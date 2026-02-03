"Форсаж навсегда": объявлено название и дата премьеры финальной части культовой саги, в которой вернется персонаж Уокера

$42.810.04
51.020.22
ukenru
23:51 • 12598 просмотра
Россия нанесла массированный удар по Киеву ракетами и дронами в лютый мороз
2 февраля, 20:49 • 21467 просмотра
В ближайшее время вы услышите уже определенные результаты: Умеров об обмене пленными
2 февраля, 19:26 • 16420 просмотра
Украина продлила санкции против Фирташа и Козака
2 февраля, 18:38 • 23068 просмотра
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo
Эксклюзив
2 февраля, 18:37 • 17681 просмотра
Пенсионная реформа в Украине: что реально изменят и повысят ли минимальные выплаты до 6000 грн
2 февраля, 18:01 • 13034 просмотра
Не только трехсторонний формат, но и двусторонний с США: Зеленский о новом раунде переговоров по завершению войны
2 февраля, 16:56 • 12053 просмотра
Организация выборов в Украине может обойтись в 10 млрд гривен - ЦИК
2 февраля, 15:28 • 21957 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит
2 февраля, 11:00 • 25872 просмотра
Зеленский: обстрелы рф энергообъектов за сутки были у фронта и в пограничье, но без целенаправленных ударов россии ракетами и "шахедами" по энергоинфраструктуре
2 февраля, 08:37 • 41572 просмотра
Украина запускает "белый список" Starlink в ответ на использование терминалов россиянами: как это будет работать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−18°
2м/с
74%
750мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Зеленский поручил максимально увеличить количество пунктов поддержки и обогрева в регионах2 февраля, 18:47 • 4332 просмотра
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 11166 просмотра
Швеция готовит мощный пакет ПВО: истребители Gripen и дальнобойные ракеты Meteor для ВСУ23:34 • 11843 просмотра
"Энергетическое перемирие" в действии – россия бьет ракетами по инфраструктуре: использованы "Циркон", "Х-32" и "Искандер-М" – мониторы00:29 • 8058 просмотра
В Харькове из-за массированной атаки на энергетику сливают систему отопления в 820 домах01:43 • 13154 просмотра
публикации
Президент FIFA готов вернуть Россию в международный футбол: в УАФ и МИД отреагировалиVideo2 февраля, 18:38 • 23073 просмотра
Финал Нацотбора на "Евровидение-2026": когда смотреть и как поддержать своего фаворита2 февраля, 17:09 • 17631 просмотра
"Файлы Эпштейна": как скандал может привести к падению норвежской короны и заключению политических элит2 февраля, 15:28 • 21960 просмотра
Пенсия по инвалидности III группы: кому назначают, какой размер в 2026 году и как оформитьVideo2 февраля, 11:19 • 64643 просмотра
Клиника с десятками "сожителей": кто скрывается по адресу скандальной Odrex в Одессе2 февраля, 11:11 • 36103 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Илон Маск
Джеффри Эпштейн
Игорь Терехов
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Село
Израиль
Польша
Реклама
УНН Lite
Победительнице "Холостяка-13" отказали в регистрации брака: известна причинаPhoto2 февраля, 19:01 • 11211 просмотра
Трамп угрожает судом комику Тревору Ноа из-за шутки об Эпштейне на "Грэмми"Video2 февраля, 16:54 • 13059 просмотра
The Cure получил первые две "Грэмми" в своей карьереVideo2 февраля, 16:01 • 13102 просмотра
Годовщина смерти Кузьмы: 5 песен Скрябина, которые стоит услышатьVideo2 февраля, 15:14 • 12698 просмотра
Жаркие британские выходные: Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон взорвали сеть2 февраля, 14:27 • 12553 просмотра
Актуальное
Техника
Отопление
Социальная сеть
Фильм
«Калибр» (семейство ракет)

"Форсаж навсегда": объявлено название и дата премьеры финальной части культовой саги, в которой вернется персонаж Уокера

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Одиннадцатый фильм франшизы "Форсаж" под названием "Форсаж навсегда" выйдет 17 марта 2028 года. В нем вернется персонаж Брайана О'Коннера, сыгранный Полом Уокером с помощью ИИ.

"Форсаж навсегда": объявлено название и дата премьеры финальной части культовой саги, в которой вернется персонаж Уокера

Кинокомпания Universal подтвердила официальное название и дату выхода одиннадцатого фильма франшизы "Форсаж", который должен стать грандиозным завершением истории длиной более четверти века. Вин Дизель сообщил в своих социальных сетях, что финальная лента под названием "Форсаж навсегда" (Fast Forever) появится на больших экранах 17 марта 2028 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Главной сенсацией будущего фильма станет возвращение персонажа Брайана О’Коннера, которого играл покойный Пол Уокер. После его трагической гибели в 2013 году создатели уже использовали CGI–технологии для завершения седьмой части, однако на этот раз ожидается применение передовых инструментов искусственного интеллекта для полноценного появления актера на экране.

Grammy2026: Bad Bunny и новые звезды музыки получили главные награды02.02.26, 21:52 • 2860 просмотров

Кроме того, в актерский состав вернутся Дуэйн "Скала" Джонсон в роли Хоббса и Галь Гадот, чья героиня Жизель неожиданно "воскресла" в предыдущей серии.

Возвращение к истокам и неожиданные гости

Вин Дизель подчеркнул, что финал саги будет происходить в Лос-Анджелесе, чтобы вернуть зрителей к культуре уличных гонок, с которых все начиналось в 2001 году. Несмотря на обещанное "приземление" сюжета, поклонникам стоит готовиться к очередным абсурдным поворотам: по предварительным данным, в фильме может появиться футбольная суперзвезда Криштиану Роналду в эпизодической роли.

Производство ленты сопровождалось бюджетными разногласиями и задержками, однако двухлетний запас времени до премьеры дает команде возможность реализовать самые масштабные идеи. Продюсеры обещают, что "Форсаж навсегда" разрешит все сюжетные линии, включая драматический финал десятой части со взрывами дамб и подводными лодками.

В Национальный реестр США добавлено 25 культовых фильмов от "Начала" до "Суперсемейки"30.01.26, 00:18 • 5644 просмотра

Степан Гафтко

КультураНовости Мира
Техника
Социальная сеть
Фильм
Лос-Анджелес