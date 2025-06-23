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ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у грецькій православній церкві в Сирії

Київ • УНН

 • 500 перегляди

Внаслідок теракту в церкві Святого Іллі поблизу Дамаска загинуло 20 людей та 60 отримали поранення. Відповідальність за напад взяла на себе терористична організація "Ісламська держава".

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за теракт у грецькій православній церкві в Сирії

Відповідальність за нещодавній терористичний акт у грецькій православній церкві в Сирії взяла на себе терористична організація "Ісламська держава". Про це повідомляє УНН з посиланням на Fox News.

Деталі

Внаслідок теракту у церкві Святого Іллі на околицях Дамаска загинуло щонайменше 20 людей, ще понад 60 отримали поранення.

Хоча жодна група негайно не взяла на себе відповідальність за напад, речник Міністерства внутрішніх справ Сирії Нуреддін Аль-Баба висловив припущення, що ІДІЛ може бути ймовірним винуватцем після попереднього розслідування.

Безпека місць поклоніння - це червона лінія

- заявив далі Аль-Баба, звинувативши ІДІЛ і залишки колишнього уряду диктатора Башара Асада в тому, що вони намагаються дестабілізувати Сирію.

Нагадаємо

У неділю 22 червня терорист-смертник підірвав свій пояс з вибухівкою в церкві Святого Іллі в районі Двелаа в Дамаску.

Євген Устименко

Євген Устименко

СуспільствоКримінал та НПНовини Світу
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Сирія
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