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Спецслужби рф продовжують інформаційну операцію в Сирії шодо дискредитації України - ГУР

Київ • УНН

 • 284 перегляди

ГУР Міноборони України повідомляє, що російські спецслужби продовжують інформаційну операцію в Сирії, пропонуючи на «чорному ринку зброї» капсули з нібито небезпечними хімікатами. Це частина кампанії з дискредитації України та дестабілізації ситуації на Близькому Сході.

Спецслужби рф продовжують інформаційну операцію в Сирії шодо дискредитації України - ГУР

Спецслужби кремля продовжують інформаційну операцію в Сирії щодо дискредитації України. Цього разу росіяни пропонують на так званому сирійському "чорному ринку зброї" каспули з хімречовиною. Про це повідомляє ГУР Міноборони України, пише УНН.

Черговий епізод спрямованої проти України інформаційної операції кремля у Сирії — російські спецслужби пропонують на так званому сирійському "чорному ринку зброї" ще один містичний чорний ящик із двома капсулами, у яких нібито містяться небезпечні "хімікати"

- кажуть у розвідці.

За словами ГУР, на одній із капсул розміщено напис: "PU.9424 U", на другій - "HG25 P307 9,99 U92". 

"Цього разу московити, на додачу до вигаданого "плутонію" [Pu - плутоній], реанімують стару радянську байку про так звану "червону ртуть" [Hg - ртуть] - речовину, якої не існує в природі", - додають у розвідці. 

Довідково

"Червона ртуть" — вигадка радянських спецслужб, яку використовували для масштабної кампанії з дезінформації на Близькому Сході у 80-90 роках ХХ століття. Створена в москві та спрямована проти іноземних розвідок легенда про "червону ртуть" стверджувала, нібито ця модифікація хімічного елемента може стати матеріалом для виготовлення "страшної" бомби. 

Халтурники з луб’янки переконують, нібито привезений ними контейнер придбали у "корумпованих чиновників Міністерства оборони України" для "негайного продажу

наголошують в ГУР МО.

Також у комплекті з фейковими "елементами" для виготовлення "ядерної бомби" росіяни в Сирії пропонують десять капсул із нібито "невідомими токсичними газами" ― насправді це реагенти для старого приладу хімічної розвідки, який агенти держави-агресора вже намагалися продати раніше в межах інформаційної операції проти України. 

"Нічого нового й оригінального ― російські спецслужби діють за лекалами своїх попередників із ХХ століття. Тож стара міфологія про "червону ртуть" свідчить про загострення жанрової кризи в середовищі спецслужбістів кремля. Ми бачимо, як росія безпорадно "лізе зі штанів", сіє теорії змови, аби дискредитувати Україну, дестабілізувати ситуацію на Близькому Сході, зокрема в Сирії, де впав злочинний режим друга путіна — Башара Асада. Україна вживає всіх заходів, зокрема й через лінію воєнної розвідки, аби зруйнувати ці чергові гібридні плани росії", ― зауважив представник ГУР МО України Андрій Юсов. 

ГУР перехопило наказ командира рф про страту українських військовополонених12.07.25, 12:07 • 11877 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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