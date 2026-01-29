$42.770.19
Эксклюзив
17:45 • 1044 просмотра
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
13:51 • 11086 просмотра
Еврокомиссия выделяет 153 миллиона евро экстренной помощи Украине и Молдове
13:24 • 19883 просмотра
Украина и SpaceX решают проблему использования Starlink на российских БПЛА: Федоров поблагодарил Маска за быструю реакцию
13:06 • 19281 просмотра
В сети сообщают о якобы "энергетическом перемирии" между Россией и Украиной
29 января, 12:04 • 24362 просмотра
НБУ снизил учетную ставку до 15% впервые с весны прошлого года
29 января, 11:56 • 22466 просмотра
Местами до -30°: на Украину надвигаются сильные морозы
29 января, 11:30 • 17085 просмотра
Суд в Одессе продлил домашний арест врачам скандальной клиники Odrex по делу о смерти пациента
29 января, 10:21 • 19197 просмотра
Генштаб подтвердил поражение российской РЛС "Небо-СВУ" стоимостью $100 млн и пунктов управления дронов оккупантов
29 января, 10:01 • 28208 просмотра
Существует три сценария развития событий в Украине в 2026 году - The Wall Street Journal
29 января, 09:37 • 12698 просмотра
Украина может уменьшить зависимость от разведданных США за несколько месяцев - FT
Запрет соцсетей в Украине: готовят ли парламентарии соответствующие законопроекты и будут ли ограничивать доступ детям по примеру Европы
Эксклюзив
17:45 • 1044 просмотра
Тройники, павербанки, газовые баллоны: ГСЧС предупредила о самых опасных приборах во время блэкаутов16:36 • 3416 просмотра
День памяти героев Крут: 5 песен о несокрушимом духе украинцевVideo15:15 • 10398 просмотра
Уроки манипуляций от адвокатов Miller и клиники Odrex, или что не так с их заявлениями28 января, 10:59 • 70016 просмотра
Системы ПВО Украины: виды, назначение и возможности пораженияPhotoVideo28 января, 07:00 • 98392 просмотра
"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли

Киев • УНН

 • 16 просмотра

Кинокомпания Lionsgate анонсировала продолжение фильма "Грязные танцы". Дженнифер Грей вернется к роли Фрэнсис "Бейби", съемки начнутся в 2026 году.

"Грязные танцы" возвращаются: Дженнифер Грей снова в главной роли

Культовый фильм "Грязные танцы" получит продолжение после многолетней паузы. Кинокомпания Lionsgate, работающая над проектом, сообщила о существенном прогрессе в создании сиквела. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Entertainment Weekly.

К роли Фрэнсис "Бэби" вернется Дженнифер Грей, которая также выступит исполнительным продюсером ленты. По словам актрисы, запуск производства откладывали, пока не была сформирована команда, способная продолжить историю с уважением к оригиналу.

День рождения Федерико Феллини: топ-3 фильма режиссера, которые стоит посмотреть20.01.26, 21:12 • 71371 просмотр

Над сиквелом работают продюсеры известных франшиз "Голодные игры" и "Безумно богатые азиаты" Нина Джейкобсон и Брэд Симпсон. Планируется, что съемки начнутся позже в 2026 году.

Над сценарием работает сценаристка Ким Розенсток. В студии отмечают, что новый фильм не будет пытаться воссоздать события классической ленты, а предложит самостоятельную историю, сохранив атмосферу романтики и танца.

Персонажа Джонни, которого в первом фильме сыграл Патрик Суэйзи, в продолжении не будут воспроизводить. Актер умер в 2009 году.

Станислав Кармазин

КультураУНН Lite
Фильм