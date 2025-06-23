ИГИЛ взяла на себя ответственность за теракт в греческой православной церкви в Сирии

Ответственность за недавний террористический акт в греческой православной церкви в Сирии взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Fox News.

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В результате теракта в церкви Святого Илии на окраинах Дамаска погибло по меньшей мере 20 человек, еще более 60 получили ранения.

Хотя ни одна группа немедленно не взяла на себя ответственность за нападение, представитель Министерства внутренних дел Сирии Нуреддин Аль-Баба высказал предположение, что ИГИЛ может быть вероятным виновником после предварительного расследования.

Безопасность мест поклонения - это красная линия - заявил далее Аль-Баба, обвинив ИГИЛ и остатки бывшего правительства диктатора Башара Асада в том, что они пытаются дестабилизировать Сирию.

Напомним

В воскресенье 22 июня террорист-смертник взорвал свой пояс со взрывчаткой в церкви Святого Илии в районе Двелаа в Дамаске.