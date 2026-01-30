До Національного реєстру США додано 25 культових фільмів від "Початку" до "Суперсімейки"

$42.770.19
21:40 • 1364 перегляди
30 січня на територію Європи впаде неконтрольована китайська ракета довжиною 13 метрів та вагою 11 тоннPhoto
19:28 • 5186 перегляди
Розраховуємо, що домовленості будуть виконуватись: Зеленський заявив, що в Еміратах говорили про енергетичне перемир'я
18:35 • 9438 перегляди
У мирному процесі щодо України досягнуто значного прогресу - Віткофф
Ексклюзив
17:45 • 13744 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи
29 січня, 13:51 • 17009 перегляди
Єврокомісія виділяє 153 мільйони євро екстреної допомоги Україні та Молдові
29 січня, 13:24 • 28736 перегляди
Україна та SpaceX вирішують проблему використання Starlink на російських БпЛА: Федоров подякував Маску за швидку реакцію
29 січня, 13:06 • 26219 перегляди
У мережі повідомляють про нібито "енергетичне перемир’я" між росією та Україною
29 січня, 12:04 • 30100 перегляди
НБУ знизив облікову ставку до 15% вперше з весни минулого року
29 січня, 11:56 • 27030 перегляди
Місцями до -30°: в Україну насуваються сильні морози
29 січня, 11:30 • 20176 перегляди
Суд в Одесі продовжив домашній арешт лікарям скандальної клініки Odrex у справі про смерть пацієнта
Фіктивні відстрочки в реєстрі "Оберіг": викрито організовану групу посадовців ТЦК та ЗСУPhoto29 січня, 12:30 • 8720 перегляди
Адміністрація Трампа таємно зустрічалася з сепаратистами канадської Альберти: ЗМІ розкрили деталі29 січня, 14:13 • 36990 перегляди
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 16363 перегляди
Лютий 2026 року: якою буде погода в останній місяць зими29 січня, 15:54 • 6366 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 12135 перегляди
Заборона соцмереж в Україні: чи готують парламентарі відповідні законопроєкти та чи будуть обмежувати доступ дітям за прикладом Європи

Ексклюзив

17:45 • 13748 перегляди
Ексклюзив
17:45 • 13748 перегляди
Трійники, павербанки, газові балони: ДСНС попередила про найнебезпечніші прилади під час блекаутів16:36 • 12149 перегляди
День пам'яті героїв Крут: 5 пісень про незламний дух українцівVideo29 січня, 15:15 • 16375 перегляди
Уроки маніпуляцій від адвокатів Miller та клініки Odrex, або що не так із їхніми заявами28 січня, 10:59 • 76823 перегляди
Системи ППО України: види, призначення та можливості ураженняPhotoVideo28 січня, 07:00 • 105093 перегляди
"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі18:08 • 3604 перегляди
"Як перед виходом на ринг": Джамала розкрила деталі підготовки учасників Нацвідбору на Євробачення-202616:52 • 4494 перегляди
Ніжні слова для чоловіка-захисника: як Альона Омаргалієва привітала Тамерлана з днем народження28 січня, 18:25 • 31143 перегляди
Дженніфер Лопес ошелешила зовнішнім виглядом: артистка показалася без макіяжуVideo27 січня, 18:07 • 57049 перегляди
Сини зіркового подружжя Бекхемів підтримали матір на церемонії у Парижі на тлі сімейного конфлікту27 січня, 17:26 • 54201 перегляди
Instagram

До Національного реєстру США додано 25 культових фільмів від "Початку" до "Суперсімейки"

Київ • УНН

 • 6 перегляди

До Національного реєстру фільмів США додали 25 стрічок, серед яких "Початок", "Безголові" та "Перед світанком". Ці фільми визнано культурно, історично або естетично значущими.

До Національного реєстру США додано 25 культових фільмів від "Початку" до "Суперсімейки"

Трилер Крістофера Нолана "Початок", комедія Емі Хекерлінг "Безголові" та романтична драма Річарда Лінклейтера "Перед світанком" увійшли до 25 фільмів, доданих до Національного реєстру фільмів США цього року як "культурно, історично або естетично значущі". Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Деталі

До списку також потрапили класика Голлівуду, німе кіно, документальні стрічки та анімація. Серед них – "Слава", "Карате кід", "Філадельфія", "Фріда", "Готель "Гранд Будапешт"", "Суперсімейка", "Шоу Трумана", "Великий переполох", "Світле різдво", "Вище суспільство" та шість німих стрічок 1896–1926 років, зокрема "Бродяга і пес" і "Леді".

Виконуючий обов’язки бібліотекаря Конгресу Роберт Р. Ньюлен зазначив, що "зберігаючи фільми, ми зберігаємо американську культуру для майбутніх поколінь". Наразі у реєстрі налічується 925 стрічок. 19 березня Turner Classic Movies покаже спеціальний телевізійний випуск із новими доданими фільмами.

Особливо відзначено, що цього року найбільшу підтримку публіки отримав фільм "Щось", який разом із "Шоу Трумана" та "Суперсімейкою" додано до реєстру.

Серед доданих стрічок: "Бродяга і пес", "Клятва меча", "Слугиня МакМіллан", "Леді", "Горобчики", "Десять ночей у барі", "Світле різдво", "Вище суспільство", "Бруклінський міст", "Скажи амінь, хтось", "Щось", "Велике розчарування", "Карате кід", "Слава", "Філадельфія", "Перед світанком", "Безголові", "Шоу Трумана", "Фріда", "Години", "Суперсімейка", "Руйнівники", "Початок", "Історія кохання", "Готель "Гранд Будапешт".

"Брудні танці" повертаються: Дженніфер Ґрей знову в головній ролі29.01.26, 20:08 • 3602 перегляди

Станіслав Кармазін

КультураНовини Світу
Режисер
Фільм
Крістофер Нолан