АРМА перечислило более $3,5 миллиона в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии

$41.280.07
47.910.07
ukenru
Эксклюзив
25 августа, 15:56 • 11885 просмотра
Легализация криптовалют: шанс для Украины и дополнительные миллиарды для бюджета
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 88011 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 61566 просмотра
Выезд за границу мужчин до 25 лет: Вениславский рассказал, когда законопроект могут рассмотреть на комитете и в Раде
Эксклюзив
25 августа, 11:41 • 61471 просмотра
Профсоюз авиастроителей: голосование за Defence City - позитивный шаг, но авиация нуждается в дополнительных инструментах поддержки
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 183760 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 178266 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
25 августа, 00:01 • 69040 просмотра
Украина завоевала второе в истории «золото» на Чемпионате мира по художественной гимнастикеPhoto
24 августа, 13:49 • 66896 просмотра
Зеленский подтвердил новый обмен пленными: домой вернулись защитники, находившиеся в неволе с 2022 годаPhoto
24 августа, 10:46 • 66529 просмотра
СБУ и ССО поздравили россиян с Днем Независимости Украины: дроны поразили газоперерабатывающий комплекс в усть-лугеVideo
Эксклюзив
24 августа, 09:24 • 51779 просмотра
На Киевщине 7-летний мальчик случайно застрелил соседскую девочку
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
2.6м/с
72%
748мм
Популярные новости
Трамп объяснил, почему Путин не встречается с Зеленским25 августа, 17:08 • 10719 просмотра
Во время эксгумаций во Львове украинско-польская экспедиция обнаружила около полусотни тел25 августа, 17:33 • 8488 просмотра
Американского актера Вуди Аллена внесли в базу сайта "Миротворец"25 августа, 18:34 • 5490 просмотра
В Египте 13-летний мальчик умер после употребления сырой лапши быстрого приготовления25 августа, 18:57 • 4976 просмотра
В Киеве военных оштрафовали за превышение скорости: полиция опровергла слухи о «боевом задании»25 августа, 19:32 • 7610 просмотра
публикации
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 78201 просмотра
Вместо удешевления лекарств – закрытие аптек. Кому и зачем выгодно уничтожение фармацевтического рынка?
Эксклюзив
25 августа, 13:29 • 88005 просмотра
Растущая Луна будет побуждать к активным действиям: астропрогноз на 25 – 31 августа
Эксклюзив
25 августа, 06:07 • 183759 просмотра
Сезон миграции летучих мышей в Украине: как пережить без вреда для животных и людей
Эксклюзив
25 августа, 05:46 • 178266 просмотра
День Независимости Украины: политолог назвал главные достижения за 2025 годPhoto
Эксклюзив
24 августа, 05:50 • 136035 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Денис Шмыгаль
Йонас Гар Стере
Андрей Сибига
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Европа
Белый дом
Реклама
УНН Lite
«Жадная» Зои Кравиц: новый роман с Гарри Стайлзом или очередной голливудский скандал?Photo25 августа, 14:33 • 9040 просмотра
Тыква в главной роли: 5 оригинальных рецептов для осениPhoto25 августа, 14:18 • 78201 просмотра
Эйфелева башня засияла сине-желтыми цветами в честь Дня Независимости УкраиныPhoto24 августа, 20:41 • 57630 просмотра
Пять загадочных детективов: что посмотреть в эти выходныеVideo22 августа, 14:39 • 94101 просмотра
Блейк Лайвли возвращается на экраны с новой главной ролью, несмотря на судебные тяжбы с Джастином Балдони22 августа, 13:10 • 75535 просмотра
Актуальное
Беспилотный летательный аппарат
Нефть
Евро
KAB-1500L
MIM-104 Patriot

АРМА перечислило более $3,5 миллиона в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии

Киев • УНН

 • 44 просмотра

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) перечислило более $3,5 млн средств подсанкционной компании "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" в госбюджет. Средства направят в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии для восстановления страны.

АРМА перечислило более $3,5 миллиона в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) перечислило в государственный бюджет более $3,5 млн средств подсанкционной компании "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП". Об этом сообщает пресс-служба АРМА, передает УНН.

Эти средства будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и будут работать на восстановление страны: строительство жилья для тех, кто его потерял, восстановление инфраструктуры, развитие медицинских учреждений и возведение защитных сооружений

- говорится в сообщении.

Отмечается, что их точная сумма составляет $3 572 585,29 США.

"АРМА продолжает обеспечивать, чтобы арестованные и подсанкционные активы приносили пользу государству и приближали Победу", - добавили в пресс-службе агентства.

Напомним

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров, передав АРМА средства, изъятые по делу о масштабной коррупционной схеме с закупкой техники для ВСУ. Речь идет о более 2,7 млн грн, 1,8 млн долларов США и почти 427 тыс. евро, найденные во время обысков в июне 2025 года.

Зеленский подписал закон о реформе АРМА27.07.25, 17:05 • 5068 просмотров

Вита Зеленецкая

Экономика
Гривна
Евро
Доллар США
Строительство
Вооруженные силы Украины