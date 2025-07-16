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Службова недбалість на сотні мільйонів: експосадовцю Міноборони повідомлено про підозру

Київ • УНН

 • 1034 перегляди

Колишньому заступнику директора департаменту Міноборони повідомлено про підозру у службовій недбалості. Його дії призвели до збитків на понад 275 млн грн через неправомірне включення ПДВ у контракти.

Службова недбалість на сотні мільйонів: експосадовцю Міноборони повідомлено про підозру

Колишньому заступнику директора одного з департаментів Міноборони повідомлено про підозру у службовій недбалості, внаслідок якої державі було завдано збитків на понад 275 млн грн. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ОГП.

За даними джерел УНН, мова йде про колишнього заступника начальника управління закупівель МО Ярослав Федорчука, який відповідав за укладання контрактів на постачання медичних товарів і техніки. 

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора колишньому посадовцю Міністерства оборони України повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки, та у використанні завідомо підроблених документів

- йдеться у повідомленні ОГП.

За даними слідства, упродовж 2022–2023 років екпосадовець уклав 8 державних контрактів на загальну суму близько 3,1 млрд грн. При цьому, всупереч законодавству, до суми контрактів неправомірно було включено податок на додану вартість. Унаслідок таких дій, державному бюджету завдано збитків на понад 275 млн грн.

У ході досудового розслідування за ч.2 ст. 367 та ч. 4 ст. 358 КК України суб’єкти господарювання відшкодували понад 201 млн грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ ДБР за оперативного супроводу ГОУ ДБР.

Нагадаємо 

4 липня повідомлялось, що колишньому посадовцю Міноборони повідомлено про підозру у службовій недбалості та використанні підроблених документів. Його дії призвели до збитків державі на близько 2 млрд грн через безпідставне включення ПДВ у договори на постачання пального. За даними УНН йшлось про Максима Гриценко, якій фігурує у справі Гринкевичів.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Кримінал та НП
Міністерство оборони України
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