"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли
Киев • УНН
Кинокомпания Lionsgate анонсировала продолжение фильма "Грязные танцы". Дженнифер Грей вернется к роли Фрэнсис "Бейби", съемки начнутся в 2026 году.
Культовый фильм "Грязные танцы" получит продолжение после многолетней паузы. Кинокомпания Lionsgate, работающая над проектом, сообщила о существенном прогрессе в создании сиквела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Entertainment Weekly.
К роли Фрэнсис "Бэби" вернется Дженнифер Грей, которая также выступит исполнительным продюсером ленты. По словам актрисы, запуск производства откладывали, пока не была сформирована команда, способная продолжить историю с уважением к оригиналу.
Над сиквелом работают продюсеры известных франшиз "Голодные игры" и "Безумно богатые азиаты" Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон. Планируется, что съемки начнутся позже в 2026 году.
Над сценарием работает сценаристка Ким Розенсток. В студии отмечают, что новый фильм не будет пытаться воссоздать события классической ленты, а предложит самостоятельную историю, сохранив атмосферу романтики и танца.
Персонажа Джонни, которого в первом фильме сыграл Патрик Суэйзи, в продолжении не будут воспроизводить. Актер умер в 2009 году.