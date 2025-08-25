У "головного антикорупціонера країни" Шабуніна знайшли у США будинок вартістю понад 1 млн доларів – ЗМІ

Голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін може бути власником будинку у США, оформленого на підставну особу – громадянина Штатів. Вартість нерухомості – понад 1 млн грн. Про це йдеться у журналістському розслідуванні, пише УНН із посиланням на УНІАН.

Джерело, знайоме з матеріалами кримінальної справи щодо Шабуніна, повідомляє, що він справді може бути фактичним власником будинку в Берлінгтоні, оформленого на підставну особу – громадянина США. І "світити" у декларації свій маєток Шабунін не хотів тому, що тоді довелось би пояснювати звідки він взяв кошти на його придбання. Вартість такого будинку у США, як у Шабуніна, стартує від 1 млн доларів або понад 42 млн гривень