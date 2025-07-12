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Спецслужбы РФ продолжают информационную операцию в Сирии по дискредитации Украины - ГУР

Киев • УНН

 • 352 просмотра

ГУР Минобороны Украины сообщает, что российские спецслужбы продолжают информационную операцию в Сирии, предлагая на «черном рынке оружия» капсулы с якобы опасными химикатами. Это часть кампании по дискредитации Украины и дестабилизации ситуации на Ближнем Востоке.

Спецслужбы РФ продолжают информационную операцию в Сирии по дискредитации Украины - ГУР

Спецслужбы кремля продолжают информационную операцию в Сирии по дискредитации Украины. На этот раз россияне предлагают на так называемом сирийском "черном рынке оружия" капсулы с химвеществом. Об этом сообщает ГУР Минобороны Украины, пишет УНН.

Очередной эпизод направленной против Украины информационной операции кремля в Сирии — российские спецслужбы предлагают на так называемом сирийском "черном рынке оружия" еще один мистический черный ящик с двумя капсулами, в которых якобы содержатся опасные "химикаты"

- говорят в разведке.

По словам ГУР, на одной из капсул размещена надпись: "PU.9424 U", на второй - "HG25 P307 9,99 U92".

"На этот раз московиты, в дополнение к вымышленному "плутонию" [Pu - плутоний], реанимируют старую советскую байку о так называемой "красной ртути" [Hg - ртуть] - веществе, которого не существует в природе", - добавляют в разведке.

Справочно

"Красная ртуть" — выдумка советских спецслужб, которую использовали для масштабной кампании по дезинформации на Ближнем Востоке в 80-90 годах ХХ века. Созданная в москве и направленная против иностранных разведок легенда о "красной ртути" утверждала, что эта модификация химического элемента может стать материалом для изготовления "страшной" бомбы.

Халтурщики с лубянки убеждают, что привезенный ими контейнер приобрели у "коррумпированных чиновников Министерства обороны Украины" для "немедленной продажи

отмечают в ГУР МО.

Также в комплекте с фейковыми "элементами" для изготовления "ядерной бомбы" россияне в Сирии предлагают десять капсул с якобы "неизвестными токсичными газами" ― на самом деле это реагенты для старого прибора химической разведки, который агенты государства-агрессора уже пытались продать ранее в рамках информационной операции против Украины.

"Ничего нового и оригинального ― российские спецслужбы действуют по лекалам своих предшественников из ХХ века. Поэтому старая мифология о "красной ртути" свидетельствует об обострении жанрового кризиса в среде спецслужбистов кремля. Мы видим, как россия беспомощно "лезет из штанов", сеет теории заговора, чтобы дискредитировать Украину, дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке, в частности в Сирии, где пал преступный режим друга путина — Башара Асада. Украина принимает все меры, в том числе и по линии военной разведки, чтобы разрушить эти очередные гибридные планы россии", ― отметил представитель ГУР МО Украины Андрей Юсов.

ГУР перехватило приказ командира рф о казни украинских военнопленных12.07.25, 12:07 • 12591 просмотр

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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Главное управление разведки Украины
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