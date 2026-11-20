Курс валют на 20 листопада – долар знову дорожчає, а євро та злотий втрачають у ціні
Київ • УНН
НБУ встановив курс долара на рівні 45,35 грн, євро — 49,53 грн, злотого — 11,22 грн. Долар подорожчав, інші валюти подешевшали.
Національний банк України встановив офіційний курс валют на п'ятницю, 20 листопада 2026 року. Американський долар подорожчав на 15 копійок, тоді як євро та польський злотий продовжили дешевшати. Про це свідчать дані НБУ, пише УНН.
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Згідно з офіційними показниками, долар знову перевищив позначку 45 гривень після зниження курсу напередодні.
Водночас європейська валюта втратила 4 копійки, а польський злотий подешевшав на 1 копійку.
Таким чином, наприкінці робочого тижня гривня продемонструвала різноспрямовану динаміку щодо основних іноземних валют.
Скільки коштують долар, євро та злотий
На п'ятницю, 20 листопада, Нацбанк встановив такі офіційні курси:
- Долар США – 45,35 грн (+15 коп.).
- Євро – 49,53 грн (–4 коп.).
- Польський злотий – 11,22 грн (–1 коп.).
Для порівняння, у четвер, 19 листопада, долар коштував 45,20 грн, євро – 49,57 грн, а злотий – близько 11,23 грн.
Водночас фактичні курси купівлі та продажу іноземної валюти в банках і обмінниках можуть відрізнятися від офіційних показників НБУ.
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