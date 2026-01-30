В Национальный реестр США добавлено 25 культовых фильмов от "Начала" до "Суперсемейки"

$42.770.19
30 января на территорию Европы упадет неконтролируемая китайская ракета длиной 13 метров и весом 11 тоннPhoto
19:28 • 6054 просмотра
Рассчитываем, что договоренности будут выполняться: Зеленский заявил, что в Эмиратах говорили об энергетическом перемирии
18:35 • 10097 просмотра
В мирном процессе по Украине достигнут значительный прогресс - Виткофф
Эксклюзив
17:45 • 14290 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
29 января, 13:51 • 17343 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
29 января, 13:24 • 29193 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
29 января, 13:06 • 26613 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 30404 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 27284 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 20358 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
Администрация Трампа тайно встречалась с сепаратистами канадской Альберты: СМИ раскрыли детали29 января, 14:13 • 38132 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 16786 просмотра
Февраль 2026 года: какой будет погода в последний месяц зимы29 января, 15:54 • 6836 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 12560 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 4954 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов29 января, 16:36 • 12559 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo29 января, 15:15 • 16785 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 77299 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 105546 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли18:08 • 3840 просмотра
"Как перед выходом на ринг": Джамала раскрыла детали подготовки участников Нацотбора на Евровидение-202629 января, 16:52 • 4954 просмотра
Нежные слова для мужа-защитника: как Алена Омаргалиева поздравила Тамерлана с днем рождения28 января, 18:25 • 31439 просмотра
Дженнифер Лопес ошеломила внешним видом: артистка показалась без макияжаVideo27 января, 18:07 • 57339 просмотра
Сыновья звездной четы Бекхэмов поддержали мать на церемонии в Париже на фоне семейного конфликта27 января, 17:26 • 54472 просмотра
В Национальный реестр США добавлено 25 культовых фильмов от "Начала" до "Суперсемейки"

Киев • УНН

 • 308 просмотра

В Национальный реестр фильмов США добавили 25 лент, среди которых "Начало", "Безголовые" и "Перед рассветом". Эти фильмы признаны культурно, исторически или эстетически значимыми.

В Национальный реестр США добавлено 25 культовых фильмов от "Начала" до "Суперсемейки"

Триллер Кристофера Нолана "Начало", комедия Эми Хекерлинг "Бестолковые" и романтическая драма Ричарда Линклейтера "Перед рассветом" вошли в число 25 фильмов, добавленных в Национальный реестр фильмов США в этом году как "культурно, исторически или эстетически значимые". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

В список также попали классика Голливуда, немое кино, документальные ленты и анимация. Среди них – "Слава", "Карате кид", "Филадельфия", "Фрида", "Отель "Гранд Будапешт"", "Суперсемейка", "Шоу Трумана", "Большой переполох", "Светлое рождество", "Высшее общество" и шесть немых лент 1896–1926 годов, в частности "Бродяга и пес" и "Леди".

Исполняющий обязанности библиотекаря Конгресса Роберт Р. Ньюлен отметил, что "сохраняя фильмы, мы сохраняем американскую культуру для будущих поколений". Сейчас в реестре насчитывается 925 лент. 19 марта Turner Classic Movies покажет специальный телевизионный выпуск с новыми добавленными фильмами.

Особо отмечено, что в этом году наибольшую поддержку публики получил фильм "Нечто", который вместе с "Шоу Трумана" и "Суперсемейкой" добавлен в реестр.

Среди добавленных лент: "Бродяга и пес", "Клятва меча", "Служанка МакМиллан", "Леди", "Воробьи", "Десять ночей в баре", "Светлое рождество", "Высшее общество", "Бруклинский мост", "Скажи аминь, кто-то", "Нечто", "Большое разочарование", "Карате кид", "Слава", "Филадельфия", "Перед рассветом", "Бестолковые", "Шоу Трумана", "Фрида", "Часы", "Суперсемейка", "Разрушители", "Начало", "История любви", "Отель "Гранд Будапешт".

Станислав Кармазин

