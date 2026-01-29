"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі

Культовий фільм "Брудні танці" отримає продовження після багаторічної паузи. Кінокомпанія Lionsgate, що працює над проєктом, повідомила про суттєвий прогрес у створенні сиквелу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Entertainment Weekly.

До ролі Френсіс "Бейбі" повернеться Дженніфер Ґрей, яка також виступить виконавчою продюсеркою стрічки. За словами акторки, запуск виробництва відкладали, доки не була сформована команда, здатна продовжити історію з повагою до оригіналу.

Над сиквелом працюють продюсери відомих франшиз "Голодні ігри" та "Божевільно багаті азіати" Ніна Джейкобсон і Бред Сімпсон. Планується, що зйомки розпочнуться пізніше у 2026 році.

Над сценарієм працює сценаристка Кім Розенсток. У студії наголошують, що новий фільм не намагатиметься відтворити події класичної стрічки, а запропонує самостійну історію, зберігши атмосферу романтики та танцю.

Персонажа Джонні, якого у першому фільмі зіграв Патрік Свейзі, у продовженні не відтворюватимуть. Актор помер у 2009 році.