечается в материале, стала известна во время расследования громкого уголовного дела против Шабунина об уклонении от службы в Вооруженных Силах Украины.

"Шабунин не появлялся на службе, однако ежемесячно получал денежное довольствие и "боевые" в размере более 50 000 гривен. А также фактически присвоил себе автомобиль, который волонтеры передали для нужд украинской армии. Вместо боевых задач Шабунин разъезжал на авто по киевским ресторанам. А в это время его семья обустраивала новое имение в Штатах", – подытоживают журналисты-расследователи.

Как известно, 11 июля 2025 года ГБР объявило Шабунину подозрение по двум статьям – уклонение от службы и мошенническое завладение имуществом.

Лилия Подоляк

ОбществоКриминал и ЧП
Гривна
Нью-Джерси
Доллар США
волонтёрство
Министерство обороны Украины
Вооруженные силы Украины
Соединённые Штаты
Киев