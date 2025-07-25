Суд передав в управління державі понад 100 млн грн, вилучені у справі про корупційну схему із закупівлею техніки для ЗСУ

Суд задовольнив клопотання прокурорів та передав в управління Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) кошти, вилучені в межах справи щодо масштабної корупційної схеми із закупівлею техніки для ЗСУ в Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту. Про це УНН повідомляє із посиланням на Офіс Генерального прокурора та ДБР.

Деталі

Йдеться про кошти, які були знайдені під час обшуків у червні 2025 року — за адресами проживання фігурантів справи, у службових кабінетах та офісах пов’язаних компаній у Києві, області та Черкасах.

За рішенням суду до АРМА передано:

• понад 2,7 млн грн;

• понад 1,8 млн доларів США;

• майже 427 тис. євро.

За матеріалами слідства, представники логістичного підрозділу військового формування, що входить до системи Міністерства оборони України, у змові з іншими військовими та бізнесменами, забезпечували перемогу "потрібної" компанії в державних тендерах. Для цього у тендерній документації штучно закладались умови, за якими конкуренти явно не могли виграти.

Унаслідок оборудки державі завдано збитків на понад 64 млн грн.

Полковнику-організатору схеми та трьом військовим повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень в умовах воєнного стану (ч. 5 ст. 426-1 КК України). Засновнику та менеджеру приватної компанії інкримінують пособництво у вчиненні злочину (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Нагадаємо

Колишньому заступнику директора одного з департаментів Міноборони повідомлено про підозру у службовій недбалості, внаслідок якої державі було завдано збитків на понад 275 млн грн. За даними джерел УНН, мова йде про колишнього заступника начальника управління закупівель МО Ярослав Федорчука, який відповідав за укладання контрактів на постачання медичних товарів і техніки.