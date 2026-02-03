"Форсаж назавжди": оголошено назву та дату прем’єри фінальної частини культової саги, в якій повернеться персонаж Вокера

$42.810.04
51.020.22
ukenru
23:51 • 12289 перегляди
росія завдала масованого удару по Києву ракетами та дронами у лютий мороз
2 лютого, 20:49 • 20883 перегляди
Найближчим часом ви почуєте вже певні результати: Умєров про обмін полоненими
2 лютого, 19:26 • 16204 перегляди
Україна продовжила санкції проти Фірташа та Козака
2 лютого, 18:38 • 22736 перегляди
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo
Ексклюзив
2 лютого, 18:37 • 17527 перегляди
Пенсійна реформа в Україні: що реально змінять та чи підвищать мінімальні виплати до 6000 грн
2 лютого, 18:01 • 12968 перегляди
Не тільки тристоронній формат, але й двосторонній з США: Зеленський про новий раунд переговорів щодо завершення війни
2 лютого, 16:56 • 12015 перегляди
Організація виборів в Україні може обійтися в 10 млрд гривень - ЦВК
2 лютого, 15:28 • 21812 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт
2 лютого, 11:00 • 25812 перегляди
Зеленський: обстріли рф енергооб'єктів за добу були біля фронту і в прикордонні, але без цілеспрямованих ударів росії ракетами і "шахедами" по енергоінфраструктурі
2 лютого, 08:37 • 41470 перегляди
Україна запускає "білий список" Starlink у відповідь на використання терміналів росіянами: як це працюватиме
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−18°
2м/с
74%
750мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Зеленський доручив максимально збільшити кількість пунктів підтримки та обігріву в регіонах2 лютого, 18:47 • 4192 перегляди
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 10919 перегляди
Швеція готує потужний пакет ППО: винищувачі Gripen та далекобійні ракети Meteor для ЗСУ23:34 • 11409 перегляди
"Енергетичне перемир'я" в дії – росія б'є ракетами по інфраструктурі: використано "Циркон", "Х-32" та "Іскандер-М" – монітори00:29 • 7702 перегляди
У Харкові через масовану атаку на енергетику зливають систему опалення у 820 будинках01:43 • 12371 перегляди
Публікації
Президент FIFA готовий повернути росію в міжнародний футбол: в УАФ та МЗС відреагувалиVideo2 лютого, 18:38 • 22741 перегляди
Фінал Нацвідбору на "Євробачення2026": коли дивитися та як підтримати свого фаворита2 лютого, 17:09 • 17389 перегляди
"Файли Епштейна": як скандал може призвести до падіння норвезької корони і ув'язнення політичних еліт 2 лютого, 15:28 • 21813 перегляди
Пенсія по інвалідності III групи: кому призначають, який розмір у 2026 році та як оформитиVideo2 лютого, 11:19 • 64222 перегляди
Клініка з десятками "співмешканців": хто ховається за адресою скандальної Odrex в Одесі2 лютого, 11:11 • 35973 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Джеффрі Епштайн
Ігор Терехов
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Село
Ізраїль
Польща
Реклама
УНН Lite
Переможниці "Холостяка-13" відмовили в реєстрації шлюбу: відома причинаPhoto2 лютого, 19:01 • 11037 перегляди
Трамп погрожує судом коміку Тревору Ноа через жарт про Епштейна на "Греммі"Video2 лютого, 16:54 • 12914 перегляди
The Cure здобув перші дві "Греммі" у своїй кар'єріVideo2 лютого, 16:01 • 12965 перегляди
Роковини смерті Кузьми: 5 пісень Скрябіна, які варто почутиVideo2 лютого, 15:14 • 12623 перегляди
Гарячий британський вікенд: Кім Кардаш’ян і Льюїс Гемілтон підірвали мережу2 лютого, 14:27 • 12487 перегляди
Актуальне
Техніка
Опалення
Соціальна мережа
Фільм
«Калібр» (сімейство ракет)

"Форсаж назавжди": оголошено назву та дату прем’єри фінальної частини культової саги, в якій повернеться персонаж Вокера

Київ • УНН

 • 726 перегляди

Одинадцятий фільм франшизи "Форсаж" під назвою "Форсаж назавжди" вийде 17 березня 2028 року. У ньому повернеться персонаж Браяна О'Коннера, зіграний Полом Вокером за допомогою ШІ.

"Форсаж назавжди": оголошено назву та дату прем’єри фінальної частини культової саги, в якій повернеться персонаж Вокера

Кінокомпанія Universal підтвердила офіційну назву та дату виходу одинадцятого фільму франшизи "Форсаж", який має стати грандіозним завершенням історії довжиною у понад чверть століття. Він Дізель повідомив у своїх соціальних мережах, що фінальна стрічка під назвою "Форсаж назавжди" (Fast Forever) з’явиться на великих екранах 17 березня 2028 року. Про це пише УНН.

Деталі

Головною сенсацією майбутнього фільму стане повернення персонажа Браяна О’Коннера, якого грав покійний Пол Вокер. Після його трагічної загибелі у 2013 році творці вже використовували CGI–технології для завершення сьомої частини, проте цього разу очікується застосування передових інструментів штучного інтелекту для повноцінної появи актора на екрані.

Grammy2026: Bad Bunny та нові зірки музики здобули головні нагороди02.02.26, 21:52 • 2844 перегляди

Крім того, до акторського складу повернуться Двейн "Скеля" Джонсон у ролі Гоббса та Галь Гадот, чия героїня Жізель несподівано "воскресла" у попередній серії.

Повернення до витоків та неочікувані гості

Він Дізель наголосив, що фінал саги відбуватиметься в Лос-Анджелесі, щоб повернути глядачів до культури вуличних перегонів, з яких усе починалося у 2001 році. Попри обіцяне "приземлення" сюжету, шанувальникам варто готуватися до чергових абсурдних поворотів: за попередніми даними, у фільмі може з’явитися футбольна суперзірка Кріштіану Роналду в епізодичній ролі.

Виробництво стрічки супроводжувалося бюджетними розбіжностями та затримками, проте дворічний запас часу до прем’єри дає команді можливість реалізувати наймасштабніші ідеї. Продюсери обіцяють, що "Форсаж назавжди" розв'яже всі сюжетні лінії, включаючи драматичний фінал десятої частини з вибухами дамб та підводними човнами.

До Національного реєстру США додано 25 культових фільмів від "Початку" до "Суперсімейки"30.01.26, 00:18 • 5644 перегляди

Степан Гафтко

КультураНовини Світу
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Лос-Анджелес