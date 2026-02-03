"Форсаж назавжди": оголошено назву та дату прем’єри фінальної частини культової саги, в якій повернеться персонаж Вокера

Кінокомпанія Universal підтвердила офіційну назву та дату виходу одинадцятого фільму франшизи "Форсаж", який має стати грандіозним завершенням історії довжиною у понад чверть століття. Він Дізель повідомив у своїх соціальних мережах, що фінальна стрічка під назвою "Форсаж назавжди" (Fast Forever) з’явиться на великих екранах 17 березня 2028 року. Про це пише УНН.

Деталі

Головною сенсацією майбутнього фільму стане повернення персонажа Браяна О’Коннера, якого грав покійний Пол Вокер. Після його трагічної загибелі у 2013 році творці вже використовували CGI–технології для завершення сьомої частини, проте цього разу очікується застосування передових інструментів штучного інтелекту для повноцінної появи актора на екрані.

Крім того, до акторського складу повернуться Двейн "Скеля" Джонсон у ролі Гоббса та Галь Гадот, чия героїня Жізель несподівано "воскресла" у попередній серії.

Повернення до витоків та неочікувані гості

Він Дізель наголосив, що фінал саги відбуватиметься в Лос-Анджелесі, щоб повернути глядачів до культури вуличних перегонів, з яких усе починалося у 2001 році. Попри обіцяне "приземлення" сюжету, шанувальникам варто готуватися до чергових абсурдних поворотів: за попередніми даними, у фільмі може з’явитися футбольна суперзірка Кріштіану Роналду в епізодичній ролі.

Виробництво стрічки супроводжувалося бюджетними розбіжностями та затримками, проте дворічний запас часу до прем’єри дає команді можливість реалізувати наймасштабніші ідеї. Продюсери обіцяють, що "Форсаж назавжди" розв'яже всі сюжетні лінії, включаючи драматичний фінал десятої частини з вибухами дамб та підводними човнами.

