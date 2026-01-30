В Национальный реестр США добавлено 25 культовых фильмов от "Начала" до "Суперсемейки"

Триллер Кристофера Нолана "Начало", комедия Эми Хекерлинг "Бестолковые" и романтическая драма Ричарда Линклейтера "Перед рассветом" вошли в число 25 фильмов, добавленных в Национальный реестр фильмов США в этом году как "культурно, исторически или эстетически значимые". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Variety.

Детали

В список также попали классика Голливуда, немое кино, документальные ленты и анимация. Среди них – "Слава", "Карате кид", "Филадельфия", "Фрида", "Отель "Гранд Будапешт"", "Суперсемейка", "Шоу Трумана", "Большой переполох", "Светлое рождество", "Высшее общество" и шесть немых лент 1896–1926 годов, в частности "Бродяга и пес" и "Леди".

Исполняющий обязанности библиотекаря Конгресса Роберт Р. Ньюлен отметил, что "сохраняя фильмы, мы сохраняем американскую культуру для будущих поколений". Сейчас в реестре насчитывается 925 лент. 19 марта Turner Classic Movies покажет специальный телевизионный выпуск с новыми добавленными фильмами.

Особо отмечено, что в этом году наибольшую поддержку публики получил фильм "Нечто", который вместе с "Шоу Трумана" и "Суперсемейкой" добавлен в реестр.

Среди добавленных лент: "Бродяга и пес", "Клятва меча", "Служанка МакМиллан", "Леди", "Воробьи", "Десять ночей в баре", "Светлое рождество", "Высшее общество", "Бруклинский мост", "Скажи аминь, кто-то", "Нечто", "Большое разочарование", "Карате кид", "Слава", "Филадельфия", "Перед рассветом", "Бестолковые", "Шоу Трумана", "Фрида", "Часы", "Суперсемейка", "Разрушители", "Начало", "История любви", "Отель "Гранд Будапешт".

