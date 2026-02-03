"Форсаж навсегда": объявлено название и дата премьеры финальной части культовой саги, в которой вернется персонаж Уокера

Кинокомпания Universal подтвердила официальное название и дату выхода одиннадцатого фильма франшизы "Форсаж", который должен стать грандиозным завершением истории длиной более четверти века. Вин Дизель сообщил в своих социальных сетях, что финальная лента под названием "Форсаж навсегда" (Fast Forever) появится на больших экранах 17 марта 2028 года. Об этом пишет УНН.

Детали

Главной сенсацией будущего фильма станет возвращение персонажа Брайана О’Коннера, которого играл покойный Пол Уокер. После его трагической гибели в 2013 году создатели уже использовали CGI–технологии для завершения седьмой части, однако на этот раз ожидается применение передовых инструментов искусственного интеллекта для полноценного появления актера на экране.

Кроме того, в актерский состав вернутся Дуэйн "Скала" Джонсон в роли Хоббса и Галь Гадот, чья героиня Жизель неожиданно "воскресла" в предыдущей серии.

Возвращение к истокам и неожиданные гости

Вин Дизель подчеркнул, что финал саги будет происходить в Лос-Анджелесе, чтобы вернуть зрителей к культуре уличных гонок, с которых все начиналось в 2001 году. Несмотря на обещанное "приземление" сюжета, поклонникам стоит готовиться к очередным абсурдным поворотам: по предварительным данным, в фильме может появиться футбольная суперзвезда Криштиану Роналду в эпизодической роли.

Производство ленты сопровождалось бюджетными разногласиями и задержками, однако двухлетний запас времени до премьеры дает команде возможность реализовать самые масштабные идеи. Продюсеры обещают, что "Форсаж навсегда" разрешит все сюжетные линии, включая драматический финал десятой части со взрывами дамб и подводными лодками.

