"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли

Культовый фильм "Грязные танцы" получит продолжение после многолетней паузы. Кинокомпания Lionsgate, работающая над проектом, сообщила о существенном прогрессе в создании сиквела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Entertainment Weekly.

К роли Фрэнсис "Бэби" вернется Дженнифер Грей, которая также выступит исполнительным продюсером ленты. По словам актрисы, запуск производства откладывали, пока не была сформирована команда, способная продолжить историю с уважением к оригиналу.

День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть

Над сиквелом работают продюсеры известных франшиз "Голодные игры" и "Безумно богатые азиаты" Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон. Планируется, что съемки начнутся позже в 2026 году.

Над сценарием работает сценаристка Ким Розенсток. В студии отмечают, что новый фильм не будет пытаться воссоздать события классической ленты, а предложит самостоятельную историю, сохранив атмосферу романтики и танца.

Персонажа Джонни, которого в первом фильме сыграл Патрик Суэйзи, в продолжении не будут воспроизводить. Актер умер в 2009 году.