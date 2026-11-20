Курс валют на 20 ноября — доллар снова дорожает, а евро и злотый теряют в цене
Киев • УНН
НБУ установил курс доллара на уровне 45,35 грн, евро — 49,53 грн, злотого — 11,22 грн. Доллар подорожал, другие валюты подешевели.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 20 ноября 2026 года. Американский доллар подорожал на 15 копеек, тогда как евро и польский злотый продолжили дешеветь. Об этом свидетельствуют данные НБУ, пишет УНН.
Детали
Согласно официальным показателям, доллар снова превысил отметку в 45 гривен после снижения курса накануне.
В то же время европейская валюта потеряла 4 копейки, а польский злотый подешевел на 1 копейку.
Таким образом, в конце рабочей недели гривна продемонстрировала разнонаправленную динамику по отношению к основным иностранным валютам.
Сколько стоят доллар, евро и злотый
На пятницу, 20 ноября, Нацбанк установил следующие официальные курсы:
- Доллар США – 45,35 грн (+15 коп.).
- Евро – 49,53 грн (–4 коп.).
- Польский злотый – 11,22 грн (–1 коп.).
Для сравнения, в четверг, 19 ноября, доллар стоил 45,20 грн, евро – 49,57 грн, а злотый – около 11,23 грн.
В то же время фактические курсы покупки и продажи иностранной валюты в банках и обменниках могут отличаться от официальных показателей НБУ.
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