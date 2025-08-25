У "головного антикорупціонера країни" Шабуніна знайшли у США будинок вартістю понад 1 млн доларів – ЗМІ
Київ • УНН
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, ймовірно, є власником будинку в США, оформленого на підставну особу. Нерухомість вартістю понад 1 млн доларів не вказана у декларації, а його родина проживала там у 2023 році.
Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін може бути власником будинку у США, оформленого на підставну особу – громадянина Штатів. Вартість нерухомості – понад 1 млн грн. Про це йдеться у журналістському розслідуванні, пише УНН із посиланням на УНІАН.
Джерело, знайоме з матеріалами кримінальної справи щодо Шабуніна, повідомляє, що він справді може бути фактичним власником будинку в Берлінгтоні, оформленого на підставну особу – громадянина США. І "світити" у декларації свій маєток Шабунін не хотів тому, що тоді довелось би пояснювати звідки він взяв кошти на його придбання. Вартість такого будинку у США, як у Шабуніна, стартує від 1 млн доларів або понад 42 млн гривень
Журналісти-розслідувачі повідомляють, що Шабунін приховав у декларації не лише факт володіння цим будинком, але й навіть те, що у 2023 році його дружина з дітьми мешкали у ньому.
"11 березня 2023 року Віталій Шабунін просить свого товариша Ростислава Сімікова, який проживає у США, відправити його дружині Олені Шабуніній оздоблення для ремонту інтер’єру нового житла антикорупційного активіста. Розслідування допомогло встановити адресу будинка Шабуніна: штат Нью-Джерсі, місто Берлінгтон, Фонтанний бульвар 41. За цією адресою розташована житлова будівля площею 251 квадратний метр, оформлений на підставну особу з американським паспортом Томаса Спадаро. Осінт-аналіз фотографій підтвердив факт проживання родини Шабуніна саме в цьому будинку", – наголошують вони.
Автори розслідування вважають, що Шабунін приховав американську власність через те, що в нього недостатньо офіційних доходів для її легалізації. Але кошти, якими оперував антикорупціонер, згідно зі звітами його організації, становлять мільйони доларів.
"Лише за час діяльності його грантової організації через руки цього "антикорупціонера" пройшло понад 10 мільйонів доларів міжнародної допомоги. Скільки з них осіло в кишенях Віталія – має встановити слідство. А грантодавцям буде цікаво дізнатися, як гроші, виділені Віталію на боротьбу з корупцією, перетворилися на декілька сотень квадратних метрів затишного маєтку у невеличкому містечку на півночі штату Вермонт", – вважають вони.
Інформація про будинок, наголошується у матеріалі, стала відомою під час розслідування гучної кримінальної справи проти Шабуніна про ухилення від служби у Збройних Силах України.
"Шабунін не з’являвся на службі, проте щомісяця отримував грошове забезпечення та "бойові" у розмірі понад 50 000 гривень. А також фактично привласнив собі автомобіль, який волонтери передали для потреб української армії. Замість бойових завдань Шабунін роз’їжджав на авто по київських ресторанах. А в цей час його родина оздоблювала новий маєток у Штатах", – підсумовують журналісти-розслідувачі.
Як відомо, 11 липня 2025 року ДБР оголосило Шабуніну підозру за двома статтями – ухилення від служби та шахрайське заволодіння майном.