До Національного реєстру США додано 25 культових фільмів від "Початку" до "Суперсімейки"

Трилер Крістофера Нолана "Початок", комедія Емі Хекерлінг "Безголові" та романтична драма Річарда Лінклейтера "Перед світанком" увійшли до 25 фільмів, доданих до Національного реєстру фільмів США цього року як "культурно, історично або естетично значущі". Про це повідомляє УНН з посиланням на Variety.

Деталі

До списку також потрапили класика Голлівуду, німе кіно, документальні стрічки та анімація. Серед них – "Слава", "Карате кід", "Філадельфія", "Фріда", "Готель "Гранд Будапешт"", "Суперсімейка", "Шоу Трумана", "Великий переполох", "Світле різдво", "Вище суспільство" та шість німих стрічок 1896–1926 років, зокрема "Бродяга і пес" і "Леді".

Виконуючий обов’язки бібліотекаря Конгресу Роберт Р. Ньюлен зазначив, що "зберігаючи фільми, ми зберігаємо американську культуру для майбутніх поколінь". Наразі у реєстрі налічується 925 стрічок. 19 березня Turner Classic Movies покаже спеціальний телевізійний випуск із новими доданими фільмами.

Особливо відзначено, що цього року найбільшу підтримку публіки отримав фільм "Щось", який разом із "Шоу Трумана" та "Суперсімейкою" додано до реєстру.

Серед доданих стрічок: "Бродяга і пес", "Клятва меча", "Слугиня МакМіллан", "Леді", "Горобчики", "Десять ночей у барі", "Світле різдво", "Вище суспільство", "Бруклінський міст", "Скажи амінь, хтось", "Щось", "Велике розчарування", "Карате кід", "Слава", "Філадельфія", "Перед світанком", "Безголові", "Шоу Трумана", "Фріда", "Години", "Суперсімейка", "Руйнівники", "Початок", "Історія кохання", "Готель "Гранд Будапешт".

