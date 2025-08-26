АРМА перечислило более $3,5 миллиона в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) перечислило в государственный бюджет более $3,5 млн средств подсанкционной компании "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП". Об этом сообщает пресс-служба АРМА, передает УНН.

Эти средства будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и будут работать на восстановление страны: строительство жилья для тех, кто его потерял, восстановление инфраструктуры, развитие медицинских учреждений и возведение защитных сооружений