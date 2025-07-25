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Суд передал в управление государству более 100 млн грн, изъятых по делу о коррупционной схеме с закупкой техники для ВСУ

Киев • УНН

 • 484 просмотра

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров, передав АРМА средства, изъятые по делу о масштабной коррупционной схеме с закупкой техники для ВСУ. Речь идет о более 2,7 млн грн, 1,8 млн долларов США и почти 427 тыс. евро, найденных во время обысков в июне 2025 года.

Суд передал в управление государству более 100 млн грн, изъятых по делу о коррупционной схеме с закупкой техники для ВСУ

Суд удовлетворил ходатайство прокуроров и передал в управление Национального агентства по розыску и менеджменту активов (АРМА) средства, изъятые в рамках дела о масштабной коррупционной схеме с закупкой техники для ВСУ в Администрации Государственной специальной службы транспорта. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Генерального прокурора и ГБР.

Детали

Речь идет о средствах, которые были найдены во время обысков в июне 2025 года — по адресам проживания фигурантов дела, в служебных кабинетах и офисах связанных компаний в Киеве, области и Черкассах.

По решению суда в АРМА передано:

• более 2,7 млн грн;

• более 1,8 млн долларов США;

• почти 427 тыс. евро.

По материалам следствия, представители логистического подразделения военного формирования, входящего в систему Министерства обороны Украины, в сговоре с другими военными и бизнесменами, обеспечивали победу "нужной" компании в государственных тендерах. Для этого в тендерной документации искусственно закладывались условия, по которым конкуренты явно не могли выиграть.

В результате сделки государству нанесен ущерб на более чем 64 млн грн.

Полковнику-организатору схемы и трем военным сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий в условиях военного положения (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины). Основателю и менеджеру частной компании инкриминируют пособничество в совершении преступления (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 426-1 УК Украины).

Напомним

Бывшему заместителю директора одного из департаментов Минобороны сообщено о подозрении в служебной халатности, в результате которой государству был нанесен ущерб на более чем 275 млн грн. По данным источников УНН, речь идет о бывшем заместителе начальника управления закупок МО Ярославе Федорчуке, который отвечал за заключение контрактов на поставку медицинских товаров и техники.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

ОбществоКриминал и ЧП
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