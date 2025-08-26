АРМА перерахувало понад $3,5 мільйона до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

$41.280.07
47.910.07
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 11871 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 87974 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 61561 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Ексклюзив
25 серпня, 11:41 • 61467 перегляди
Профспілка авіабудівників: голосування за Defence City - позитивний крок, але авіація потребує додаткових інструментів підтримки
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 183748 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 178257 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
25 серпня, 00:01 • 69040 перегляди
Україна виборола друге в історії "золото" на Чемпіонаті світу з художньої гімнастики у групових вправахPhoto
24 серпня, 13:49 • 66894 перегляди
Зеленський підтвердив новий обмін полоненими: додому повернулись захисники, які перебували у неволі з 2022 рокуPhoto
24 серпня, 10:46 • 66523 перегляди
СБУ та ССО привітали росіян з Днем Незалежності України: дрони уразили газопереробний комплекс в усть-лузіVideo
Ексклюзив
24 серпня, 09:24 • 51778 перегляди
На Київщині 7-річний хлопчик випадково застрелив сусідську дівчинку
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Трамп пояснив, чому путін не зустрічається із Зеленським25 серпня, 17:08 • 10719 перегляди
Під час ексгумацій у Львові українсько-польська експедиція виявила близько пів сотні тіл25 серпня, 17:33 • 8488 перегляди
Американського актора Вуді Аллена внесли в базу сайту "Миротворець" 25 серпня, 18:34 • 5490 перегляди
В Єгипті 13-річний хлопчик помер після вживання сирої локшини швидкого приготування25 серпня, 18:57 • 4976 перегляди
У Києві військових оштрафували за перевищення швидкості: поліція спростувала чутки про “бойове завдання”25 серпня, 19:32 • 7610 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 78188 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 87965 перегляди
Зростаючий Місяць спонукатиме до активних дій: астропрогноз на 25 – 31 серпня
Ексклюзив
25 серпня, 06:07 • 183745 перегляди
Сезон міграції кажанів в Україні: як пережити без шкоди для тварин і людей
Ексклюзив
25 серпня, 05:46 • 178254 перегляди
День Незалежності України: політолог назвав головні досягнення за 2025 рікPhoto
Ексклюзив
24 серпня, 05:50 • 136023 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Денис Шмигаль
Йонас Гахр Сторе
Кіт Келлог
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Європа
Франція
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 9032 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 78193 перегляди
Ейфелева вежа засяяла синьо-жовтими кольорами на честь Дня Незалежності УкраїниPhoto24 серпня, 20:41 • 57628 перегляди
П'ять загадкових детективів: що переглянути у ці вихідніVideo22 серпня, 14:39 • 94099 перегляди
Блейк Лайвлі повертається на екрани з новою головною роллю попри судову тяганину з Джастіном Балдоні22 серпня, 13:10 • 75534 перегляди
Безпілотний літальний апарат
Євро
Нафта
MIM-104 Patriot
KAB-1500L

АРМА перерахувало понад $3,5 мільйона до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Київ • УНН

 • 32 перегляди

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перерахувало понад $3,5 млн коштів підсанкційної компанії "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП" до держбюджету. Кошти спрямують до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії для відновлення країни.

АРМА перерахувало понад $3,5 мільйона до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії

Національне агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) перерахувало до державного бюджету більш як $3,5 млн коштів підсанкційної компанії "РОЯЛ ПЕЙ ЮРОП". Про це повідомляє пресслужба АРМА, передає УНН.

Ці кошти будуть спрямовані до Фонду ліквідації наслідків збройної агресії та працюватимуть на відновлення країни: будівництво житла для тих, хто його втратив, відновлення інфраструктури, розвиток медичних закладів та зведення захисних споруд

- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що їхня точна сума становить $3 572 585,29 США.

"АРМА продовжує забезпечувати, щоб арештовані та підсанкційні активи приносили користь державі й наближали Перемогу", - додали в пресслужбі агенства.

Нагадаємо

Суд задовольнив клопотання прокурорів, передавши АРМА кошти, вилучені у справі про масштабну корупційну схему із закупівлею техніки для ЗСУ. Йдеться про понад 2,7 млн грн, 1,8 млн доларів США та майже 427 тис. євро, знайдені під час обшуків у червні 2025 року.

Зеленський підписав закон про реформу АРМА27.07.25, 17:05 • 5068 переглядiв

Віта Зеленецька

Економіка
Гривня
Євро
Долар США
Будівництво
Збройні сили України