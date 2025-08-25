У "головного антикорупціонера країни" Шабуніна знайшли у США будинок вартістю понад 1 млн доларів – ЗМІ

$41.280.07
47.910.07
ukenru
08:15 • 17100 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: стало відомо, що пропонується у законопроєкті
Ексклюзив
06:07 • 35697 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
05:46 • 40150 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 23180 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 34725 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 49002 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 43160 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
24 серпня, 07:11 • 39047 перегляди
Незалежність гартується на полі бою: Зеленський привітав українців зі святомVideo
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 64575 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 97653 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+20°
6.1м/с
36%
749мм
Популярнi новини
Ізраїль завдав масштабних авіаударів по Ємену після ракетної атаки хуситівVideo25 серпня, 02:25 • 16516 перегляди
Втрати ворога: ЗСУ відмінусували 870 солдатів та 48 артсистем за добу25 серпня, 04:31 • 14464 перегляди
"Ми намагаємось завершити війну": Венс про російський удар по американському заводу в Мукачеві06:04 • 15756 перегляди
5 проваджень відкрили після підпалу та нападу з ножем на Дніпропетровщині, де застрелили нападника06:05 • 6008 перегляди
Через загибель дитини після пострілу 7-річного хлопчика на Київщині відкрили провадження: усі деталі трагедіїPhoto06:33 • 19610 перегляди
Публікації
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
06:07 • 35731 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
05:46 • 40182 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 64589 перегляди
Соляр України 2025: запитання й відповіді про рік попереду
Ексклюзив
23 серпня, 07:20 • 97669 перегляди
Знак Зодіаку Діва: характеристика знаку з аналітичним розумом і чутливим серцемPhoto23 серпня, 06:00 • 63923 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Йонас Гахр Сторе
Андрій Сибіга
Джей Ді Венс
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Норвегія
Європа
Мукачево
Реклама
УНН Lite
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 18628 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 56440 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 40937 перегляди
Зірка "Дивних див" Міллі Боббі Браун та Джейк Бон Джові усиновили дитинуPhoto22 серпня, 11:46 • 40998 перегляди
Після хвилі обурень через "запозичення" дизайну, Adidas приніс вибачення маленькому мексиканському містечку 22 серпня, 10:17 • 43374 перегляди
Актуальне
Безпілотний літальний апарат
Долар США
Євро
Гривня
Боєприпаси

У "головного антикорупціонера країни" Шабуніна знайшли у США будинок вартістю понад 1 млн доларів – ЗМІ

Київ • УНН

 • 70 перегляди

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін, ймовірно, є власником будинку в США, оформленого на підставну особу. Нерухомість вартістю понад 1 млн доларів не вказана у декларації, а його родина проживала там у 2023 році.

У "головного антикорупціонера країни" Шабуніна знайшли у США будинок вартістю понад 1 млн доларів – ЗМІ

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін може бути власником будинку у США, оформленого на підставну особу – громадянина Штатів. Вартість нерухомості – понад 1 млн грн. Про це йдеться у журналістському розслідуванні, пише УНН із посиланням на УНІАН.

Джерело, знайоме з матеріалами кримінальної справи щодо Шабуніна, повідомляє, що він справді може бути фактичним власником будинку в Берлінгтоні, оформленого на підставну особу – громадянина США. І "світити" у декларації свій маєток Шабунін не хотів тому, що тоді довелось би пояснювати звідки він взяв кошти на його придбання. Вартість такого будинку у США, як у Шабуніна, стартує від 1 млн доларів або понад 42 млн гривень

– зазначається у розслідуванні.

Журналісти-розслідувачі повідомляють, що Шабунін приховав у декларації не лише факт володіння цим будинком, але й навіть те, що у 2023 році його дружина з дітьми мешкали у ньому.

"11 березня 2023 року Віталій Шабунін просить свого товариша Ростислава Сімікова, який проживає у США, відправити його дружині Олені Шабуніній оздоблення для ремонту інтер’єру нового житла антикорупційного активіста. Розслідування допомогло встановити адресу будинка Шабуніна: штат Нью-Джерсі, місто Берлінгтон, Фонтанний бульвар 41. За цією адресою розташована житлова будівля площею 251 квадратний метр, оформлений на підставну особу з американським паспортом Томаса Спадаро. Осінт-аналіз фотографій підтвердив факт проживання родини Шабуніна саме в цьому будинку", – наголошують вони.

Автори розслідування вважають, що Шабунін приховав американську власність через те, що в нього недостатньо офіційних доходів для її легалізації. Але кошти, якими оперував антикорупціонер, згідно зі звітами його організації, становлять мільйони доларів.

"Лише за час діяльності його грантової організації  через руки цього "антикорупціонера" пройшло понад 10 мільйонів доларів міжнародної допомоги. Скільки з них осіло в кишенях Віталія – має встановити слідство. А грантодавцям буде цікаво дізнатися, як гроші, виділені Віталію на боротьбу з корупцією, перетворилися на декілька сотень квадратних метрів затишного маєтку у невеличкому містечку на півночі штату Вермонт", – вважають вони.

Інформація про будинок, наголошується у матеріалі, стала відомою під час розслідування гучної кримінальної справи проти Шабуніна про ухилення від служби у Збройних Силах України.

"Шабунін не з’являвся на службі, проте щомісяця отримував грошове забезпечення та "бойові" у розмірі понад 50 000 гривень. А також фактично привласнив собі автомобіль, який волонтери передали для потреб української армії. Замість бойових завдань Шабунін роз’їжджав на авто по київських ресторанах. А в цей час його родина оздоблювала новий маєток у Штатах", – підсумовують журналісти-розслідувачі.

Як відомо, 11 липня 2025 року ДБР оголосило Шабуніну підозру за двома статтями – ухилення від служби та шахрайське заволодіння майном.

Лілія Подоляк

СуспільствоКримінал та НП
Гривня
Нью-Джерсі
Долар США
Волонтерство
Міністерство оборони України
Збройні сили України
Сполучені Штати Америки
Київ