ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у грецькій православній церкві в Сирії

Відповідальність за нещодавній терористичний акт у грецькій православній церкві в Сирії взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

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Внаслідок теракту у церкві Святого Іллі на околицях Дамаска загинуло щонайменше 20 людей, ще понад 60 отримали поранення.

Хоча жодна група негайно не взяла на себе відповідальність за напад, речник Міністерства внутрішніх справ Сирії Нуреддін Аль-Баба висловив припущення, що ІДІЛ може бути ймовірним винуватцем після попереднього розслідування.

Безпека місць поклоніння - це червона лінія - заявив далі Аль-Баба, звинувативши ІДІЛ і залишки колишнього уряду диктатора Башара Асада в тому, що вони намагаються дестабілізувати Сирію.

Нагадаємо

У неділю 22 червня терорист-смертник підірвав свій пояс з вибухівкою в церкві Святого Іллі в районі Двелаа в Дамаску.