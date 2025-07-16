Служебная халатность на сотни миллионов: экс-чиновнику Минобороны сообщено о подозрении

Бывшему заместителю директора одного из департаментов Минобороны сообщено о подозрении в служебной халатности, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму более 275 млн грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ОГП.

По данным источников УНН, речь идет о бывшем заместителе начальника управления закупок МО Ярославе Федорчуке, который отвечал за заключение контрактов на поставку медицинских товаров и техники.

Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора бывшему должностному лицу Министерства обороны Украины сообщено о подозрении в служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, и в использовании заведомо поддельных документов - говорится в сообщении ОГП.

По данным следствия, в течение 2022–2023 годов экс-чиновник заключил 8 государственных контрактов на общую сумму около 3,1 млрд грн. При этом, вопреки законодательству, в сумму контрактов неправомерно был включен налог на добавленную стоимость. В результате таких действий государственному бюджету нанесен ущерб на сумму более 275 млн грн.

В ходе досудебного расследования по ч.2 ст. 367 и ч. 4 ст. 358 УК Украины субъекты хозяйствования возместили более 201 млн грн.

Досудебное расследование осуществляют следователи ГСУ ГБР при оперативном сопровождении ГОУ ГБР.

Напомним

4 июля сообщалось, что бывшему должностному лицу Минобороны сообщено о подозрении в служебной халатности и использовании поддельных документов. Его действия привели к убыткам государству на сумму около 2 млрд грн из-за безосновательного включения НДС в договоры на поставку топлива. По данным УНН, речь шла о Максиме Гриценко, который фигурирует в деле Гринкевичей.