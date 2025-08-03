путін не готовий до серйозних переговорів - глава МЗС Британії
Київ • УНН
Глава МЗС Великої Британії Девід Леммі заявив, що путін наразі не готовий до серйозних мирних переговорів з Україною. Він вважає, що переговори триватимуть і через рік.
російський диктатор володимир путін на даний момент не готовий до серйозних переговорів про мир з Україною. Про це заявив глава міністерства закордонних справ Великої Британії Девід Леммі, пише УНН.
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"Моя твереза оцінка полягає в тому, що путін не готовий до серйозних переговорів. Він все ще має максималістські та імперіалістичні амбіції. Битва, яку Україна вела за підтримки Великої Британії, Європи та Америки, величезна", - підкреслив міністр.
Леммі також додав, що переговори про мир між росією та Україною через рік ще триватимуть.
"Я підозрюю, що через рік переговори триватимуть. Питання в тому, наскільки серйозно росія ставиться до цих переговорів", - додав Леммі.
Доповнення
Президент Франції Емманюель Макрон під час державного візиту до Великої Британії закликав британський уряд визнати державу Палестина. Цей крок, на його думку, є єдиним шляхом до миру на Близькому Сході.
Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі відвідав Сирію 5 липня, відновивши дипломатичні відносини після 14 років. Візит відбувся через вісім місяців після повалення режиму Башара Асада, де Леммі зустрівся з перехідним президентом та міністром закордонних справ.