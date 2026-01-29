"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі

$42.770.19
Ексклюзив
17:45 • 1346 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
13:51 • 11262 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
13:24 • 20197 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
13:06 • 19567 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир'я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 24629 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 22668 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 17222 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
29 січня, 10:21 • 19302 перегляди
Генштаб підтвердив ураження російської РЛС "Небо-СВУ" вартістю $100 млн та пунктів управління дронів окупантів
29 січня, 10:01 • 28270 перегляди
Існує три сценарії розвитку подій в Україні у 2026 році - The Wall Street Journal
29 січня, 09:37 • 12748 перегляди
Україна може зменшити залежність від розвідданих США за кілька місяців - FT
Франція посилюватиме тиск на росію та працює над новими санкціями - Макрон
Українські сили збили два російські літаки за добу: один над Чорним морем
Готував атаку на морські дрони Sea Baby та Magura: СБУ затримала російського "крота"
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
Ексклюзив
17:45 • 1362 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українців
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураження
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-2026
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжу
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі

Київ • УНН

 • 114 перегляди

Кінокомпанія Lionsgate анонсувала продовження фільму "Брудні танці". Дженніфер Ґрей повернеться до ролі Френсіс "Бейбі", зйомки розпочнуться у 2026 році.

"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі

Культовий фільм "Брудні танці" отримає продовження після багаторічної паузи. Кінокомпанія Lionsgate, що працює над проєктом, повідомила про суттєвий прогрес у створенні сиквелу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Entertainment Weekly.

До ролі Френсіс "Бейбі" повернеться Дженніфер Ґрей, яка також виступить виконавчою продюсеркою стрічки. За словами акторки, запуск виробництва відкладали, доки не була сформована команда, здатна продовжити історію з повагою до оригіналу.

День народження Федеріко Фелліні: топ-3 фільми режисера, які варто переглянути20.01.26, 21:12 • 71371 перегляд

Над сиквелом працюють продюсери відомих франшиз "Голодні ігри" та "Божевільно багаті азіати" Ніна Джейкобсон і Бред Сімпсон. Планується, що зйомки розпочнуться пізніше у 2026 році.

Над сценарієм працює сценаристка Кім Розенсток. У студії наголошують, що новий фільм не намагатиметься відтворити події класичної стрічки, а запропонує самостійну історію, зберігши атмосферу романтики та танцю.

Персонажа Джонні, якого у першому фільмі зіграв Патрік Свейзі, у продовженні не відтворюватимуть. Актор помер у 2009 році.

Станіслав Кармазін

КультураУНН Lite
Фільм