АРМА перечислило более $3,5 миллиона в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии
Киев • УНН
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) перечислило в государственный бюджет более $3,5 млн средств подсанкционной компании "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП". Об этом сообщает пресс-служба АРМА, передает УНН.
Эти средства будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии и будут работать на восстановление страны: строительство жилья для тех, кто его потерял, восстановление инфраструктуры, развитие медицинских учреждений и возведение защитных сооружений
Отмечается, что их точная сумма составляет $3 572 585,29 США.
"АРМА продолжает обеспечивать, чтобы арестованные и подсанкционные активы приносили пользу государству и приближали Победу", - добавили в пресс-службе агентства.
Напомним
Суд удовлетворил ходатайство прокуроров, передав АРМА средства, изъятые по делу о масштабной коррупционной схеме с закупкой техники для ВСУ. Речь идет о более 2,7 млн грн, 1,8 млн долларов США и почти 427 тыс. евро, найденные во время обысков в июне 2025 года.
