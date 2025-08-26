АРМА перерахувало понад $3,5 мільйона до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії
Київ • УНН
Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перерахувало понад $3,5 млн коштів підсанкційної компанії "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" до держбюджету. Кошти спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для відновлення країни.
Ці кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення країни: будівництво житла для тих, хто його втратив, відновлення інфраструктури, розвиток медичних закладів та зведення захисних споруд
Зазначається, що їхня точна сума становить $3 572 585,29 США.
"АРМА продовжує забезпечувати, щоб арештовані та підсанкційні активи приносили користь державі й наближали Перемогу", - додали в пресслужбі агенства.
Нагадаємо
Суд задовольнив клопотання прокурорів, передавши АРМА кошти, вилучені у справі про масштабну корупційну схему із закупівлею техніки для ЗСУ. Йдеться про понад 2,7 млн грн, 1,8 млн доларів США та майже 427 тис. євро, знайдені під час обшуків у червні 2025 року.
